В Приднестровье неизвестные пытались поджечь "военкомат" и нефтебазу, - оккупанты

В оккупированном Россией Приднестровье неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здании нефтебазы в Тирасполе и местного "военкомата".

Об этом сообщило оккупационное "Министерство внутренних дел" Приднестровья, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно в 4:15 утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, бросил зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Вспыхнувшая трава была быстро погашена. Приблизительно через полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара улетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Возгорание было оперативно ликвидировано охраной", - говорится в сообщении.

В Приднестровье объявили план "Перехват": пытаются найти автомобиль и схватить мужчину.

