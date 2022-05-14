Над Белгородом снова раздавались взрывы

Над Белгородом и областью этой ночью слышали звуки, похожие на взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграме BBC Россия.

В частности, такие звуки были слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны вспышки в ночном небе.

Официальных комментариев от власти на этот счет, а также сообщений о жертвах и разрушениях нет.

