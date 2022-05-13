УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7758 відвідувачів онлайн
Новини
3 811 14

В Придністров’ї невідомі намагалися підпалити "військкомат" і нафтобазу, - окупанти

молотова,коктейль

В окупованому Росією Придністров’ї невідомі кинули пляшки із із запалювальною сумішшю в будівлі нафтобази в Тирасполі та місцевого "військкомату".

Про це повідомило окупаційне "Міністерство внутрішніх справ" Придністров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 4:15 ранку біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік, кинув запальну суміш у бік об'єкта та втік. Трава, що спалахнула, була швидко загашена. Приблизно за півгодини до будівлі Республіканського військкомату були кинуті дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Займання було оперативно ліквідовано охороною", - йдеться у повідомленні.

В Придністров’ї оголосили план "Перехоплення": намагаються знайти автомобіль та захопити чоловіка.

Також читайте: В Придністров'ї окупанти привели війська в повну бойову готовність, - Генштаб

Автор: 

підпал (724) Придністров’я (486) коктейль Молотова (34) військкомат (435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Украинцев много живет в Приднестровье , в раше , в Беларуси . Думаю , что многим из них больно наблюдать , что кацапська орда сделала с их родными сёлами и роднёй в Украине .
КОРОЧЕ , жгите кацапов , украинцы !!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
+2
Первая мысль - наша ДРГ. А потом подумал - вряд-ли. У нас коктейли Молотова бросать научились.
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
+1
Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна....Пластик?...)))))
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2022 11:10 Відповісти
венедиктова дело открыла?
показати весь коментар
13.05.2022 11:10 Відповісти
Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна....Пластик?...)))))
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
Ні, гума.
показати весь коментар
13.05.2022 11:16 Відповісти
невідомі? та то москалі ,на відео роги видно
показати весь коментар
13.05.2022 11:21 Відповісти
Намагалися...
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
Украинцев много живет в Приднестровье , в раше , в Беларуси . Думаю , что многим из них больно наблюдать , что кацапська орда сделала с их родными сёлами и роднёй в Украине .
КОРОЧЕ , жгите кацапов , украинцы !!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
Первая мысль - наша ДРГ. А потом подумал - вряд-ли. У нас коктейли Молотова бросать научились.
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
Мистер Бин какой-то, агент его Величества Как можно так обкакаться
показати весь коментар
13.05.2022 11:56 Відповісти
А шо? Гранатомети закінчились?
показати весь коментар
13.05.2022 12:42 Відповісти
Дайте вгадаю...у ЗМІ скоро буде сказано-"український слід"...
показати весь коментар
13.05.2022 12:42 Відповісти
якось херово намагались,
в мордорі ж палять військомати
показати весь коментар
13.05.2022 14:13 Відповісти
хреново шо не підпалили
показати весь коментар
13.05.2022 14:15 Відповісти
Сами дежурно нагнетают.
показати весь коментар
13.05.2022 16:34 Відповісти
 
 