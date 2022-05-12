РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Война
2 928 10

Страны G7 обсуждают военную поддержку Украины, - Бербок

бербок

Страны "Большой семерки" обсуждают дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В кругах G7 за последние недели ежедневно обсуждаем, как мы можем поддержать Украину", - отметила она.

По словам Бербок, участники "обсуждают военную поддержку".

Читайте: Германия предоставит персонал для расследования военных преступлений военных РФ в Украине, - Бербок

G7 (887) Бербок Анналена (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Надо перекрывать газ быстрее обговаривать начнут.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:22 Ответить
+3
тобто кулебе нужно посылать аккуратнее...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:20 Ответить
+3
І хамську поведінку нинішньої української влади.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто кулебе нужно посылать аккуратнее...
показать весь комментарий
12.05.2022 19:20 Ответить
Надо перекрывать газ быстрее обговаривать начнут.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:22 Ответить
"Управдом - друг человека."
показать весь комментарий
12.05.2022 20:21 Ответить
Дякую! "Гепарди" вже обговорили!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:39 Ответить
І Лєопарди
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59 Ответить
І хамську поведінку нинішньої української влади.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:24 Ответить
Балаболы,им лишь бы попи.деть,и нечего не делать.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:00 Ответить
Так реально це США Канада Британія Польша Словакія Чехія і Балтійсбкі коаїни.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:01 Ответить
Лена. Ты давай там пошустрее. Ведь время идет. Ты умница но только пооперативнее немножко. Очень нужны тяжелые вооружения...
показать весь комментарий
12.05.2022 21:04 Ответить
 
 