Страны G7 обсуждают военную поддержку Украины, - Бербок

Страны "Большой семерки" обсуждают дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В кругах G7 за последние недели ежедневно обсуждаем, как мы можем поддержать Украину", - отметила она.

По словам Бербок, участники "обсуждают военную поддержку".

Читайте: Германия предоставит персонал для расследования военных преступлений военных РФ в Украине, - Бербок