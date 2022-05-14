От оккупантов освобождены уже 1 015 населенных пунктов, - Зеленский
На освобожденных от рашистов территориях возвращают электричество, водоснабжение, связь и социальные услуги.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно.
Конечно, мы помним о каждом городе, и освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.
ДеревниСела та селища - їх тисячі, і ви здивуєтесь, але кожне з них є населеним пунктом.
Якось так. Логічно припустити, що більшість звільнених пунктів - це села.
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!