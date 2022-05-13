Артиллерия ВСУ срывает наступление оккупантов в Донбассе, - CNN
Россия безуспешно пытается перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.
Об этом CNN сообщил чиновник Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, между Изюмом и Славянском ведется много боев, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.
Чиновник также добавил, что украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе.
"Отзывы по поводу гаубиц М777, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные", - отметил он.
додам трохи філософії - душа артеллеріста, захищающого свою сімью і домівку, це і є Бог війни...
заповнений водою, що тече.