19 574 31

Артилерія ЗСУ зриває наступ окупантів на Донбасі, - CNN

сша,гаубиця

Росія безуспішно намагається перекинути свої сили через річку Сіверський Донець, щоб зміцнити свої позиції на півночі Донбасу.

Про це CNN повідомив чиновник Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, між Ізюмом і Слов’янськом точаться багато боїв, але росіянам там не вдалося досягти особливого прогресу.

Водночас, додав чиновник, українська артилерія зриває російський наступ на Донбасі.

"Відгуки щодо гаубиць М777, які ми отримуємо від артилеристів з України, дуже позитивні", - зазначив він.

Автор: 

Пентагон (1467) Донбас (22366) ЗСУ (7929)
Топ коментарі
+54
****** їх, хлопці !!!
показати весь коментар
13.05.2022 20:34 Відповісти
+32
А от русских то какие отзывы "вой на болотах"(с).
показати весь коментар
13.05.2022 20:33 Відповісти
+29
Композицию можно будет считать законченной, когда к М777 добавятся М109, МЛРСы и Химмарсы
показати весь коментар
13.05.2022 20:36 Відповісти
А от русских то какие отзывы "вой на болотах"(с).
показати весь коментар
13.05.2022 20:33 Відповісти
"Вой на болотах" - це невдале зведення переправи орків через Сіверский Донець)
показати весь коментар
13.05.2022 20:37 Відповісти
****** їх, хлопці !!!
показати весь коментар
13.05.2022 20:34 Відповісти
Навіть Подоляка став вережати "как жє так" 70 одиниць техніки ліквідовано
показати весь коментар
13.05.2022 20:36 Відповісти
І почав співати, що це війна на роки. А в лютому розказув про повний розгром зсу і війну на пару тижнів.
показати весь коментар
13.05.2022 20:43 Відповісти
Да, Подляка в шоке. По методичкам уже Лондон брать пора
показати весь коментар
13.05.2022 20:45 Відповісти
Композицию можно будет считать законченной, когда к М777 добавятся М109, МЛРСы и Химмарсы
показати весь коментар
13.05.2022 20:36 Відповісти
Де Хіммарси поділися? Нам начебто їх передавали? Чи не з тими ракетами що треба?
показати весь коментар
13.05.2022 20:51 Відповісти
Артиллерия - бог войны (с)
показати весь коментар
13.05.2022 20:39 Відповісти
все так і все правильно,
додам трохи філософії - душа артеллеріста, захищающого свою сімью і домівку, це і є Бог війни...
показати весь коментар
13.05.2022 21:00 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 20:39 Відповісти
Негров на Абрамсах заказывали?
показати весь коментар
13.05.2022 21:01 Відповісти
Ну це якби казати тільки про Донбас - не атакуєш ти - атакують тебе.
показати весь коментар
13.05.2022 20:39 Відповісти
Спасибі справжным братам-американцям і всім-всім іншим
показати весь коментар
13.05.2022 20:41 Відповісти
На фарш мокшебурятських потвор !!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 20:41 Відповісти
Сіверський Донець це глибокий рів, шириною 20м(в сер), з крутими берегами,
заповнений водою, що тече.
показати весь коментар
13.05.2022 20:44 Відповісти
Можна сказати артилерія ЗСУ не тільки зривае наступ, а ще і заривае кацапських ********* у нашу землю
показати весь коментар
13.05.2022 20:44 Відповісти
русские свои отзывы дать просто не успевают ... просто очень быстро дохнут от оглушительных и кучных впечатлений
показати весь коментар
13.05.2022 20:49 Відповісти
Орки попідривали ледь не всі мости через Сіверський Донець на Харківському напрямку... Це означає, що вони поки не планують контрнаступати на Харків, але створює проблеми для подальшого нашого контрнаступу.
показати весь коментар
13.05.2022 20:50 Відповісти
Что за переводчики пошли? - не "в Донбассе", а "на дамбасе" надо писать. Воняет кацапсиной от такого перевода.
показати весь коментар
13.05.2022 20:57 Відповісти
кацапсиною вся мова окупанта смердить
показати весь коментар
13.05.2022 21:03 Відповісти
Точніше - "на Домбаз"
показати весь коментар
13.05.2022 22:19 Відповісти
Кобзон красно дякує Штатам за гаубиці - просто аншлаг!
показати весь коментар
13.05.2022 21:01 Відповісти
Буряти теж дякують… з того світу
показати весь коментар
13.05.2022 22:20 Відповісти
І москаля нема, немає ніх.я вобще сама сира земля...
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 21:54 Відповісти
Фашизм в России родился с Лениным, расцвел со Сталиным, впал в маразм с Брежневым и подохнет с Путиным.
показати весь коментар
13.05.2022 22:29 Відповісти
 
 