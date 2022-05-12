УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8060 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 928 10

Країни G7 обговорюють військову підтримку України, - Бербок

бербок

Країни "Великої сімки" обговорюють подальшу підтримку України.

Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У колах G7 протягом останніх тижнів ми щодня обговорюємо, як ми можемо підтримати Україну", - зазначила вона.

За словами Бербок, учасники "обговорюють військову підтримку".

Читайте: Німеччина надасть персонал для розслідування воєнних злочинів військових РФ в Україні, - Бербок

Автор: 

G-7 G7 (1098) Бербок Анналена (458)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Надо перекрывать газ быстрее обговаривать начнут.
показати весь коментар
12.05.2022 19:22 Відповісти
+3
тобто кулебе нужно посылать аккуратнее...
показати весь коментар
12.05.2022 19:20 Відповісти
+3
І хамську поведінку нинішньої української влади.
показати весь коментар
12.05.2022 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто кулебе нужно посылать аккуратнее...
показати весь коментар
12.05.2022 19:20 Відповісти
Надо перекрывать газ быстрее обговаривать начнут.
показати весь коментар
12.05.2022 19:22 Відповісти
"Управдом - друг человека."
показати весь коментар
12.05.2022 20:21 Відповісти
Дякую! "Гепарди" вже обговорили!
показати весь коментар
12.05.2022 19:39 Відповісти
І Лєопарди
показати весь коментар
12.05.2022 19:59 Відповісти
І хамську поведінку нинішньої української влади.
показати весь коментар
12.05.2022 20:24 Відповісти
Балаболы,им лишь бы попи.деть,и нечего не делать.
показати весь коментар
12.05.2022 20:00 Відповісти
Так реально це США Канада Британія Польша Словакія Чехія і Балтійсбкі коаїни.
показати весь коментар
12.05.2022 20:01 Відповісти
Лена. Ты давай там пошустрее. Ведь время идет. Ты умница но только пооперативнее немножко. Очень нужны тяжелые вооружения...
показати весь коментар
12.05.2022 21:04 Відповісти
 
 