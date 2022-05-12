Рашисты запустили крылатую ракету по Хортице, возник пожар, - ОВА
Российские оккупанты 12 мая обстреляли остров Хортица, вследствие чего возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.
Отмечается, что рашисты уже вторично обстреливают Хортицу. В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
То, як варіант, є і такі які думають, що на о.Хортиця стоїть Січ з безліччю воїнів.
Десь так.
Не плакали б діти, мати не журилась.
9 октября 1843,
В взагалі Хортиця це теж Україна!