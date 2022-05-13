УКР
Окупанти перекинули сили ППО на острів Зміїний, - розвідка

зміїний

Українська військова розвідка має дані щодо розгортання Росією на острові Зміїний зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир" та ЗРК "Тор-М2", які мають забезпечувати протиповітряну оборону РФ ближнього радіуса дії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однозначно, оцінка Головного управління розвідки Міноборони полягає в тому, що це стратегічний об’єкт, який буде використовуватися Росією для контролю, по суті, всієї північно-західної частини Чорного моря. І не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати необхідне обладнання для того, щоб контролювати повітряну, надводну і підводну обстановку в районі цього острова. А це, по суті, дало можливість РФ збирати більш точну розвідувальну інформацію щодо розвитку ситуації саме в цьому регіоні", - пояснив він.

За його словами, для росіян також важлива й ідеологічна складова острова, адже після того, як був знищений ракетний крейсер "Москва", у ворога зменшились можливості з організації протиповітряної оборони саме в цій частині моря.

На запитання, чи будуть росіяни намагатись посилити свою присутність та встановити комплекси С-300, аби створити так звану "парасольку", він зазначив: "Можливо, такі плани будуть у подальшому реалізовані, але на сьогоднішній день, і це чітко вже відомо, воєнна розвідка має всі дані стосовно розгортання комплексів ППО на острові Зміїний - це і "Панцир", це і дві пускові установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Відповідно, ми не виключаємо, що можуть бути розміщені, хоча і в невеликих кількостях, інші комплекси протиповітряної оборони, а можливо, навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти здійснювати обстріли як надводних, так і наземних цілей на території нашої держави і не тільки нашої".

В мережі також опублікували фото острову Зміїний та техніку РФ.

Окупанти перекинули сили ППО на острів Зміїний, - розвідка 01

Синій - ЗРПК "Панцирь-С1"
Жовтий - ЗРК "Тор"
Рожевий - машина типу "Урал"
Червоний - знищенний ЗРК "Тор"
Зелений - знищенний вертоліт "Мі-8АМТШ"

