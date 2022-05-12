РУС
Рашисты запустили крылатую ракету по Хортице, возник пожар, - ОВА

хортиця

Российские оккупанты 12 мая обстреляли остров Хортица, вследствие чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что рашисты уже вторично обстреливают Хортицу. В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Читайте также: Почти 300 человек похитили оккупанты в Запорожье с начала войны, - Старух

+12
Тварюки !!! От що ще треба розбомбити і куди влучити, щоб нарешті ми почали знищення рашистів на їх територіях?????!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:10
+12
велике будівництво
показать весь комментарий
12.05.2022 19:16
+11
Закатати усих в асфальт
показать весь комментарий
12.05.2022 19:11
Тварюки !!! От що ще треба розбомбити і куди влучити, щоб нарешті ми почали знищення рашистів на їх територіях?????!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:10
Ввдповідь на ваше питання на поверхні- бункерного яневтіка.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:59
Закатати усих в асфальт
показать весь комментарий
12.05.2022 19:11
велике будівництво
показать весь комментарий
12.05.2022 19:16
Викликайте Кракена
показать весь комментарий
12.05.2022 19:12
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:13
скучают кремлядские выпердыши...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:15
прыгоды шукають на личный анус...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:17
Капец, ну а Хортица каким боком?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:26
Історія України, козацької вольниці, звитяги.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:31
Якщо є та частина орків, які шукають Степана Бандеру.
То, як варіант, є і такі які думають, що на о.Хортиця стоїть Січ з безліччю воїнів.
Десь так.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:32
Стратегічні мости.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:25
Нормальна новина. Мінус одна ракета в орків, яку вони пульнули в нікуди.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:29
І могили мої милі. Москаль розриває... Нехай риє, розкопує,. Не своє шукає,.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:55
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.

9 октября 1843,
показать весь комментарий
12.05.2022 19:57
,,,А тим часом перевертні Нехай підростають Та поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану Сорочку знімати. Помагайте недолюдки, Матір катувати.Пророчі слова ВеликогоКобзаря актуальні, як ніколи, в наш час...
показать весь комментарий
12.05.2022 22:09
просто офигеть - спалахнуло два дерева в заповіднику - новина державного значення. В Маріуполі сто бомб на живих людей - то мелочь?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59
Не буває в житті дрібниць, так як все починається саме з дрібниць , на які люди частотне звертають уваги , а це є великою помилкою !
показать весь комментарий
12.05.2022 20:18
Маріуполь - страшна трагедія, яка відбувається на наших очах, але влада інтерес втратила, бо не хочеться відповідати. Гімноїда Арестовича призначили спікером, бо у нього репутації не має, а Zеленський звісно себе не хоче асоціювати з цими "про*обами".
В взагалі Хортиця це теж Україна!
В взагалі Хортиця це теж Україна!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:41
ты рассуждаешь как сепар которого 8 лет "бомбили", а теперь ему в радость что бомбят Запорожье., куда сепары и приехали теперь.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:41
При чём тут «два дерева в заповіднику» - прицільно бьют по мосту Преображенского, который соединяет остров Хортица с Левым берегом Днепра. Надеюсь, Вы понимаете стратегическое значение этого моста.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:44
где мост а где плавни 10 км..они там с трипером головы..
показать весь комментарий
12.05.2022 22:18
ищите наводчиков
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02
Знищити нашу історію , мову і культуру - це також одне із головних завдань для орків !
показать весь комментарий
12.05.2022 20:11
Точніше армію, мову, віру
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33
Ленин Хортицу Украине не дарил - это исконно украинские земли еще до того как РФ появилась, так какого стреляете по ней ракетами - маньяки ополоумевшие.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:45
 
 