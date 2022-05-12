РУС
УПЦ МП обвинила ПЦУ в создании повода для вторжения России

упц,мп,сінод

Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации УПЦ (МП).

"Обеспокоенность членов Синода вызвали неоднократные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных сферах принимаются незаконные решения по запрету или ограничению деятельности местных религиозных общин Украинской православной церкви. Крмое того, по молчаливому согласию или при открытом вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви", - отмечают в Синоде по итогам заседания, которое прошло в Киево-Печерской лавре в четверг.

В УПЦ (МП) считают, что эти факты являются следствием "ложной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущих властей и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину. Считаем, что преступные действия, направленные против Украинской Православной Церкви, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, которая призвана регулировать межрелигиозные отношения в Украине", - говорится в официальном заявлении  Синода УПЦ МП.

Синод рассмотрел случаи, по его мнению, незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц в отношении УПЦ (МП), и принял решение обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой о надлежащем расследовании указанных случаев, а также к Уполномоченному Верховной Раде по правам человека с заявлением о нарушении конституционных прав и свобод прихожан.

Также Священный синод инициировал собрание верующих УПЦ (МП) для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук

Зеленский Владимир (21986) УПЦ МП (1583) церковь (1331)
Топ комментарии
+141
Это все легко прекратить: либо вы переходите в ПЦУ, либо валите нафиг со страны, и больше никаких религийных войн
показать весь комментарий
12.05.2022 18:22 Ответить
+76
Москвабаские попы к своей пастве в бурятию или куда то к чухшам вон еретики и содомиты
показать весь комментарий
12.05.2022 18:22 Ответить
+73
Пшли на *** твари-сатанисты !
показать весь комментарий
12.05.2022 18:22 Ответить
почему эти попы еще не запрещены???
показать весь комментарий
12.05.2022 19:15 Ответить
Чому вони досі не розп"яті в одних трусиках???
показать весь комментарий
12.05.2022 20:22 Ответить
Как минимум обложить налогами долгополых, а то совсем берега попутали. Надеюсь шо доживу до того счастливого момента, когда у попов на шее рядом с крестом будет висеть кассовый аппарат.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:15 Ответить
Він у них і так висить!

- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.

*
Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная.

*

Паска для попа - все одно, що 8 березня - для продавця квітів…
показать весь комментарий
13.05.2022 04:17 Ответить
Зібрати всіх попів до фільтраційного табору на предмет співробітництва з ФСБ. Виявити агентів та обміняти на Азовців. Отак! Війна є війна. Нєх шастать.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:17 Ответить
КДБісту на кличку Пуйло ті попи нафіг не всрались. Скільки є ще утопічних пропозицій?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:03 Ответить
Вы не жертвы - вы причина. И не прячься тут за религией. Религия к этому не имеет никакого отношения вообще.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:19 Ответить
які, Вам пане, ще потрібні докази ворожого ставлення УПЦ філіала РПЦ до українців і України? Не Кирило Гундяй у своїй ********** "русского мира" не бачить українців і держави Україна? Не він освятив війну московії проти України? Не він пропонує вбити всіх вигаданих ними нацистів і бандерівців? А що там кажуть Заповіді Божі? Що можна вбивати, гвалтувати, красти та інше? Ідіть нахер із цією ворожою сатаністською сектою, яка себе назвала церрквою і окупувала чужу територію, чужі храми і гадить цій державі і людям.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:40 Ответить
РПЦ ФСБ - тварини алчні..
показать весь комментарий
12.05.2022 19:18 Ответить
Зеленский думал запихнуть тему под ковер, но раскольники снова взялись за любимое дело - раскол страны.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:18 Ответить
підрозділ фсб рф писок відкриває. їх і до ПЦУ не варто брати, хто був в упц мп одна дорога - в кацапію або на війну а потім в ПЦУ
показать весь комментарий
12.05.2022 19:20 Ответить
не звізді, сповідуй хоч Марію ДЕВІ Христос, а от лізти в політику *****!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:40 Ответить
Ти, дебіле тут релігію не приплітай. Ніхто не забороняє сповідувати будь-яку релігію, крім сект які шкодять здоровью, життю людей та існуанню Ураїни. Маскальська церква - це не релігія - а вороги, які відкрито діють проти України. Тому іди ти за кораблем кацапським, гнидо.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:51 Ответить
Если твоя религия заключается в том чтобы подчиняться Москве и ненавидеть Украину, то ей не место в Украине.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:49 Ответить
новодєльний кацапський козачьок засланий



