Путин серьезно болен раком, в России уже начался переворот, - Буданов
Российский президент Путин серьезно болен раком, поэтому сейчас в РФ продолжается переворот с целью отстранения его от власти.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По его словам, в России уже идет переворот с целью отстранения Путина от власти, а сам российский президент серьезно болен раком.
"Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будут завершены до конца этого года. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - подчеркнул Буданов.
Глава ГУР МО отметил, что не был удивлен неудачами России в войне.
"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", – пояснил Буданов.
"Европа видит Россию как большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы боремся с Россией уже восемь лет, и можно сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не так мощна. Это орда людей с оружием", - подытожил он. .
и "
Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.
"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов."
а далее "европа боится"
Все ви знаєте, бачите, чуєте!
Так само було зі зливом вагнерівців, Буданов, про яких ти ні сном, ні духом?!
В компанії шоуменів приживаються лише шоумени
один подлее другого
так что если тот сыграет в мавзолей, то проблемы моментально не решатся
в гроб так в гроб всю рашку
развал и забрать нахрен яо
чтобы не борзели
Давай, мрій у розових тонах, як що випустять навального, то той також Крим віддавати не збирається, тай ще не проти буде проти коридора у Крим і Приднестровя.
Чи його теж підсадили на те чим в кацапстанії зомбують кацапів ?
Всё хотят ручки не заморать....
Чтобы вместо них делали грязную кровавую работу..... Боженька, рашка вата, рашка олигархи, ФСБ, военные....