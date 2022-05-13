РУС
Новости Война
19 574 31

Артиллерия ВСУ срывает наступление оккупантов в Донбассе, - CNN

Россия безуспешно пытается перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.

Об этом CNN сообщил чиновник Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, между Изюмом и Славянском ведется много боев, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.

Чиновник также добавил, что украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе.

"Отзывы по поводу гаубиц М777, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные", - отметил он.

+54
****** їх, хлопці !!!
13.05.2022 20:34 Ответить
+32
А от русских то какие отзывы "вой на болотах"(с).
13.05.2022 20:33 Ответить
+29
Композицию можно будет считать законченной, когда к М777 добавятся М109, МЛРСы и Химмарсы
13.05.2022 20:36 Ответить
А от русских то какие отзывы "вой на болотах"(с).
13.05.2022 20:33 Ответить
"Вой на болотах" - це невдале зведення переправи орків через Сіверский Донець)
13.05.2022 20:37 Ответить
****** їх, хлопці !!!
13.05.2022 20:34 Ответить
Навіть Подоляка став вережати "как жє так" 70 одиниць техніки ліквідовано
13.05.2022 20:36 Ответить
І почав співати, що це війна на роки. А в лютому розказув про повний розгром зсу і війну на пару тижнів.
13.05.2022 20:43 Ответить
Да, Подляка в шоке. По методичкам уже Лондон брать пора
13.05.2022 20:45 Ответить
Композицию можно будет считать законченной, когда к М777 добавятся М109, МЛРСы и Химмарсы
13.05.2022 20:36 Ответить
Де Хіммарси поділися? Нам начебто їх передавали? Чи не з тими ракетами що треба?
13.05.2022 20:51 Ответить
Артиллерия - бог войны (с)
13.05.2022 20:39 Ответить
все так і все правильно,
додам трохи філософії - душа артеллеріста, захищающого свою сімью і домівку, це і є Бог війни...
13.05.2022 21:00 Ответить
13.05.2022 20:39 Ответить
Негров на Абрамсах заказывали?
13.05.2022 21:01 Ответить
Ну це якби казати тільки про Донбас - не атакуєш ти - атакують тебе.
13.05.2022 20:39 Ответить
Спасибі справжным братам-американцям і всім-всім іншим
13.05.2022 20:41 Ответить
На фарш мокшебурятських потвор !!!!)))
13.05.2022 20:41 Ответить
13.05.2022 20:41 Ответить
Сіверський Донець це глибокий рів, шириною 20м(в сер), з крутими берегами,
заповнений водою, що тече.
13.05.2022 20:44 Ответить
Можна сказати артилерія ЗСУ не тільки зривае наступ, а ще і заривае кацапських ********* у нашу землю
13.05.2022 20:44 Ответить
русские свои отзывы дать просто не успевают ... просто очень быстро дохнут от оглушительных и кучных впечатлений
13.05.2022 20:49 Ответить
Орки попідривали ледь не всі мости через Сіверський Донець на Харківському напрямку... Це означає, що вони поки не планують контрнаступати на Харків, але створює проблеми для подальшого нашого контрнаступу.
13.05.2022 20:50 Ответить
Что за переводчики пошли? - не "в Донбассе", а "на дамбасе" надо писать. Воняет кацапсиной от такого перевода.
13.05.2022 20:57 Ответить
кацапсиною вся мова окупанта смердить
13.05.2022 21:03 Ответить
Точніше - "на Домбаз"
13.05.2022 22:19 Ответить
Кобзон красно дякує Штатам за гаубиці - просто аншлаг!
13.05.2022 21:01 Ответить
Буряти теж дякують… з того світу
13.05.2022 22:20 Ответить
І москаля нема, немає ніх.я вобще сама сира земля...
13.05.2022 21:52 Ответить
13.05.2022 21:54 Ответить
Фашизм в России родился с Лениным, расцвел со Сталиным, впал в маразм с Брежневым и подохнет с Путиным.
13.05.2022 22:29 Ответить
 
 