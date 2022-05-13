Ужесточение санкций и увеличение поддержки Украины - единственный рецепт защиты свободы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя блокировать санкционные пакеты против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и на увеличение оборонной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных государств это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем", - отметил президент.

По словам Зеленского, мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис.

"Российские чиновники еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и к каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия?

Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить предоставление помощи Украине", - подчеркнул глава государства.

