20 514 59

Оккупанты перебросили силы ПВО на остров Змеиный, - разведка

Украинская военная разведка располагает данными о развертывании Россией на острове Змеиный зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и ЗРК "Тор-М2", которые должны обеспечивать противовоздушную оборону РФ ближнего радиуса действия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно оценка Главного управления разведки Минобороны состоит в том, что это стратегический объект, который будет использоваться Россией для контроля, по сути, всей северо-западной части Черного моря. И не случайно, именно с первых дней войны РФ захватила этот остров и принялась устанавливать необходимое оборудование для того, чтобы контролировать воздушную, надводную и подводную обстановку в районе этого острова. А это, в сущности, дало возможность РФ собирать более точную разведывательную информацию о развитии ситуации именно в этом регионе", - объяснил он.

По его словам, для россиян также важна и идеологическая составляющая острова, ведь после уничтожения ракетного крейсера "Москва" у у врага уменьшились возможности по организации противовоздушной обороны именно в этой части моря.

На вопрос, будут ли россияне пытаться усилить свое присутствие и установить комплексы С-300, чтобы создать так называемый "зонтик", он отметил: "Возможно, такие планы будут в дальнейшем реализованы, но на сегодняшний день, и это четко уже известно, военная разведка имеет все данные по развертыванию комплексов ПВО на острове Змеиный - это и "Панцирь", это и две пусковые установки "Тор-М2", обеспечивающие противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Соответственно, мы не исключаем, что могут быть размещены, хотя и в небольших количествах, другие комплексы противовоздушной обороны, а возможно даже ракетные комплексы, которые будут позволять производить обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории нашего государства и не только нашего".

В сети также опубликовали фото острова Змеиный и технику РФ.

Оккупанты перебросили силы ПВО на остров Змеиный, - разведка 01

Синий - ЗРПК "Панцирь-С1"
Желтый - ЗРК "Тор"
Розовый - машина типа "Урал"
Красный – уничтоженный ЗРК "Тор"
Зеленый – уничтоженный вертолет "Ми-8АМТШ"

Смотрите: Рашисты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы "Z", - "Схемы". ФОТОрепортаж

+40
артиллерией *******, чтобы от слова "змеинный" орки так же срались как от слова чернобаевка
13.05.2022 21:00 Ответить
+34
Вы же знаете, что делать, верно?
13.05.2022 21:01 Ответить
+26
Нам, конечно, удобнее чтобы на Чернобаевку.
Но.
Змеиный, так Змеиный.
13.05.2022 21:07 Ответить
pora....
13.05.2022 20:59 Ответить
Рабссейским ПВОшникам пора варить свой довбанный навар.
13.05.2022 20:59 Ответить
щи хй полощи. вони вже три рази там обісралися. щоб догнати Чорнобаєку треба ще 15. до роботи, наші залізні!
13.05.2022 21:04 Ответить
артиллерией *******, чтобы от слова "змеинный" орки так же срались как от слова чернобаевка
13.05.2022 21:00 Ответить
Там уже было пару **********, но всё равно упоротые ломятся. Видимо требуется повтор
13.05.2022 21:02 Ответить
надо подождать пока вся банда будет в сборе а потом бабахнуть туда СРЗО гарно долетают даже с запасом байрактары наша авиация вполне реально сможет пробиться и на расстоянии отстрелять ракетами также придут гаубицы а там 30 -100 км в зависимости от береговой точки позиции до О. Змеиный.. они не в курсе что такое Змеиный что шторма и переменчивая погода очень сильно обострят вопрос выживания на острове.. без воды тем паче.. они думают взять под контроль Дунай гирло и до Рени угрожать Бессарабии.. но им ссыкотно тому как перелет в сторону Румынии измеряется в метрах ошиблись и поимейте плизз контакты с НАТО.. тогда Змеиный будет не нашей задачей а просто с 10 томагавков отправленных с кораблей НАТО из Средиземного моря слижет с острова весь мотлох..
13.05.2022 21:13 Ответить
там один пакет граду з дунайських плавнів перекопає все.
Або можна по Білому тренувати хлопців на 777.
Чим більше кацапів - тим кращий ефект.
Головне, щоб ерефійці не завезли туди бетонний завод, а наші не далі їм забетонувати укриття
13.05.2022 22:08 Ответить
Вы же знаете, что делать, верно?
13.05.2022 21:01 Ответить
Закидать асфальтом?
13.05.2022 21:47 Ответить
Майскімі шашликами.
14.05.2022 00:27 Ответить
А, згадав - треба заглянуть в дупу пуйла, там десь мають бути "гарантії безпеки Україні".
13.05.2022 21:50 Ответить
Байрактар, твой выход
13.05.2022 21:02 Ответить
Рашисти типіли, але не повні олігофрени.
Панцирь-С та ТОР - як раз призначені для ураження цілей накшталт Байрактарів.
Як з цією задачею вони зараз справляться - подивимось.
(декілька Байрактарів рашисти все ж таки вже збили)
13.05.2022 21:18 Ответить
https://taskandpurpose.com/news/*******-ghost-secretive-loitering-munition-pentagon-sending-ukraine/ ******* Ghost
13.05.2022 21:35 Ответить
Якась жалоба, поради просите? Соже там і командирів у ВСУ немає, тобто порядних, мабуть таки немає.
13.05.2022 21:04 Ответить
Яка жалоба? На жаль - тре писати. Троляка кацапська
13.05.2022 23:03 Ответить
Парочка m777 подкатывается в Вилково и выжигается под нуль весь остров. Либо РСЗО американское.
13.05.2022 21:04 Ответить
Вілково на пряму кілометрів 40
13.05.2022 21:23 Ответить
Якраз дістане.
14.05.2022 11:44 Ответить
навіщо дали їм туди усе це доправити та розгорнути ?
13.05.2022 21:07 Ответить
shto by udobnei bylo razstrelivatj na more eto trudnee
13.05.2022 21:10 Ответить
шо б роз......шить повний комплект
13.05.2022 21:28 Ответить
щоб розбомбити
13.05.2022 21:29 Ответить
Нам, конечно, удобнее чтобы на Чернобаевку.
Но.
Змеиный, так Змеиный.
13.05.2022 21:07 Ответить
Хм... Чому їх туди допустили? Невже нема байрактара? Арта є...
13.05.2022 21:07 Ответить
байрактар можна пускать только тогда,когда в воздухе нет кацапской авиации-иначе его собьют
13.05.2022 21:10 Ответить
Возможно зассали, так как передают штормовой ветер и грозу))
13.05.2022 21:10 Ответить
похоже у жыдоугрофиннобурятов центральный процессор покоцанный...
13.05.2022 21:11 Ответить
Не розумію, чому не можна накрити острів залпом зі РСЗВ "Смерч" чи "Крапка-У" з Одеської області. Відстань дозволяє.
13.05.2022 21:14 Ответить
Накриють
13.05.2022 21:24 Ответить
Побачим.
13.05.2022 21:38 Ответить
У Смерча дуже низька точність.
Тут може впоралася би "Вільха-М", але я не чув, що вони є у військах.

