Від окупантів звільнено вже 1 015 населених пунктів, - Зеленський

На звільнених від рашистів територіях повертають електрику, водопостачання, зв'язок та соціальні послуги.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо.

Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - заявив Зеленський.

+11
зелене шмаття
показати весь коментар
14.05.2022 00:33 Відповісти
+8
Чем дальше лес, тем толще партизаны. Наш главнокомандующий совсем от земли отрывается. Это где он такое количество населенных пунктов освободил?
показати весь коментар
14.05.2022 00:22 Відповісти
+8
зе активіст виявився зе мародером
показати весь коментар
14.05.2022 00:31 Відповісти
Чем дальше лес, тем толще партизаны. Наш главнокомандующий совсем от земли отрывается. Это где он такое количество населенных пунктов освободил?
показати весь коментар
14.05.2022 00:22 Відповісти
Деревни Села та селища - їх тисячі, і ви здивуєтесь, але кожне з них є населеним пунктом.
показати весь коментар
14.05.2022 00:29 Відповісти
...і кожне було окуповано?
показати весь коментар
14.05.2022 00:35 Відповісти
Нижче цифри з Вікіпедії - якщо усього в Україні 27 з хієм тисяч сіл, то приблизно 1000 з них у зоні бойових дій - цілком реально.ї
показати весь коментар
14.05.2022 00:43 Відповісти
Ви розумієте, взагалі, різницю між головнокомандувачем та верховним гівнокомандувачем? І хто що робить і *****?
показати весь коментар
14.05.2022 00:31 Відповісти
З Вікіпедії: В https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні 29831 населений пункт, а саме: 459 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE міст , 886 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83 селищ міського типу , 27163 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE села та 1323 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селища .

Якось так. Логічно припустити, що більшість звільнених пунктів - це села.
показати весь коментар
14.05.2022 00:35 Відповісти
зе активіст виявився зе мародером
показати весь коментар
14.05.2022 00:31 Відповісти
зелене шмаття
показати весь коментар
14.05.2022 00:33 Відповісти
Видавати таким псевдоволонтерам дрини від швабр - і в лобову атаку, змивати свій злочин кров'ю.
показати весь коментар
14.05.2022 00:40 Відповісти
Якщо звільнили ще 6 населених пунктів - це добре. Але я ніде не знайшов такої інформації. На карті сьогодні синім помітили лише Тернову в Харківській області. https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Може хтось знає про інші села?
показати весь коментар
14.05.2022 00:42 Відповісти
Поки буба був у цирульника, ще п'ять звільнили...
показати весь коментар
14.05.2022 01:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
14.05.2022 00:46 Відповісти
Ні не промиє. Це реальні зомбі. Безсумнівно гірші вермахту в 1941 році.
показати весь коментар
14.05.2022 12:19 Відповісти
Статистика повинна бути з великих міст і містечок.Це автоматом додає ту кулькість сел що поряд.А ставити статистику по селах то в нас їх десятки тисяч якщо не сотні.Це той випадок коли статистика не вілповідає суті.Так нам важливий кожен метр і кожне село ,але не треба на таких речах робити ось таку статистику.Поки що по факту звільнили тільки Чугуїв.
показати весь коментар
14.05.2022 02:33 Відповісти
Где о деокупации Херсона?! Жду сообщения, не тормозите!!
показати весь коментар
14.05.2022 07:15 Відповісти
Саме так!!!
показати весь коментар
14.05.2022 09:06 Відповісти
Там є сили тільки для стримування. Для звільнення Херсона наприклад необхідні мінімум дві нових БТГ з бронетехнікою і артилерією + бажано ще якісь плюшки ( типу СЗВ чи можливо навіть авіація чи системи проти російської авіації) + логістичні нюанси (пальне і т.д.)
показати весь коментар
14.05.2022 10:37 Відповісти
Вы мали на увазі 2 механізовані бригади. ЗСУ може звичайно формувати бтг, але 3000 військовослужбовців буде замало.
показати весь коментар
14.05.2022 12:23 Відповісти
Нехай похвалиться тим, як швидко і з невеликими втратами кацапи захопили ці населені пункти. Здали їх швидко, а тепер приходиться орків виколупувати з них з великими зусиллями.
показати весь коментар
14.05.2022 09:04 Відповісти
Що, вигідно глухим і сліпим прикинутись? А тобі не цікаво, які втрати понесли кацапи за період з 24 лютого по 1 березня, коли вони якраз і зайняли всі ті території, які зараз відбивають наші ЗСУ. Тобі не цікаво, за скільки днів вони просунулись практично без втрат до того ж Енергодара?
показати весь коментар
14.05.2022 14:28 Відповісти
Я теж не можу зрозуміти для чого наше командування кинуло дві бригади десь в пустелі на Херсонському напрямку де їх просто знищили замість того, щоб просто підірвати той сраний Антонівський міст і закрити тему наступу кацапів на правий берег. А ці бригади краще би поставили хача б вже десь в районі Мелітополя-Веселого-Дніпрорудного. І там би зробили лінію фронту якщо вже сталося так що кілька сволот наказали розмінувати вихід з Криму. І не було б тотальної здачі півдня, не було б оточення Маріуполя. А може і десь ближче до Криму можна було почати оборонятися. Я не маю вищої військової освіти, але щось мені здається що саме та військова освіта завадила нашому командуванню воювати на півдні замість того, щоб щого тупо здати окупантам. От Мелітополь на відкритій місцевості, там не можна оборонятися, там ворожа авіація. А ГуляйПоле не віддкритій? Обороняли Київ, а на Південь, Сумщину(спитайте у Живицького), Чернігівщину у перші дні просто насрали, там кацапи їздили як у себе вдома.
показати весь коментар
15.05.2022 13:51 Відповісти
Хай краще розкаже, скiльки населених пунктiв уже здав з кiнцями i ще планує здати, на пiвднi i на Донбасi передусiм.
показати весь коментар
14.05.2022 10:23 Відповісти
Море уже забрали.
показати весь коментар
14.05.2022 10:39 Відповісти
Шкода слів коментувати...
показати весь коментар
14.05.2022 11:04 Відповісти
Ти здав території,а ЗСУ ціною життя їх звільняють
показати весь коментар
14.05.2022 11:06 Відповісти
Якби не розміновані мости, то і звільняти потрібно було б менше.
показати весь коментар
14.05.2022 11:07 Відповісти
В рази.
показати весь коментар
14.05.2022 12:25 Відповісти
Та там просто ********.Атнєсітєсь с поніманієм.
показати весь коментар
14.05.2022 13:06 Відповісти
Не надо кукарекать о цифрах, клован. Еще не освобождены все населенные пункты, которые ты сдал врагу с помощью срыва гособоронзаказа и разминированием моста в Крым. Тебя посадят, зеля. И надолго.
показати весь коментар
14.05.2022 11:46 Відповісти
Борис Джонсон лично приглашал Зеленского в Англию и гарантировал ему безопасность. Будет жить Зеленский в Лондоне в своей собственной квартире и кто его оттуда выцарапает, ты что ли?
показати весь коментар
14.05.2022 12:00 Відповісти
Заспокоїти, а то я вже почав хвилюватися за долю найвеличнішого.
показати весь коментар
14.05.2022 12:27 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 15:54 Відповісти
 
 