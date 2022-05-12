УПЦ МП обвинила ПЦУ в создании повода для вторжения России
Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Церкви.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации УПЦ (МП).
"Обеспокоенность членов Синода вызвали неоднократные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных сферах принимаются незаконные решения по запрету или ограничению деятельности местных религиозных общин Украинской православной церкви. Крмое того, по молчаливому согласию или при открытом вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви", - отмечают в Синоде по итогам заседания, которое прошло в Киево-Печерской лавре в четверг.
В УПЦ (МП) считают, что эти факты являются следствием "ложной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины".
"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущих властей и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину. Считаем, что преступные действия, направленные против Украинской Православной Церкви, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, которая призвана регулировать межрелигиозные отношения в Украине", - говорится в официальном заявлении Синода УПЦ МП.
Синод рассмотрел случаи, по его мнению, незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц в отношении УПЦ (МП), и принял решение обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой о надлежащем расследовании указанных случаев, а также к Уполномоченному Верховной Раде по правам человека с заявлением о нарушении конституционных прав и свобод прихожан.
Также Священный синод инициировал собрание верующих УПЦ (МП) для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.
- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
*
Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная.
*
Паска для попа - все одно, що 8 березня - для продавця квітів…
от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
вчи матчасть!
крім московського паханату в Україні немає інших Церков ?
от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
Геть з України москаль некрасівий, геть з україни москаль некрасівий!
https://www.youtube.com/watch?v=f9lXf6rcBZg
А це нічого, що попи кацапоцеркви відмовляися відспівувати українських вояків?
А це нічого що їхній владика гундяєв освячує і виправдовує вбиства українців?
Слава справжньому Гетьману незалежної України !!!
2014 рік.
Патриарх Кирилл: "надеемся Украина сопротивляться не будет"
"русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле". "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Переховували гіркінців, зброю.
"Із сумом констатуємо, що всі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ стала однією з причин воєнного вторгнення до України"
Тобто вони доварнякались, що війна сталася не через орків і *****, а тому що поганий Порошенко і ПЦУ??! Як це? Цих попів вже пора на вила, чи ще ні??
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02xGb2gGv49F8aFhjQGFRxFveQRBwHzgpwxrPgAbw1gh3WA9q11LWY3JqPAdd5cyZxl?__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
УПЦ обратилась к Зеленскому помешать разжиганию межрелигиозной розни.
А к Путлеру и Кириллу Онуфрий обратиться не хочет, чтобы они перестали убивать украинцев?
Я редко комментирую церковные темы. Но УПЦ - это позорище…
Навть війна не додає розуму
Богом!
Сатана сидить в голові людини І вигнать його звідти може тільки сама людина!
Попи московські відчувають що за їх підтримку РФ вони те тільки будуть позбавлені "кормушки" у вигляді церковних приходів але й "під шумок" будуть пограбовані бандитами чи убитими і ніхто не стане на їх захист