Новости
В Приднестровье неизвестные пытались поджечь "военкомат" и нефтебазу, - оккупанты

В оккупированном Россией Приднестровье неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здании нефтебазы в Тирасполе и местного "военкомата".

Об этом сообщило оккупационное "Министерство внутренних дел" Приднестровья, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно в 4:15 утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, бросил зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Вспыхнувшая трава была быстро погашена. Приблизительно через полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара улетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Возгорание было оперативно ликвидировано охраной", - говорится в сообщении.

В Приднестровье объявили план "Перехват": пытаются найти автомобиль и схватить мужчину.

Смотрите также: В российском Нижневартовске военкомат забросали "коктейлями Молотова". ВИДЕО

Украинцев много живет в Приднестровье , в раше , в Беларуси . Думаю , что многим из них больно наблюдать , что кацапська орда сделала с их родными сёлами и роднёй в Украине .
КОРОЧЕ , жгите кацапов , украинцы !!!
13.05.2022 11:30 Ответить
Первая мысль - наша ДРГ. А потом подумал - вряд-ли. У нас коктейли Молотова бросать научились.
13.05.2022 11:43 Ответить
Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна....Пластик?...)))))
13.05.2022 11:12 Ответить
13.05.2022 11:10 Ответить
венедиктова дело открыла?
13.05.2022 11:10 Ответить
Ні, гума.
13.05.2022 11:16 Ответить
невідомі? та то москалі ,на відео роги видно
13.05.2022 11:21 Ответить
Намагалися...
13.05.2022 11:30 Ответить
Мистер Бин какой-то, агент его Величества Как можно так обкакаться
13.05.2022 11:56 Ответить
А шо? Гранатомети закінчились?
13.05.2022 12:42 Ответить
Дайте вгадаю...у ЗМІ скоро буде сказано-"український слід"...
13.05.2022 12:42 Ответить
якось херово намагались,
в мордорі ж палять військомати
13.05.2022 14:13 Ответить
хреново шо не підпалили
13.05.2022 14:15 Ответить
Сами дежурно нагнетают.
13.05.2022 16:34 Ответить
 
 