+40
артиллерией *******, чтобы от слова "змеинный" орки так же срались как от слова чернобаевка
показати весь коментар
13.05.2022 21:00 Відповісти
+34
Вы же знаете, что делать, верно?
показати весь коментар
13.05.2022 21:01 Відповісти
+26
Нам, конечно, удобнее чтобы на Чернобаевку.
Но.
Змеиный, так Змеиный.
показати весь коментар
13.05.2022 21:07 Відповісти
pora....
показати весь коментар
13.05.2022 20:59 Відповісти
Рабссейским ПВОшникам пора варить свой довбанный навар.
показати весь коментар
13.05.2022 20:59 Відповісти
щи хй полощи. вони вже три рази там обісралися. щоб догнати Чорнобаєку треба ще 15. до роботи, наші залізні!
показати весь коментар
13.05.2022 21:04 Відповісти
артиллерией *******, чтобы от слова "змеинный" орки так же срались как от слова чернобаевка
показати весь коментар
13.05.2022 21:00 Відповісти
Там уже было пару **********, но всё равно упоротые ломятся. Видимо требуется повтор
показати весь коментар
13.05.2022 21:02 Відповісти
надо подождать пока вся банда будет в сборе а потом бабахнуть туда СРЗО гарно долетают даже с запасом байрактары наша авиация вполне реально сможет пробиться и на расстоянии отстрелять ракетами также придут гаубицы а там 30 -100 км в зависимости от береговой точки позиции до О. Змеиный.. они не в курсе что такое Змеиный что шторма и переменчивая погода очень сильно обострят вопрос выживания на острове.. без воды тем паче.. они думают взять под контроль Дунай гирло и до Рени угрожать Бессарабии.. но им ссыкотно тому как перелет в сторону Румынии измеряется в метрах ошиблись и поимейте плизз контакты с НАТО.. тогда Змеиный будет не нашей задачей а просто с 10 томагавков отправленных с кораблей НАТО из Средиземного моря слижет с острова весь мотлох..
показати весь коментар
13.05.2022 21:13 Відповісти
там один пакет граду з дунайських плавнів перекопає все.
Або можна по Білому тренувати хлопців на 777.
Чим більше кацапів - тим кращий ефект.
Головне, щоб ерефійці не завезли туди бетонний завод, а наші не далі їм забетонувати укриття
показати весь коментар
13.05.2022 22:08 Відповісти
Вы же знаете, что делать, верно?
показати весь коментар
13.05.2022 21:01 Відповісти
Закидать асфальтом?
показати весь коментар
13.05.2022 21:47 Відповісти
Майскімі шашликами.
показати весь коментар
14.05.2022 00:27 Відповісти
А, згадав - треба заглянуть в дупу пуйла, там десь мають бути "гарантії безпеки Україні".
показати весь коментар
13.05.2022 21:50 Відповісти
Байрактар, твой выход
показати весь коментар
13.05.2022 21:02 Відповісти
Рашисти типіли, але не повні олігофрени.
Панцирь-С та ТОР - як раз призначені для ураження цілей накшталт Байрактарів.
Як з цією задачею вони зараз справляться - подивимось.
(декілька Байрактарів рашисти все ж таки вже збили)
показати весь коментар
13.05.2022 21:18 Відповісти
https://taskandpurpose.com/news/*******-ghost-secretive-loitering-munition-pentagon-sending-ukraine/ ******* Ghost
показати весь коментар
13.05.2022 21:35 Відповісти
Якась жалоба, поради просите? Соже там і командирів у ВСУ немає, тобто порядних, мабуть таки немає.
показати весь коментар
13.05.2022 21:04 Відповісти
Яка жалоба? На жаль - тре писати. Троляка кацапська
показати весь коментар
13.05.2022 23:03 Відповісти
Парочка m777 подкатывается в Вилково и выжигается под нуль весь остров. Либо РСЗО американское.
показати весь коментар
13.05.2022 21:04 Відповісти
Вілково на пряму кілометрів 40
показати весь коментар
13.05.2022 21:23 Відповісти
Якраз дістане.
показати весь коментар
14.05.2022 11:44 Відповісти
навіщо дали їм туди усе це доправити та розгорнути ?
показати весь коментар
13.05.2022 21:07 Відповісти
shto by udobnei bylo razstrelivatj na more eto trudnee
показати весь коментар
13.05.2022 21:10 Відповісти
шо б роз......шить повний комплект
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
щоб розбомбити
показати весь коментар
13.05.2022 21:29 Відповісти
Нам, конечно, удобнее чтобы на Чернобаевку.
Но.
Змеиный, так Змеиный.
показати весь коментар
13.05.2022 21:07 Відповісти
Хм... Чому їх туди допустили? Невже нема байрактара? Арта є...
показати весь коментар
13.05.2022 21:07 Відповісти
байрактар можна пускать только тогда,когда в воздухе нет кацапской авиации-иначе его собьют
показати весь коментар
13.05.2022 21:10 Відповісти
Возможно зассали, так как передают штормовой ветер и грозу))
показати весь коментар
13.05.2022 21:10 Відповісти
похоже у жыдоугрофиннобурятов центральный процессор покоцанный...
показати весь коментар
13.05.2022 21:11 Відповісти
Не розумію, чому не можна накрити острів залпом зі РСЗВ "Смерч" чи "Крапка-У" з Одеської області. Відстань дозволяє.
показати весь коментар
13.05.2022 21:14 Відповісти
Накриють
показати весь коментар
13.05.2022 21:24 Відповісти
Побачим.
показати весь коментар
13.05.2022 21:38 Відповісти
У Смерча дуже низька точність.
Тут може впоралася би "Вільха-М", але я не чув, що вони є у військах.

