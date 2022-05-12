Рашисты запустили крылатую ракету по Хортице, возник пожар, - ОВА

Российские оккупанты 12 мая обстреляли остров Хортица, вследствие чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что рашисты уже вторично обстреливают Хортицу. В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Читайте также: Почти 300 человек похитили оккупанты в Запорожье с начала войны, - Старух