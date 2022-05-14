Від окупантів звільнено вже 1 015 населених пунктів, - Зеленський
На звільнених від рашистів територіях повертають електрику, водопостачання, зв'язок та соціальні послуги.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо.
Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - заявив Зеленський.
ДеревниСела та селища - їх тисячі, і ви здивуєтесь, але кожне з них є населеним пунктом.
Якось так. Логічно припустити, що більшість звільнених пунктів - це села.
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!