p.s.: "Крапка-У" -
13.05.2022 21:28 Ответить
Яка ще низька точність, щоби не накрити цілий острів? От вже експерти
13.05.2022 21:33 Ответить
25 км до берега ..если по тех. характеристикам, простыми градами можно ..но теория и практика - разные вещи
13.05.2022 21:52 Ответить
25 км? Звідки? По мапі - 36,69 км, але там місцевість не дозволяє техніку з берега використовувати. Приморьске або Ліски, відстань десь 50- 60 км.
13.05.2022 22:30 Ответить
не розумієш, то поступай в артилерійське училище, чи як воно зараз
13.05.2022 21:31 Ответить
Я не до тебе звертався, дебіла.
13.05.2022 21:36 Ответить
эт о пво 88 поколения может и бойроктар сбить ((
13.05.2022 22:06 Ответить
все так і все правильно, додам трохи філософії - душа артеллеріста,
захищающого свою сімью і домівку + гарна гармата і набоїв без ліміту, i такиж злі на кацапню друзі-побратими поруч - це і є Бог війни!
доки на Зміїному кацапня, ******** по "Z" і все навкруги - помилки не буде
13.05.2022 21:15 Ответить
Switchblade их "Панцир" та ЗРК "Тор-М2" до пи*ды......ждём их отправки за кораблём!
13.05.2022 21:17 Ответить
Голова Одеськаъ ОВА:

"У нас є інформація, що в них закінчуються буряти, тож вони планують постачати і московських мажорчиків"!

І - головне - говорить це з такою ледь прикритою усмішкою... справжній Бандерівець!
13.05.2022 21:19 Ответить
Вибачте - голова Одеської ОВА Марченко!
13.05.2022 21:20 Ответить
А може, що тепер робити, знають ті, що «********»?
Вони мають знати, там один Абдристовіч гігант мислі…
13.05.2022 21:21 Ответить
Все пропало,правда до первого залпа батареи.
13.05.2022 21:25 Ответить
Для САУ - робота на один залп.
13.05.2022 21:21 Ответить
Битому не йметься. Нехай підтягнуть туди побільше техніки, щоб снаряди даремно не вистрілювати. Чорнобаївка дебілам не приклад. Запасаємось попкорном - буде весело!)
13.05.2022 21:25 Ответить
САУ не дістане, потрібні чи "Смерч" чи "Крапка-У".
13.05.2022 21:45 Ответить
Лозунг орков- Можем повторить и по фигу что арта ВСУ достает остров.
13.05.2022 21:23 Ответить
Констатация факта?
13.05.2022 21:25 Ответить
Это надо быть просто уникальными ********** ,чтобы всю эту ***** тащить на Змеиный ,это же просто **** тир для ЗСУ ...хорошо всё-таки ,что кацапы такие тупорылые ...
13.05.2022 21:34 Ответить
скоро будуть ходити і спотикатись об ракети коли "покурять"то і зразу все злетить уповітря, феєрверк буде ого го. трана непуганних ідіотов. Ну хто ж пхає на маяк стільки зброї.
13.05.2022 21:36 Ответить
Цікаво, переночують сьогодні до ранку сьогодні, чи ні ?
13.05.2022 21:45 Ответить
свежее мясо...а ***** не хочет приехать за амфорами понырять или на раскопках святилища Ахилла толкнуть речюшку?
13.05.2022 21:49 Ответить
Как это ПВО там оказалось? На Боброве доставили?
13.05.2022 21:53 Ответить
Excalibur таке лікує.
13.05.2022 22:04 Ответить
телепортирутся чтоли там как они заехать могли
13.05.2022 22:05 Ответить
І рішення ..бануте, і кацапчики розуміють, що дорога лише в один кінець. В торі бак 350 л, турбіна споживає 90 л/год. Приблизно такий же розклад і з панцирем. В уралі швидше за все соляра біля 5 м3. Весь розклад по запасам палива і по роботі. Напрацювання на відмову тора, думаю, приблизно годин 8-12 , панцира-до 20. В умовах високої вологості через 3-5 діб - не БГ самі по собі з ймовірністю десь 60-70%. Або періодично кошмарити, щоб обслуги не бачили білого світу через добу. Не залітаючи в зону поразки. Або залп РСЗО, який виведе з ладу слабозахищену ППО з ймовірністю майже 100%. Доповідь закінчив.
13.05.2022 22:54 Ответить
 
 