Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води

Внаслідок обстрілів окупантів у ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради у telegram.

"І це саме в той час, коли всі служби спільними зусиллями роблять все можливе, аби відновити водопостачання та забезпечити містян найголовнішим для життя ресурсом - водою. Такі дії ще раз нагадують, що нічого людського у ворогів немає. Ми ж працюємо й надалі - на благо миколаївців!"- додали у пресслужбі.

