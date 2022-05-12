УПЦ МП обвинила ПЦУ в создании повода для вторжения России

Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации УПЦ (МП).

"Обеспокоенность членов Синода вызвали неоднократные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных сферах принимаются незаконные решения по запрету или ограничению деятельности местных религиозных общин Украинской православной церкви. Крмое того, по молчаливому согласию или при открытом вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви", - отмечают в Синоде по итогам заседания, которое прошло в Киево-Печерской лавре в четверг.

В УПЦ (МП) считают, что эти факты являются следствием "ложной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины".

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущих властей и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину. Считаем, что преступные действия, направленные против Украинской Православной Церкви, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, которая призвана регулировать межрелигиозные отношения в Украине", - говорится в официальном заявлении Синода УПЦ МП.

Синод рассмотрел случаи, по его мнению, незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц в отношении УПЦ (МП), и принял решение обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой о надлежащем расследовании указанных случаев, а также к Уполномоченному Верховной Раде по правам человека с заявлением о нарушении конституционных прав и свобод прихожан.

Также Священный синод инициировал собрание верующих УПЦ (МП) для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

