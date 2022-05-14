Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основная цель – установление полного контроля за территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 14 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восьмидесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне, оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил Российской Федерации с местности Республики Беларусь.

На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

В Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Удачи нет.

В городе Мариуполь враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

В Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника".

Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - сообщили в Генштабе.