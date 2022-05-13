Артилерія ЗСУ зриває наступ окупантів на Донбасі, - CNN

Росія безуспішно намагається перекинути свої сили через річку Сіверський Донець, щоб зміцнити свої позиції на півночі Донбасу.

Про це CNN повідомив чиновник Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, між Ізюмом і Слов’янськом точаться багато боїв, але росіянам там не вдалося досягти особливого прогресу.

Водночас, додав чиновник, українська артилерія зриває російський наступ на Донбасі.

"Відгуки щодо гаубиць М777, які ми отримуємо від артилеристів з України, дуже позитивні", - зазначив він.

