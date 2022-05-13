Артиллерия ВСУ срывает наступление оккупантов в Донбассе, - CNN

Россия безуспешно пытается перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.

Об этом CNN сообщил чиновник Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, между Изюмом и Славянском ведется много боев, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.

Чиновник также добавил, что украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе.

"Отзывы по поводу гаубиц М777, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные", - отметил он.

Также смотрите: Во всех направлениях наши защитники демонстрируют немалые подвиги и героизм, - Наев посетил районы выполнения боевых задач.. ВИДЕО