Над Белгородом снова раздавались взрывы

бєлгород

Над Белгородом и областью этой ночью слышали звуки, похожие на взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграме BBC Россия.

В частности, такие звуки были слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны вспышки в ночном небе.

Официальных комментариев от власти на этот счет, а также сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Топ комментарии
+14
Дивно.. по усім канонам треба бомбити Воронєж
14.05.2022 08:18 Ответить
+14
Нічого особливого. Звичайна бавовна.
14.05.2022 08:19 Ответить
+14
Воронєжская народная рєспубліка каждую ноч бомбіт бєлгород. Но у БНР закачіваєтся тєрпєніє, скоро будєт отвєтка. Україна закликає всі сторони до дипломатичного врегулювання конфлікту.
14.05.2022 09:11 Ответить
то инопланетяне там резвятся
14.05.2022 08:17 Ответить
14.05.2022 10:52 Ответить
Було чутно звук, схожий на вибух, предмета, схожого на бонбу, з апарата, схожого на військову техніку, від рук потвори, схожого на кацапсіну, по насєлєнію, схожому на років. Бьіл хлапок с паслєдующім задьімлєнієм і атріцатєльним ростам оркав.
14.05.2022 12:22 Ответить
Дивно.. по усім канонам треба бомбити Воронєж
14.05.2022 08:18 Ответить
Воронєжская народная рєспубліка каждую ноч бомбіт бєлгород. Но у БНР закачіваєтся тєрпєніє, скоро будєт отвєтка. Україна закликає всі сторони до дипломатичного врегулювання конфлікту.
14.05.2022 09:11 Ответить
Нічого особливого. Звичайна бавовна.
14.05.2022 08:19 Ответить
бавовна над багнюкою
14.05.2022 10:01 Ответить
Що за прикол з бавовною, що я пропустив?
14.05.2022 10:30 Ответить
потому что ты не украинец так и не сечешь прикола
14.05.2022 10:48 Ответить
Колись повідомлення " перед пожаром жители слишалі мощний хлопок" Гугл транслейт подав в перекладі як " пред пожежною люди чули потужну бавовну". Тому зараз всі хлопки і вибухи то українською " бавовна"))
14.05.2022 11:00 Ответить
Згідно кацапського новоязу заборонено казати "взрив", - треба вживати слово "хлопок".
А "хлопок" для кацапо-тролів після гугло-перекладу може мати вигляд "бавовни". )))
14.05.2022 11:06 Ответить
Перед смутой в Рашке всегда в небе были знаки.
14.05.2022 08:23 Ответить
Разгулялась бавовна.
Толи ещё будет, СРУсня.
14.05.2022 08:26 Ответить
Песня от Бутусова для Белгорода и не только) (Хлоп, хлоп). https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY
14.05.2022 08:29 Ответить
11 травня https://focus.ua/uk/*******-novosti/515213-rossiyane-budut-shokirovany-mestom-po-kotoromu-skoro-udaryat-vsu-sovetnik-mvd-video анонсував
13 травня вдень https://www.unian.ua/war/radnik-glavi-mvs-zvernuvsya-do-zhiteliv-byelgoroda-zaklikavshi-gotuvatisya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11824512.html розкрив місце удару
14 травня
14.05.2022 08:35 Ответить
Я також звернув на це увагу, надіюсь, наступного разу буде без пунктів 2 і 3
14.05.2022 08:45 Ответить
ПЦ советник МВД рассуждает о военных делах. Гнать этого советника в шею и язык отрезать, слишком длинный
14.05.2022 10:32 Ответить
Андрусів учора давав інтерв'ю 24 каналу. Його запитали про плани щодо Кримського мосту.
Він почав розказувати, що поки що ракетами Україна не має можливості його знищити. Але, буцімто, є можливість його знищення іншим чином. Після цього навіть ведучий його зупинив, і сказав, що про таке краще не говорити, щоб не завдати шкоди нашим планам.
14.05.2022 11:17 Ответить
Цікаво, у цього заступника ж поліцейська або військова освіта?
14.05.2022 13:18 Ответить
А шож такое)))
14.05.2022 08:45 Ответить
Какие-то смешные обстрелы. Когда у нас расхерачивают весь кременчугский нпз, то тут - хлопки в воздухе. Может тогда хватит боеприпасы тратить, если их постоянно там сбивают?
14.05.2022 08:50 Ответить
#бавовна
14.05.2022 08:50 Ответить
Ой..., а как это произошло...
14.05.2022 08:50 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
14.05.2022 09:01 Ответить
до одного місця ті хлопки подивіться на російські міста жодної подряпині на будинку жодного пошкодження жодного прилета те що тиждень горів нпз то таке житло людей які орки у нас свідомо руйнують ******** розтрілюють демонстративно з танків в кацапів все ціле
14.05.2022 09:03 Ответить
севастополь приготовиться...писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
14.05.2022 09:03 Ответить
І що тут доброго. Це лиш означає,що кацапи стягнули туди достатньо ппо, а наші об'єкти не досягають цілі. Унас же руйнується вже скоро три місяці критична інфраструктура по всій країні. У нас на Харківщині дійшло до того що ракетами луплять по музеям, будинкам культури, фермам, будь-яким підприємствам. Це я мовчу про арт удари де вони дістають. Кацапи вже звикли до цих феєрверків без жодних наслідків, навіть на тих відео це помітно. Треба міняти тактику, якщо наша зброя туди не дістається, то можливо десь застосувати на лінії фронту, інакше це просто витрачання ***********.
14.05.2022 09:14 Ответить
ты дурак или косишь под него ? новости почитай бот - как раз про харьковскую область..
14.05.2022 10:51 Ответить
Пора уже зачищать город.
14.05.2022 09:26 Ответить
Краще не над а в Бєлгороді
14.05.2022 09:40 Ответить
Білгород, Курськ, Ростов - Україна
14.05.2022 10:29 Ответить
 
 