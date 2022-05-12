УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8060 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 009 27

Рашисти запустили крилату ракету по Хортиці, виникла пожежа, - ОВА

хортиця

Російські окупанти 12 травня обстріляли острів Хортиця, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Зазначається, що рашисти вже вдруге обстрілюють Хортицю. Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 300 людей викрали окупанти на Запоріжжі від початку війни, - Старух

Автор: 

обстріл (30952) ОСУВ Хортиця (517) Запорізька область (4080)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Тварюки !!! От що ще треба розбомбити і куди влучити, щоб нарешті ми почали знищення рашистів на їх територіях?????!
показати весь коментар
12.05.2022 19:10 Відповісти
+12
велике будівництво
показати весь коментар
12.05.2022 19:16 Відповісти
+11
Закатати усих в асфальт
показати весь коментар
12.05.2022 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки !!! От що ще треба розбомбити і куди влучити, щоб нарешті ми почали знищення рашистів на їх територіях?????!
показати весь коментар
12.05.2022 19:10 Відповісти
Ввдповідь на ваше питання на поверхні- бункерного яневтіка.
показати весь коментар
12.05.2022 21:59 Відповісти
Закатати усих в асфальт
показати весь коментар
12.05.2022 19:11 Відповісти
велике будівництво
показати весь коментар
12.05.2022 19:16 Відповісти
Викликайте Кракена
показати весь коментар
12.05.2022 19:12 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
12.05.2022 19:13 Відповісти
скучают кремлядские выпердыши...
показати весь коментар
12.05.2022 19:15 Відповісти
прыгоды шукають на личный анус...
показати весь коментар
12.05.2022 19:17 Відповісти
Капец, ну а Хортица каким боком?
показати весь коментар
12.05.2022 19:26 Відповісти
Історія України, козацької вольниці, звитяги.
показати весь коментар
12.05.2022 19:31 Відповісти
Якщо є та частина орків, які шукають Степана Бандеру.
То, як варіант, є і такі які думають, що на о.Хортиця стоїть Січ з безліччю воїнів.
Десь так.
показати весь коментар
12.05.2022 19:32 Відповісти
Стратегічні мости.
показати весь коментар
12.05.2022 20:25 Відповісти
Нормальна новина. Мінус одна ракета в орків, яку вони пульнули в нікуди.
показати весь коментар
12.05.2022 19:29 Відповісти
І могили мої милі. Москаль розриває... Нехай риє, розкопує,. Не своє шукає,.
показати весь коментар
12.05.2022 19:55 Відповісти
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.

9 октября 1843,
показати весь коментар
12.05.2022 19:57 Відповісти
,,,А тим часом перевертні Нехай підростають Та поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану Сорочку знімати. Помагайте недолюдки, Матір катувати.Пророчі слова ВеликогоКобзаря актуальні, як ніколи, в наш час...
показати весь коментар
12.05.2022 22:09 Відповісти
просто офигеть - спалахнуло два дерева в заповіднику - новина державного значення. В Маріуполі сто бомб на живих людей - то мелочь?
показати весь коментар
12.05.2022 19:59 Відповісти
Не буває в житті дрібниць, так як все починається саме з дрібниць , на які люди частотне звертають уваги , а це є великою помилкою !
показати весь коментар
12.05.2022 20:18 Відповісти
Маріуполь - страшна трагедія, яка відбувається на наших очах, але влада інтерес втратила, бо не хочеться відповідати. Гімноїда Арестовича призначили спікером, бо у нього репутації не має, а Zеленський звісно себе не хоче асоціювати з цими "про*обами".
В взагалі Хортиця це теж Україна!
показати весь коментар
12.05.2022 20:41 Відповісти
ты рассуждаешь как сепар которого 8 лет "бомбили", а теперь ему в радость что бомбят Запорожье., куда сепары и приехали теперь.
показати весь коментар
12.05.2022 20:41 Відповісти
При чём тут «два дерева в заповіднику» - прицельно бьют по мосту Преображенского, который соединяет остров Хортица с Левым берегом Днепра. Надеюсь, Вы понимаете стратегическое значение этого моста.
показати весь коментар
12.05.2022 20:44 Відповісти
где мост а где плавни 10 км..они там с трипером головы..
показати весь коментар
12.05.2022 22:18 Відповісти
ищите наводчиков
показати весь коментар
12.05.2022 20:02 Відповісти
Знищити нашу історію , мову і культуру - це також одне із головних завдань для орків !
показати весь коментар
12.05.2022 20:11 Відповісти
Точніше армію, мову, віру
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
Ленин Хортицу Украине не дарил - это исконно украинские земли еще до того как РФ появилась, так какого стреляете по ней ракетами - маньяки ополоумевшие.
показати весь коментар
12.05.2022 20:45 Відповісти
 
 