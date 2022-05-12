Країни G7 обговорюють військову підтримку України, - Бербок
Країни "Великої сімки" обговорюють подальшу підтримку України.
Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У колах G7 протягом останніх тижнів ми щодня обговорюємо, як ми можемо підтримати Україну", - зазначила вона.
За словами Бербок, учасники "обговорюють військову підтримку".
Don Bessam #359417
Don Bessam #359417
12.05.2022 19:20
✘
Тяни Толкай #517990
Тяни Толкай #517990
12.05.2022 19:22
Толья
Толья
12.05.2022 20:21
Evgen Karpenko
Evgen Karpenko
12.05.2022 19:39
Кіт Семен
Кіт Семен
12.05.2022 19:59
Толья
Толья
12.05.2022 20:24
Александр Гриненко
Александр Гриненко
12.05.2022 20:00
Кіт Семен
Кіт Семен
12.05.2022 20:01
Tleu Erniazov
Tleu Erniazov
12.05.2022 21:04