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.03.2022
показать весь комментарий
12.05.2022 19:50 Ответить
Хто Ти такий ясно. Прихильник диявольського віросповідування,котре благословляє рашистів на війну в Україні проти українського народу .Рашистський сатанат благословить не силою Господа Бога, бо Господь і його слуги , благословить миром, благословляють на вбивство і війну слуги лукавого,котрим є окупанти України,
показать весь комментарий
12.05.2022 19:57 Ответить
А де ви розгледіли в Московському патріархаті, що фактично є філіалом КГБ-ФСБ, церкву?? УПЦ(МП) це організація, котра підтримується та фінансується ворогом України та всього українського - московією ... Хочере молитися в церкві? Будь ласка - українські ПЦУ, УГКЦ, а Московський патріархат це провідники ідеї знищення України як держави та мріють про підпорядкування нашої держави азійській москальській орді.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:12 Ответить
Підтримую пана. Ні в якому разі московських попів не потрібно брати в ПЦУ. В них був час вибору між Україною і ворогом, вони вибрали ворога і до останнього сподівалися, що переможуть Україну. Але дудки. Війна повністю відкрила очі українцям хто є х то, і хто ховався за брехнею і служив ворогу! Гнати московитів до московитів. На території України діє канонічна церква - Православна Церква України, митрополитом якої це Епіфаній, що і записано в Томосі і Диптиху Вселенського (Константинопольського) патріархату. А УПЦ, яка тут не канонічна і не визнана церковними канонами, яка являється філіалом Російської православної церкви має йти на її території, на землі росії. Тут вони можуть називатися як екзархи російської церкви в Україні. І московський піп Онуфрій є тут самозванцем, не може бути в Україні два митрополита, є один і це Епіфаній, а московит Онуфрій є простим московським попом, ворожої до України московської церкви, який, як і його попи московської церкви дурить несвідомих українців прикриваючись назвою УПЦ, чим фактично не являються.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:48 Ответить
У мене немає жодних ілюзій стосовно мети, яку переслідував ПьотрЛіксєічь, створюючи ПЦУ і лобіюючи отримання Томосу. Проте, якщо абстрагуватись від персоналій, то канонічна, проукраїнська церква ПЦУ, капелани якої служать в ЗСУ, священнослужителі якої моляться за здоров'я наших воїнів і за перемогу разом з прихожанами - це величезний здобуток для країни. І компромісів тут не може бути ніяких: москалопопи - нах, а тих, хто вчинив тяжкі злочини проти України на зразок держзради - садити на довічне з конфіскацією
показать весь комментарий
12.05.2022 19:21 Ответить
то не треба тоді теревенити тут про свою аллюзії
показать весь комментарий
12.05.2022 19:45 Ответить
Ваші ілюзії то Ваші ілюзії, а як проказав час, то Петро Олексійович, пан Яценюк, пан Парубій, всі міністри, більшість Верховної Ради та українців були праві і мали проукраїнську позицію, підтримали прагнення українців отримати Томос. відродити розтоптану сатаністами українську церкву. Велика подяка Петру Олексійовичу Порошенко і ганьба тіктокерам і таким як він, що до цього часу поливають брудом людину і його правильні рішення, які пішли і йдуть на користь України. Ви нічого не бажаєте сказати за пана Зеленського, який наш Томос обізвав термосом і не вибачився? Не проти, що він і його регіоналівська команда не один раз нагороджувала виключно московських попів і вся його команда є прихожанами ворожої до України церкви? Що навіть у Верховній Раді відкрили капличку Московської Церкви? Нічого, що він на три роки призупинив перехід громад з УПЦ до ПЦУ?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:58 Ответить
Про мету Порошенка він тобі сам розповів, чи РашТв повідомило? Чи їх васали медведчуковські тут, або малороська Зелень в передвиборчій гонитві назнищення.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:09 Ответить
ви такі наївні. парламент ВЖЕ розглядав це питання і постановив, що не можна їх розганяти чи забороняти, бо це спричинює ворожнечу. отаких парламентарів ви вибрали. ви ж за слуг народу голосували? їжте тепер, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:22 Ответить
А то что они теперь говорят это не та самая ворожнеча? Позор и война как Черчилль завещал.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:27 Ответить
Потвори гидотнi,ваше мiсце у паРашi
показать весь комментарий
12.05.2022 19:23 Ответить
Секту- банду ФСБ - на помойку. Не бойтесь называть , считать и быть уверенными в том , что это ( рпц- упц) сборище фашистов. Читайте историю Православия - они совершенно не легитимны , чистые отцеубийцы - убивающие материнскую ( константинопольскую ) церковь , корая их благословила ( под давлением, через убийства, шантаж, подкуп). Их история- история позора и церковных преступлений. Это Сатанат , благословляющая убийц .....На помойку...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:26 Ответить
а в содєржаніє не пробував вникнути ?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:48 Ответить
"Релігія опіум для народу"... УСЯ!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
В буцигарню -як агентів ФСБ. А хто з дурісті там ще залишився-в парашку
показать весь комментарий
12.05.2022 21:36 Ответить
а давайте всіх тих попів уконтропупимо, а після війни вже будемо розбиратись. Бо зараз не на часі™
показать весь комментарий
12.05.2022 19:27 Ответить
Все завжди на часі. Пропоную московських попів притзвати в ЗСУ, вони ж мають українські паспорти? Користуються правами? То хай набираються розуму там, де в вся українці.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:50 Ответить
Щоб здавали позиції ворогу?
показать весь комментарий
13.05.2022 09:22 Ответить
є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України".

