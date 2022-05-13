УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9536 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
971 5

Посилення санкцій та збільшення підтримки України - єдиний рецепт захисту свободи, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що не можна блокувати санкційні пакети проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це – єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє", - зазначив президент.

За словами Зеленського, світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу.

"Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?

Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні", - нагоолосив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) допомога (8757)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бачимо як ти захищаєш свободу вимкнувши 3 популярних канали, бо не восхваляють тебе найвеличнішого.
показати весь коментар
13.05.2022 23:40 Відповісти
Добрі канали, дивлюсь на youtube. Всі журналісти як рідні вже кілька років поспіль... Але дуже мені не до вподоби це підкацаплене "Да" всю дорогу, ріже, чесно Вам сказати, вуха...
показати весь коментар
14.05.2022 00:04 Відповісти
Пане Президент, треба менше красти. 1 нагадйте про це Ермаку, якщо вам не страшно. Америка вам не дозволить розворувати 1х допомогу.
показати весь коментар
14.05.2022 00:56 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 23:58 Відповісти
 
 