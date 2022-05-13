В результате ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды

В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.

"И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом - водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет. Мы же работаем и дальше - на благо николаевцев!" - добавили в пресс-службе.

