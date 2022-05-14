Від окупантів звільнено вже 1 015 населених пунктів, - Зеленський

На звільнених від рашистів територіях повертають електрику, водопостачання, зв'язок та соціальні послуги.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо.

Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - заявив Зеленський.