p.s.: "Крапка-У" -
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
Яка ще низька точність, щоби не накрити цілий острів? От вже експерти
показати весь коментар
13.05.2022 21:33 Відповісти
25 км до берега ..если по тех. характеристикам, простыми градами можно ..но теория и практика - разные вещи
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
25 км? Звідки? По мапі - 36,69 км, але там місцевість не дозволяє техніку з берега використовувати. Приморьске або Ліски, відстань десь 50- 60 км.
показати весь коментар
13.05.2022 22:30 Відповісти
не розумієш, то поступай в артилерійське училище, чи як воно зараз
показати весь коментар
13.05.2022 21:31 Відповісти
Я не до тебе звертався, дебіла.
показати весь коментар
13.05.2022 21:36 Відповісти
эт о пво 88 поколения может и бойроктар сбить ((
показати весь коментар
13.05.2022 22:06 Відповісти
все так і все правильно, додам трохи філософії - душа артеллеріста,
захищающого свою сімью і домівку + гарна гармата і набоїв без ліміту, i такиж злі на кацапню друзі-побратими поруч - це і є Бог війни!
доки на Зміїному кацапня, ******** по "Z" і все навкруги - помилки не буде
показати весь коментар
13.05.2022 21:15 Відповісти
Switchblade их "Панцир" та ЗРК "Тор-М2" до пи*ды......ждём их отправки за кораблём!
показати весь коментар
13.05.2022 21:17 Відповісти
Голова Одеськаъ ОВА:

"У нас є інформація, що в них закінчуються буряти, тож вони планують постачати і московських мажорчиків"!

І - головне - говорить це з такою ледь прикритою усмішкою... справжній Бандерівець!
показати весь коментар
13.05.2022 21:19 Відповісти
Вибачте - голова Одеської ОВА Марченко!
показати весь коментар
13.05.2022 21:20 Відповісти
А може, що тепер робити, знають ті, що «********»?
Вони мають знати, там один Абдристовіч гігант мислі…
показати весь коментар
13.05.2022 21:21 Відповісти
Все пропало,правда до первого залпа батареи.
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
Для САУ - робота на один залп.
показати весь коментар
13.05.2022 21:21 Відповісти
Битому не йметься. Нехай підтягнуть туди побільше техніки, щоб снаряди даремно не вистрілювати. Чорнобаївка дебілам не приклад. Запасаємось попкорном - буде весело!)
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
САУ не дістане, потрібні чи "Смерч" чи "Крапка-У".
показати весь коментар
13.05.2022 21:45 Відповісти
Лозунг орков- Можем повторить и по фигу что арта ВСУ достает остров.
показати весь коментар
13.05.2022 21:23 Відповісти
Констатация факта?
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
Это надо быть просто уникальными ********** ,чтобы всю эту ***** тащить на Змеиный ,это же просто **** тир для ЗСУ ...хорошо всё-таки ,что кацапы такие тупорылые ...
показати весь коментар
13.05.2022 21:34 Відповісти
скоро будуть ходити і спотикатись об ракети коли "покурять"то і зразу все злетить уповітря, феєрверк буде ого го. трана непуганних ідіотов. Ну хто ж пхає на маяк стільки зброї.
показати весь коментар
13.05.2022 21:36 Відповісти
Цікаво, переночують сьогодні до ранку сьогодні, чи ні ?
показати весь коментар
13.05.2022 21:45 Відповісти
свежее мясо...а ***** не хочет приехать за амфорами понырять или на раскопках святилища Ахилла толкнуть речюшку?
показати весь коментар
13.05.2022 21:49 Відповісти
Как это ПВО там оказалось? На Боброве доставили?
показати весь коментар
13.05.2022 21:53 Відповісти
Excalibur таке лікує.
показати весь коментар
13.05.2022 22:04 Відповісти
телепортирутся чтоли там как они заехать могли
показати весь коментар
13.05.2022 22:05 Відповісти
І рішення ..бануте, і кацапчики розуміють, що дорога лише в один кінець. В торі бак 350 л, турбіна споживає 90 л/год. Приблизно такий же розклад і з панцирем. В уралі швидше за все соляра біля 5 м3. Весь розклад по запасам палива і по роботі. Напрацювання на відмову тора, думаю, приблизно годин 8-12 , панцира-до 20. В умовах високої вологості через 3-5 діб - не БГ самі по собі з ймовірністю десь 60-70%. Або періодично кошмарити, щоб обслуги не бачили білого світу через добу. Не залітаючи в зону поразки. Або залп РСЗО, який виведе з ладу слабозахищену ППО з ймовірністю майже 100%. Доповідь закінчив.
показати весь коментар
13.05.2022 22:54 Відповісти
 
 