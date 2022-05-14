Над Белгородом снова раздавались взрывы
Над Белгородом и областью этой ночью слышали звуки, похожие на взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телеграме BBC Россия.
В частности, такие звуки были слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода.
На видео, опубликованных в соцсетях, видны вспышки в ночном небе.
Официальных комментариев от власти на этот счет, а также сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Топ комментарии
+14 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий14.05.2022 08:18 Ответить Ссылка
+14 Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2022 08:19 Ответить Ссылка
+14 Ruslan CS
показать весь комментарий14.05.2022 09:11 Ответить Ссылка
А "хлопок" для кацапо-тролів після гугло-перекладу може мати вигляд "бавовни". )))
Толи ещё будет, СРУсня.
13 травня вдень https://www.unian.ua/war/radnik-glavi-mvs-zvernuvsya-do-zhiteliv-byelgoroda-zaklikavshi-gotuvatisya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11824512.html розкрив місце удару
14 травня
Він почав розказувати, що поки що ракетами Україна не має можливості його знищити. Але, буцімто, є можливість його знищення іншим чином. Після цього навіть ведучий його зупинив, і сказав, що про таке краще не говорити, щоб не завдати шкоди нашим планам.
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!