от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
показать весь комментарий
12.05.2022 19:29 Ответить
за православним каноном, "упц мп" тут не повинно геть смердіти
показать весь комментарий
12.05.2022 19:41 Ответить
"**** православна" казав Петро Олексійович на Новінського

вчи матчасть!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:44 Ответить
5-ту колону треба знищувати.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:31 Ответить
Дивно чого мовчить Тернопіль, Львів? Стефанчуку не дивуюся, він закінчив Хмельницьку бібліотеку ( див. Вікіпедію) і тому дуже сильний юрист, самозванноі юридичноі академіі академік...словом, добре, що взяли в Слуги...наклав в штани...ФСБ (РПЦ МП) - це реально страшно...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:33 Ответить
"....проти беззаконних дій щодо Церкви."

крім московського паханату в Україні немає інших Церков ?
от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
показать весь комментарий
12.05.2022 19:33 Ответить
СЛОВОБЛУДІЄ! Про кирила та путіна ні слова, знову у всьому винен Порошенко. Вселенський Патріарх і Всесвітнє православ'я для Онухрія ніщо, головний знову кирил. УПЦ-МП і надалі готові шматувати та рвати Україну словесамі, пасквілями, судовими фантазіями!!! Ніякого миру ми від них ніколи не дочекаємося!!! Гнати геть їх з України.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:34 Ответить
Кожна громада має визнати про те, що на території громади секті УПЦ-МП - не місце.
Геть з України москаль некрасівий, геть з україни москаль некрасівий!
https://www.youtube.com/watch?v=f9lXf6rcBZg
показать весь комментарий
13.05.2022 08:13 Ответить
Помітили?Вся гидота проти Порошенко
показать весь комментарий
12.05.2022 19:35 Ответить
Який нахрін синод в бандитській бригаді паханат вульгаріс - пнх домой, в **@ня пожари тушить...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:36 Ответить
гнать засратой метлой этих российских шпионов в их рашку!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:37 Ответить
Церковь, если это церковь, она всегда с народом. А Московская гундяевская секта всегда с убийцами. Выгнать в рабсию, а здания и церковные сооружения передать Украинской церкви
показать весь комментарий
12.05.2022 19:37 Ответить
ніззя виганяти - тра' кончати на місці
показать весь комментарий
12.05.2022 19:43 Ответить
Бл* , таки дочекався, що ФСБшна секта розкриє свій чррний писок. Понеслось "лайном на вентилятор" про: Занепокоєння, розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату, розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату, Порошенко, Томос... Я розумів, чому для Мордору, ОПЗЖ, московської секти є ворогом Порох, але після здачі півдня і ослаблення оборони, зрозумів чому до цих покидьків примкнули зелена влада. Їхній згуртованості на фоні спільних інтересі "какая разніца" і "пусть остається все как бьіло" , але "лише не Порошенко". Україна для Мордору і слуг - "дійна корова", просто орки з 2014 є неприкриті вороги ("воші"), а "зелена влада" наші "гниди".
показать весь комментарий
12.05.2022 19:44 Ответить
Ах ти ж гніда московська!!!
А це нічого, що попи кацапоцеркви відмовляися відспівувати українських вояків?
А це нічого що їхній владика гундяєв освячує і виправдовує вбиства українців?
показать весь комментарий
12.05.2022 20:05 Ответить
Не допоможе, маховик запущено, на расіюшку валитттттє
показать весь комментарий
12.05.2022 19:46 Ответить
Сінод, куди кацапський корабель пішов, нагадати?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:47 Ответить
Московських попів - нах за Урал
показать весь комментарий
12.05.2022 19:52 Ответить
Вони не церква, а секта.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:54 Ответить
Не секта, а підрозділ ФСБ.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:09 Ответить
А генеральний штаб росії не звертався до Зеленського, щоб він припинив супротив нашого штабу, бо то розколює "братні" народи?
показать весь комментарий
12.05.2022 20:01 Ответить
Эта гниль считает что Порошенко виноват, а подсказал им дерьмак. И текст подправил.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает, что политика бывшего президента Петра Порошенко и идеология ПЦУ стали поводом для вторжения России в Украину.

