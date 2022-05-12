Рашисти запустили крилату ракету по Хортиці, виникла пожежа, - ОВА
Російські окупанти 12 травня обстріляли острів Хортиця, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено", - йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Зазначається, що рашисти вже вдруге обстрілюють Хортицю. Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
То, як варіант, є і такі які думають, що на о.Хортиця стоїть Січ з безліччю воїнів.
Десь так.
Не плакали б діти, мати не журилась.
9 октября 1843,
В взагалі Хортиця це теж Україна!