От оккупантов освобождены уже 1 015 населенных пунктов, - Зеленский

На освобожденных от рашистов территориях возвращают электричество, водоснабжение, связь и социальные услуги.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно.

Конечно, мы помним о каждом городе, и освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.

Также смотрите: Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22004) деоккупация (851)
Топ комментарии
+11
зелене шмаття
14.05.2022 00:33 Ответить
+8
Чем дальше лес, тем толще партизаны. Наш главнокомандующий совсем от земли отрывается. Это где он такое количество населенных пунктов освободил?
14.05.2022 00:22 Ответить
+8
зе активіст виявився зе мародером
14.05.2022 00:31 Ответить
Чем дальше лес, тем толще партизаны. Наш главнокомандующий совсем от земли отрывается. Это где он такое количество населенных пунктов освободил?
14.05.2022 00:22 Ответить
Деревни Села та селища - їх тисячі, і ви здивуєтесь, але кожне з них є населеним пунктом.
14.05.2022 00:29 Ответить
...і кожне було окуповано?
14.05.2022 00:35 Ответить
Нижче цифри з Вікіпедії - якщо усього в Україні 27 з хієм тисяч сіл, то приблизно 1000 з них у зоні бойових дій - цілком реально.ї
14.05.2022 00:43 Ответить
Ви розумієте, взагалі, різницю між головнокомандувачем та верховним гівнокомандувачем? І хто що робить і *****?
14.05.2022 00:31 Ответить
З Вікіпедії: В https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні 29831 населений пункт, а саме: 459 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE міст , 886 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83 селищ міського типу , 27163 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE села та 1323 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селища .

Якось так. Логічно припустити, що більшість звільнених пунктів - це села.
14.05.2022 00:35 Ответить
зе активіст виявився зе мародером
14.05.2022 00:31 Ответить
зелене шмаття
14.05.2022 00:33 Ответить
Видавати таким псевдоволонтерам дрини від швабр - і в лобову атаку, змивати свій злочин кров'ю.
14.05.2022 00:40 Ответить
Якщо звільнили ще 6 населених пунктів - це добре. Але я ніде не знайшов такої інформації. На карті сьогодні синім помітили лише Тернову в Харківській області. https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Може хтось знає про інші села?
14.05.2022 00:42 Ответить
Поки буба був у цирульника, ще п'ять звільнили...
14.05.2022 01:27 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
14.05.2022 00:46 Ответить
Ні не промиє. Це реальні зомбі. Безсумнівно гірші вермахту в 1941 році.
14.05.2022 12:19 Ответить
Статистика повинна бути з великих міст і містечок.Це автоматом додає ту кулькість сел що поряд.А ставити статистику по селах то в нас їх десятки тисяч якщо не сотні.Це той випадок коли статистика не вілповідає суті.Так нам важливий кожен метр і кожне село ,але не треба на таких речах робити ось таку статистику.Поки що по факту звільнили тільки Чугуїв.
14.05.2022 02:33 Ответить
Где о деокупации Херсона?! Жду сообщения, не тормозите!!
14.05.2022 07:15 Ответить
Саме так!!!
14.05.2022 09:06 Ответить
Там є сили тільки для стримування. Для звільнення Херсона наприклад необхідні мінімум дві нових БТГ з бронетехнікою і артилерією + бажано ще якісь плюшки ( типу СЗВ чи можливо навіть авіація чи системи проти російської авіації) + логістичні нюанси (пальне і т.д.)
14.05.2022 10:37 Ответить
Вы мали на увазі 2 механізовані бригади. ЗСУ може звичайно формувати бтг, але 3000 військовослужбовців буде замало.
14.05.2022 12:23 Ответить
Нехай похвалиться тим, як швидко і з невеликими втратами кацапи захопили ці населені пункти. Здали їх швидко, а тепер приходиться орків виколупувати з них з великими зусиллями.
14.05.2022 09:04 Ответить
Що, вигідно глухим і сліпим прикинутись? А тобі не цікаво, які втрати понесли кацапи за період з 24 лютого по 1 березня, коли вони якраз і зайняли всі ті території, які зараз відбивають наші ЗСУ. Тобі не цікаво, за скільки днів вони просунулись практично без втрат до того ж Енергодара?
14.05.2022 14:28 Ответить
Я теж не можу зрозуміти для чого наше командування кинуло дві бригади десь в пустелі на Херсонському напрямку де їх просто знищили замість того, щоб просто підірвати той сраний Антонівський міст і закрити тему наступу кацапів на правий берег. А ці бригади краще би поставили хача б вже десь в районі Мелітополя-Веселого-Дніпрорудного. І там би зробили лінію фронту якщо вже сталося так що кілька сволот наказали розмінувати вихід з Криму. І не було б тотальної здачі півдня, не було б оточення Маріуполя. А може і десь ближче до Криму можна було почати оборонятися. Я не маю вищої військової освіти, але щось мені здається що саме та військова освіта завадила нашому командуванню воювати на півдні замість того, щоб щого тупо здати окупантам. От Мелітополь на відкритій місцевості, там не можна оборонятися, там ворожа авіація. А ГуляйПоле не віддкритій? Обороняли Київ, а на Південь, Сумщину(спитайте у Живицького), Чернігівщину у перші дні просто насрали, там кацапи їздили як у себе вдома.
15.05.2022 13:51 Ответить
Хай краще розкаже, скiльки населених пунктiв уже здав з кiнцями i ще планує здати, на пiвднi i на Донбасi передусiм.
14.05.2022 10:23 Ответить
Море уже забрали.
14.05.2022 10:39 Ответить
Шкода слів коментувати...
14.05.2022 11:04 Ответить
Ти здав території,а ЗСУ ціною життя їх звільняють
14.05.2022 11:06 Ответить
Якби не розміновані мости, то і звільняти потрібно було б менше.
14.05.2022 11:07 Ответить
В рази.
14.05.2022 12:25 Ответить
Та там просто ********.Атнєсітєсь с поніманієм.
14.05.2022 13:06 Ответить
Не надо кукарекать о цифрах, клован. Еще не освобождены все населенные пункты, которые ты сдал врагу с помощью срыва гособоронзаказа и разминированием моста в Крым. Тебя посадят, зеля. И надолго.
14.05.2022 11:46 Ответить
Борис Джонсон лично приглашал Зеленского в Англию и гарантировал ему безопасность. Будет жить Зеленский в Лондоне в своей собственной квартире и кто его оттуда выцарапает, ты что ли?
14.05.2022 12:00 Ответить
Заспокоїти, а то я вже почав хвилюватися за долю найвеличнішого.
14.05.2022 12:27 Ответить
