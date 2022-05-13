Посилення санкцій та збільшення підтримки України - єдиний рецепт захисту свободи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що не можна блокувати санкційні пакети проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це – єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє", - зазначив президент.

За словами Зеленського, світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу.

"Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки?

Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні", - нагоолосив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей, - Зеленський. ВIДЕО