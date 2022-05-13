Путин серьезно болен раком, в России уже начался переворот, - Буданов

Российский президент Путин серьезно болен раком, поэтому сейчас в РФ продолжается переворот с целью отстранения его от власти.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, в России уже идет переворот с целью отстранения Путина от власти, а сам российский президент серьезно болен раком.

"Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будут завершены до конца этого года. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что не был удивлен неудачами России в войне.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", – пояснил Буданов.

"Европа видит Россию как большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы боремся с Россией уже восемь лет, и можно сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не так мощна. Это орда людей с оружием", - подытожил он. .