Такое заявление принял Синод УПЦ МП в четверг, передают Українськi Новини.

В своем заявлении Синод отметил, вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт.

"Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви", - заявляет Синод.

УПЦ МП констатирует, что все эти факты являются следствием политики Порошенко и деятельности ПЦУ.

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", - заявили на Синоде.

УПЦ считает, что такие действия, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине.

Церковь считает недопустимыми и неконституционными попытки запретить ее деятельность и призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:01 Ответить
...українське відділення фсб (упц мп) звернулось до прєзєдєнта зєлєнского з проханням забезпечити безперешкодну роботу своїх агентів на території України.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
Чекаємо звернення командування окупаційних віськ агресора з вимогою заборонити нашим воїнам стріляти по кацаповійську.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 21:12 Ответить
В УПЦ (МП) вважають, що ці факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України". Джерело:

Слава справжньому Гетьману незалежної України !!!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:04 Ответить
А як можуть священники брехати? То виходить ці попи ніякі не священники, бо московити-терористи, нацисти, саианісти,рашисти і фашисти прийшли в Україну знищити "бандерівців", "неонацистів", а точніше всіх українців, бо вони не визнають українців нацією і Україну суверенною державою. То ж ідіть московські попи і ваші тут прихожани, вслід на російським кораблем. Час настав, не підете по своїй волі, відправимо вплав без шлюпок.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:15 Ответить
роботу даної церкви , якщо її можна так назвати, рахую незадовільною, так як привела до війни між прихожанами. розпустити. При наявності ознак злочину-кримінальна справа і тюрма.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:06 Ответить
Така організація не має право існувати. Повинна перейти в українську церкву, або чемодан, вокзал, рф....
показать весь комментарий
12.05.2022 20:11 Ответить
Ще раз про лукавих гундяєвців.
2014 рік.
Патриарх Кирилл: "надеемся Украина сопротивляться не будет"

"русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле". "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
показать весь комментарий
12.05.2022 20:14 Ответить
Прихожане Баканов и с ОПы не дадут московских попов в обиду.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:26 Ответить
****** ******** кремлівські
показать весь комментарий
12.05.2022 20:27 Ответить
Чтобы остановить утиски и вражду нужно прости запретить в Украине этот филиал ФСБ вместе со всеми прислужниками сатаны Гундяева.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:29 Ответить
А чому Свящєний синод не звертався до своєї пастви та своїх пастирів весною та літом 2014 року та не закликав їх не перешкоджати просуванню наших воїнів по дорогам Донбаса? Стояли з посними рожами з іконами та кидались під колеса. І попри поруч були. Ась?
показать весь комментарий
12.05.2022 20:30 Ответить
Чому стояли?
Переховували гіркінців, зброю.
показать весь комментарий
13.05.2022 09:20 Ответить
Ось тут треба казати "не начасі"
показать весь комментарий
12.05.2022 20:31 Ответить
За бороду і за поребрик, від першого і до останнього.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:34 Ответить
Ви слуги сатани кирила хоч можете висловити позицію що творят рашисти в Украіні ,якщо не в змозі заперечити своєму патріарху, то навіщо тоді ви тут потрібні ,дивуюсь з тих прихожан які йдуть до московськоі церкви.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:36 Ответить
Релігійна ворожнеча, то фігня. Там в заяві цього Синоду є дуууже цікава фраза (бо Цензор цитує тільки те, що церковники в ФБ запостили, а там неповний текст):

"Із сумом констатуємо, що всі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ стала однією з причин воєнного вторгнення до України"

Тобто вони доварнякались, що війна сталася не через орків і *****, а тому що поганий Порошенко і ПЦУ??! Як це? Цих попів вже пора на вила, чи ще ні??
показать весь комментарий
12.05.2022 20:36 Ответить
давно пора. Але молюска д'єрмака не зобидить - от в чому проблема.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:48 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02xGb2gGv49F8aFhjQGFRxFveQRBwHzgpwxrPgAbw1gh3WA9q11LWY3JqPAdd5cyZxl?__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

УПЦ обратилась к Зеленскому помешать разжиганию межрелигиозной розни.

