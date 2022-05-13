Оккупанты перебросили силы ПВО на остров Змеиный, - разведка

Украинская военная разведка располагает данными о развертывании Россией на острове Змеиный зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и ЗРК "Тор-М2", которые должны обеспечивать противовоздушную оборону РФ ближнего радиуса действия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно оценка Главного управления разведки Минобороны состоит в том, что это стратегический объект, который будет использоваться Россией для контроля, по сути, всей северо-западной части Черного моря. И не случайно, именно с первых дней войны РФ захватила этот остров и принялась устанавливать необходимое оборудование для того, чтобы контролировать воздушную, надводную и подводную обстановку в районе этого острова. А это, в сущности, дало возможность РФ собирать более точную разведывательную информацию о развитии ситуации именно в этом регионе", - объяснил он.

По его словам, для россиян также важна и идеологическая составляющая острова, ведь после уничтожения ракетного крейсера "Москва" у у врага уменьшились возможности по организации противовоздушной обороны именно в этой части моря.

На вопрос, будут ли россияне пытаться усилить свое присутствие и установить комплексы С-300, чтобы создать так называемый "зонтик", он отметил: "Возможно, такие планы будут в дальнейшем реализованы, но на сегодняшний день, и это четко уже известно, военная разведка имеет все данные по развертыванию комплексов ПВО на острове Змеиный - это и "Панцирь", это и две пусковые установки "Тор-М2", обеспечивающие противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Соответственно, мы не исключаем, что могут быть размещены, хотя и в небольших количествах, другие комплексы противовоздушной обороны, а возможно даже ракетные комплексы, которые будут позволять производить обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории нашего государства и не только нашего".

В сети также опубликовали фото острова Змеиный и технику РФ.

Синий - ЗРПК "Панцирь-С1"

Желтый - ЗРК "Тор"

Розовый - машина типа "Урал"

Красный – уничтоженный ЗРК "Тор"

Зеленый – уничтоженный вертолет "Ми-8АМТШ"

