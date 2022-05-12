Країни G7 обговорюють військову підтримку України, - Бербок

Країни "Великої сімки" обговорюють подальшу підтримку України.

Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У колах G7 протягом останніх тижнів ми щодня обговорюємо, як ми можемо підтримати Україну", - зазначила вона.

За словами Бербок, учасники "обговорюють військову підтримку".

