Окупанти перекинули сили ППО на острів Зміїний, - розвідка

Українська військова розвідка має дані щодо розгортання Росією на острові Зміїний зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир" та ЗРК "Тор-М2", які мають забезпечувати протиповітряну оборону РФ ближнього радіуса дії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однозначно, оцінка Головного управління розвідки Міноборони полягає в тому, що це стратегічний об’єкт, який буде використовуватися Росією для контролю, по суті, всієї північно-західної частини Чорного моря. І не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати необхідне обладнання для того, щоб контролювати повітряну, надводну і підводну обстановку в районі цього острова. А це, по суті, дало можливість РФ збирати більш точну розвідувальну інформацію щодо розвитку ситуації саме в цьому регіоні", - пояснив він.

За його словами, для росіян також важлива й ідеологічна складова острова, адже після того, як був знищений ракетний крейсер "Москва", у ворога зменшились можливості з організації протиповітряної оборони саме в цій частині моря.

На запитання, чи будуть росіяни намагатись посилити свою присутність та встановити комплекси С-300, аби створити так звану "парасольку", він зазначив: "Можливо, такі плани будуть у подальшому реалізовані, але на сьогоднішній день, і це чітко вже відомо, воєнна розвідка має всі дані стосовно розгортання комплексів ППО на острові Зміїний - це і "Панцир", це і дві пускові установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Відповідно, ми не виключаємо, що можуть бути розміщені, хоча і в невеликих кількостях, інші комплекси протиповітряної оборони, а можливо, навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти здійснювати обстріли як надводних, так і наземних цілей на території нашої держави і не тільки нашої".

В мережі також опублікували фото острову Зміїний та техніку РФ.

Синій - ЗРПК "Панцирь-С1"

Жовтий - ЗРК "Тор"

Рожевий - машина типу "Урал"

Червоний - знищенний ЗРК "Тор"

Зелений - знищенний вертоліт "Мі-8АМТШ"

