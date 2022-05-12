Страны G7 обсуждают военную поддержку Украины, - Бербок
Страны "Большой семерки" обсуждают дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В кругах G7 за последние недели ежедневно обсуждаем, как мы можем поддержать Украину", - отметила она.
По словам Бербок, участники "обсуждают военную поддержку".
Читайте: Германия предоставит персонал для расследования военных преступлений военных РФ в Украине, - Бербок
