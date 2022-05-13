В Придністров’ї невідомі намагалися підпалити "військкомат" і нафтобазу, - окупанти

В окупованому Росією Придністров’ї невідомі кинули пляшки із із запалювальною сумішшю в будівлі нафтобази в Тирасполі та місцевого "військкомату".

Про це повідомило окупаційне "Міністерство внутрішніх справ" Придністров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 4:15 ранку біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік, кинув запальну суміш у бік об'єкта та втік. Трава, що спалахнула, була швидко загашена. Приблизно за півгодини до будівлі Республіканського військкомату були кинуті дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Займання було оперативно ліквідовано охороною", - йдеться у повідомленні.

В Придністров’ї оголосили план "Перехоплення": намагаються знайти автомобіль та захопити чоловіка.

Також читайте: В Придністров'ї окупанти привели війська в повну бойову готовність, - Генштаб