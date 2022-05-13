РУС
В результате ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды

В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.

"И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом - водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет. Мы же работаем и дальше - на благо николаевцев!" - добавили в пресс-службе.

Топ комментарии
+11
мой совет николаевцам - ищите любителей русского мира, они и навели..., найдете, привяжите их к этим станциям, но только хорошо...
13.05.2022 13:29 Ответить
+9
Просто в Миколаїві зрадників і нформаторів на вищому рівні більше, аніж патріотів. Та, бувша партія "регіонів" перекрасилась в ОПЗЖ, опоблок, наш край, та інших, а фактично ті же риги і при тій же владі. Подивіться, як вони приймали закон про російську регіональну і вам всі слуги ворога посписочно. Але хто цим буде займатися? Тому вся інформація стає відомою ворогу раніше, чим миколаївцям. Наскільки мені відомо, то багато херсонських СБУ і поліції перейшло на бік ворога, то невже в Миколаєві їх менше? Ніхто ними не займався, ніхто їх не документував, та і політика була "какая разніца" і призначалася не по професійних якостях, а по відданості політику, який при владі і хто більше набреше на попередника.
13.05.2022 13:29 Ответить
+5
Кім тільки балаболити братською мовою може. а де конкретні ді?
13.05.2022 14:25 Ответить
дивуватись нема чому. Історично підтверджено, що у 1942 році під час настання продовольчого голоду в ленінграді НКВД вирішило боротись із панікерами і заборонило набирати воду в Неві через відсутність водопостачання. І діставали нагани та стріляли в жителів. Це вже потім ініціаторів цього людоїдства послали на передову, Так і тут, почули нелюди, андрофаги, що ремонтують водогон, давай розвалимо і будуть голосувати за "мир во всем мире".
Їм абідно до слез, вони з миром, а їх починають гонити в двері, ось і стараються на..... ти перед дверима
13.05.2022 13:23 Ответить
13.05.2022 13:29 Ответить
А в чем первопричина? В оскорблениях ватников вместо хороших телеканалов на русском языке, где доступно и понятно для них велась бы нужная пропаганда. А ее не было, потому что вата головного мозга всегда идет от нищеты и бесперспективности существования. Рекламодатели не будут давать деньги на рекламу для ваты, там же все нищие. И поэтому нужно было выделить средства на информ-работу именно для них, для этой далеко неприятной категории. А если забить на них, оскорблять и сделать вид, что их не существует, то они просто садятся на наркотик пропаганды от ФСБ и в результате наносят вред стране.
13.05.2022 14:42 Ответить
Вы какую то юхню пишете. какая пропаганда для ваты? Это мировоззренческая секта. Никакими рекламками вы не переубедите сектанта. Только анальными санкциями. И только после отключения излучателей. И даже в этом случае, это ничего не гарантирует. Мало ваты разъехалось по миру и при этом дрочит на расеюшку?
13.05.2022 18:35 Ответить
Мимо. Бачила на власні очі як україномовний патріотичний українець, продавець в магазинчику, поки нема клієнтів дивився на ютубі передачі про рептилоїдів, теорії змови. Плавно перейшов на "долар всьо", Америка загниває, свобода тільки в Раші, ваша...Україна. Далі войовничий ватник.
13.05.2022 19:16 Ответить
13.05.2022 13:29 Ответить
Однозначно. Как показал пример Мариуполя, объекты водоканала были уничтожены в первые два дня по наводке ответственных товарисчей из горисполкома.
13.05.2022 18:37 Ответить
Ну и где те гаубицы, которые в два раза дальше кацапских херачат..!? Ким, ты не анекдоты трави, а выбивай у Киева вооружение..
13.05.2022 13:45 Ответить
Причем гаубицы к Смерчам?
13.05.2022 18:39 Ответить
Кім тільки балаболити братською мовою може. а де конкретні ді?
13.05.2022 14:25 Ответить
Дійсно, восьмий рік війни з росією, а держслужбовець найвищого рівня розмовляє мовою ворога, хоча згідно закону, він має, а не бажає, розмовляти державною. Ніби пустяк, тут зараз почнуть мене вчити представники "какая разница", що яка різниця якою мовою, головне гарно розбирався у державних справах. Але прикро, що так як вони володіють державною мовою. так вони розуміються на державних справах. Вся влада в області як була, так і залишилася у руках бувших "ригів". Вони для них блихчі і рідніші, ніж члени партії які за "мову, віру, армію".
13.05.2022 15:19 Ответить
Від Миколаєва місяць тому дуже гарно їх відігнали на десятки км і головне фактично на ворогах заходили в Херсон якщо так можна сказати.І тут якась незрозуміла річь,різко стоп.І вже цілий місяць жодних подвижок.Тим часом с Херсона почалися постійні обстріли і речі с референдумами плюс грабуваня і все інше.Ось тут є питання якого дідька і шо трапилося?
13.05.2022 16:42 Ответить
Марченка від Миколаєва забрали до Києва.
13.05.2022 19:21 Ответить
 
 