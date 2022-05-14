Над Бєлгородом знову лунали вибухи

Над Бєлгородом та областю цієї ночі чули звуки, схожі на вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі BBC Росія.

Зокрема, такі звуки було чутно у місті Строїтєль за 20 км від Бєлгорода.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно спалахи в нічному небі.

Офіційних коментарів від влади з цього приводу, а також повідомлень про жертви та руйнування немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про вибухи під Бєлгородом і кажуть про одного загиблого