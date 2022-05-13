РУС
64 014 143

Путин серьезно болен раком, в России уже начался переворот, - Буданов

путін

Российский президент Путин серьезно болен раком, поэтому сейчас в РФ продолжается переворот с целью отстранения его от власти.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, в России уже идет переворот с целью отстранения Путина от власти, а сам российский президент серьезно болен раком.

"Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будут завершены до конца этого года. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что не был удивлен неудачами России в войне.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", – пояснил Буданов.

"Европа видит Россию как большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы боремся с Россией уже восемь лет, и можно сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не так мощна. Это орда людей с оружием", - подытожил он. .

+53
Да *****, у них есть запасные путины.
13.05.2022 19:52
+46
на мій погляд смерть ***** нічого особо не змініть. серед кремляді кожен перший - *****. і нинішнє ***** ще не саме гірше.
13.05.2022 19:52
+45
Запасные то есть, но войну они проиграли уже, никакие путины уже не спасут ситуацию, будут бежать с позором и готовится к новой войне, а тем временем мы должны стать неприступной крепостью.
13.05.2022 19:55
Руцкіє друзья падєлілісь аргєнтінскім какаінчікам?
13.05.2022 20:30
Що ж це за переворот такий, який буде ще пів року тривати, і про який вже всі знають?
13.05.2022 20:30
То поки кацапи чистять та змащують кулемета, а потім, за наказом отого Буланова...у серпні...
13.05.2022 21:10
не ожидал такого от Буданова
13.05.2022 20:33
Его Грозев покусал?
13.05.2022 21:49
Як там в Булгакова...."Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!
Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом.
13.05.2022 20:33
Пан Буланова, і за що ж вам держава зарплатню платить? Чутки я й так почути можу.
13.05.2022 20:43
Я уже лет десять слышу про рак у Путина (Кавказ Центр, к примеру). Только вот все не дохнет и не дохнет. Как говорит кремлевский инсайдер Соловей, народ, не надо ничего делать, революций там и митингов, Путин при смерти и так. Буданов - такой же Соловей.
13.05.2022 20:47
Еслі все знали, так чому Марік здали, чому стільки жертв допустили!?
13.05.2022 20:48
допустить вплотную к Киеву, дать раз**уярить чернигов, сумы, харьков, марик, захватить херсон....
и "

Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов."

а далее "европа боится"
13.05.2022 22:16
Це тобі Гогі сказав?
13.05.2022 20:50
А от мені цікаво. Цей буданов досі співмешкає з наркошвілі та його бородою манькою з оп?! Чи хочаб для прілічія роз'їхалися...
13.05.2022 20:52
из управления разведки такая инфа нам? ..мне стало страшнее ..идиоты у власти
13.05.2022 20:53
здохнет один царь, холопы другого выберут что бы их с колен подымал. дебилам внушили что они дерьмо
13.05.2022 21:06
Пора в мавзолеї поміняти несвіжого Вову на свіжого )))
13.05.2022 21:08
"Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються"! Чому ж промовчали перед війною - куди вдарять орки?
13.05.2022 21:16
Це вони: Буданов та Арестович розповідають нісенітниці та читають /шепотять мантри як в сектах коли хочуть яко можна більше народу одурити та за зомбувати .Неидаома Арестовіч так монотонно шепотіти навчився та збирає аудиторії вибачте слухняних ідіотів.Ось і Буданов щось верзе.Да вибачте на фіг воно потрібно що там трапляється та з ким в Рашкє. Це навіщо взагалі казати? В Україні два шляхи до свободи Перший це вигнати наволоч зі всієї теріторіі,Та другий вигнати позбутися ворогів України як Єрмак Агрохімія Буданов а іньши.Дуже сумно що ці проходи ці при владі зараз.При владі повинні бути патріоти .При владі повинні бути тільки ті хто ніяк та ніколи не був зв'язан з рашкою.
13.05.2022 21:20
буданов иди борщ лучше вари гогилашвили.
13.05.2022 21:30
хфантазер ты мене називала..пруф давай а то фамилия как у того что чеченов стрелЯл а его грохнули в 2011...
13.05.2022 21:30
ну пошли кремляди изливаться
13.05.2022 21:34
"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов.Джерело:
Все ви знаєте, бачите, чуєте!
Так само було зі зливом вагнерівців, Буданов, про яких ти ні сном, ні духом?!
В компанії шоуменів приживаються лише шоумени
13.05.2022 21:43
Вспомните, как месяц хоронили Жирика. ***** будут хоронить десятилетие после смерти. Так и будет управлять кацапией голограмма.
13.05.2022 21:50
що воно чеше? все знають, але південь, як люська бзднув, - про..балі, .
13.05.2022 21:51
*** який проспав напад раші на Україну розповідає байки, дебілоїд. То що ***** хворе вже було в пресі місяця два назад.
13.05.2022 21:53
да посмотрите кто там рядом шуршит с ним
один подлее другого
так что если тот сыграет в мавзолей, то проблемы моментально не решатся

в гроб так в гроб всю рашку
развал и забрать нахрен яо
чтобы не борзели
13.05.2022 22:00
вот так послушаешь \причем не целенаправленно\ разных "глав" и в принципе становится понятно почему Хйло ни разу не пулял ракетами "по центрам принятия решений".
13.05.2022 22:16
а по Дудаеву между прочим пулял
13.05.2022 22:17
Московська орда не слабенька і це факт. Вся справа не московській орді, а в силі духу і кмітливості наших воїнів. Наголошую (не солдатів), а наших воїнів. СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА!!
13.05.2022 22:40
Лейтенант Буданов героически добыл анализ мочи и сделал умозаключение.
13.05.2022 22:41
Дурний думкою багатіє.
Давай, мрій у розових тонах, як що випустять навального, то той також Крим віддавати не збирається, тай ще не проти буде проти коридора у Крим і Приднестровя.
13.05.2022 22:43
Торговую марку ещё не зарегистрировал?
13.05.2022 22:49
СБУ могли его отправить в рай два раза с начала войны. Меня лично это бесит. Почему не работали? На 9 мая ждал. Смотрел этот ****** парад. Ждал. А оно вышло, и ушло. У меня нет денег как у СБУ. Так бы кончил гада давно.
13.05.2022 22:52
Теперь эта бункерная крыса ударит ЯО по Украине. Вы там в СБУ думаете? Или ждёте приказа?
13.05.2022 22:54
Сезон украинских болтологов и нострадамусов объявляю открытым...
13.05.2022 22:56
У мене таке враження складається, що цей Буданов займається якоюсь ворожбою. А звідки такі точні дані про все що відбудеться? 😕
Чи його теж підсадили на те чим в кацапстанії зомбують кацапів ?
13.05.2022 22:59
І це такий у нас очільник цілого ГУР,біда.
13.05.2022 23:07
Так, записую: "середина серпня"!!! Потім або цю некомпетентну владу на штики або Лебедіне озеро у Московії)
14.05.2022 00:37
Чинушам верить - х-ло ещё в 14м должно было сдохнуть......
Всё хотят ручки не заморать....
Чтобы вместо них делали грязную кровавую работу..... Боженька, рашка вата, рашка олигархи, ФСБ, военные....
14.05.2022 03:34
Такое, млять, впечатление, что этот Буданов не глава Главного управления разведки Минобороны , а редактор газетки "Тайны и феномены", которой на вокзалах в ларьках торгуют.
14.05.2022 08:56
Кирилка ляпнув що в воду перднув. провідець сраний.
14.05.2022 09:51
в рашке все такие как *****!
14.05.2022 15:31