А к Путлеру и Кириллу Онуфрий обратиться не хочет, чтобы они перестали убивать украинцев?

Я редко комментирую церковные темы. Но УПЦ - это позорище…
показать весь комментарий
12.05.2022 20:38 Ответить
це ж яка нахабність з боку московських попів ! просто хуцпа якась))
показать весь комментарий
12.05.2022 20:42 Ответить
А коли орковьский патріархат забереться з Києво-Печерської Лаври? За яким правом ото небоже і гидке сидить у самому серці України? Кому там з наших треба допомогти розірвати угоду про оренду Лаври з цією нечістю? Думаю, помічників буде хмара.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:55 Ответить
а може хреста в дупу, по діагоналі, з натягом.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:00 Ответить
Українська церква московського патріархату повинна бути заборонена в Україні , як посібниця країни окупанта , вбивць українців , насильників і мародерів . Московські попи колоборационісти , ведуть антиукраїнську пропаганду , співпрацюють з ворогом . Їм немає місця в Україні . Церква повинна служити Богові і людям (вірянам ), а не сатані і мамоні. Не хотять служити своєму народу , чемодан , вокзал , росія. Українські церкви були побудовані за кошти вірян , а не московських попів і є власністю церковних громад . Немає бажання служити своїй громаді , на вихід.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:14 Ответить
чемодан без ручек,вокзал и до кирюхи *****.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:32 Ответить
сатанисты пнх !!!
показать весь комментарий
12.05.2022 21:40 Ответить
Заборонити! Терміново! Це агенти в "рясах"!
показать весь комментарий
12.05.2022 21:42 Ответить
чому досі не перереєструвалися статутом відповідно до Закону в філіал РПЦ?
показать весь комментарий
12.05.2022 21:46 Ответить
Дивимость гіркій правді в очі - якби туди не ходили українці -парафіяни, та МПЦ довно вже б здулась. Їх сини гинуть, захишаючи Україну і їх самих-матерей, дружин дітей, а їх родичі несуть кошти московським попам, які благославляють снаряди, що вбивають українців. Вбивають дітей тих самих парафіянок МПЦ.
Навть війна не додає розуму
показать весь комментарий
12.05.2022 21:55 Ответить
сектанти свідків щобла звездонія, а не священний синод, мля..
показать весь комментарий
12.05.2022 21:59 Ответить
Московский патриархат должен быть выдворен со всей территории Украины, а постараться с ускоренным решением данного вопроса обязан президент !
показать весь комментарий
12.05.2022 22:20 Ответить
Только один вариант реален, как окончательный и по божески. Добровольный переход каждого прихода. Это конечно долго, но будет окончательным навеки. С
Богом!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:31 Ответить
Все правильно! Сатана сидить не в будівлі церкви, і не в попі, що проповідує лжевчення
Сатана сидить в голові людини І вигнать його звідти може тільки сама людина!
показать весь комментарий
13.05.2022 04:10 Ответить
Тю, шо за люди! Не поклонялись бы они Сатане и вражды бы к ним никто не испытывал !
показать весь комментарий
12.05.2022 22:37 Ответить
люся Арестовічна там на якій посаді? Може, певчої? Нещодавно співало, те ж саме, але через те, що в Конституції є запис про курс до НАТО
показать весь комментарий
12.05.2022 23:58 Ответить
Під час Гайдамаччини був випадок (а може й не один) коли на хресті костьолу гайдамаки повісили три тіла: ксьондза єврея-шинкаря і собаку І табличку написали: "Ксьондз жид і собака - віра однака!" Ксьондза - за насильницьке нав"язування католицизму Шинкаря - за здирництво (шинкарі часто брали у польських поміщиків села в оренду і грабували людей обдираючи до нитки - під прикриттям польської влади) Ну а собака - для презирства
Попи московські відчувають що за їх підтримку РФ вони те тільки будуть позбавлені "кормушки" у вигляді церковних приходів але й "під шумок" будуть пограбовані бандитами чи убитими і ніхто не стане на їх захист
показать весь комментарий
13.05.2022 04:06 Ответить
Цікаво, що досі в темі упц - в блогах досі ще не появився допис блогера про те, як він оцінює,що "https://t.me/allgolobutsky/19432 РПЦвУ нахабно і зверхньо закликав президента України "зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві і вжити заходів проти беззаконних дій щодо УПЦ" "
показать весь комментарий
13.05.2022 11:41 Ответить
unfortunately, україхнська православна церква не має права на існування, бо ми не ватикан, а в голові церкви повинен стояти чоловік.
показать весь комментарий
17.05.2022 02:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 