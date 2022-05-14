17 192 32
Над Бєлгородом знову лунали вибухи
Над Бєлгородом та областю цієї ночі чули звуки, схожі на вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі BBC Росія.
Зокрема, такі звуки було чутно у місті Строїтєль за 20 км від Бєлгорода.
На відео, опублікованих у соцмережах, видно спалахи в нічному небі.
Офіційних коментарів від влади з цього приводу, а також повідомлень про жертви та руйнування немає.
Топ коментарі
+14 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар14.05.2022 08:18 Відповісти Посилання
+14 Чайка Київ
показати весь коментар14.05.2022 08:19 Відповісти Посилання
+14 Ruslan CS
показати весь коментар14.05.2022 09:11 Відповісти Посилання
А "хлопок" для кацапо-тролів після гугло-перекладу може мати вигляд "бавовни". )))
Толи ещё будет, СРУсня.
13 травня вдень https://www.unian.ua/war/radnik-glavi-mvs-zvernuvsya-do-zhiteliv-byelgoroda-zaklikavshi-gotuvatisya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11824512.html розкрив місце удару
14 травня
Він почав розказувати, що поки що ракетами Україна не має можливості його знищити. Але, буцімто, є можливість його знищення іншим чином. Після цього навіть ведучий його зупинив, і сказав, що про таке краще не говорити, щоб не завдати шкоди нашим планам.
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!