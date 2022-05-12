Рашисти запустили крилату ракету по Хортиці, виникла пожежа, - ОВА

Російські окупанти 12 травня обстріляли острів Хортиця, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Зазначається, що рашисти вже вдруге обстрілюють Хортицю. Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

