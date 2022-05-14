УКР
Над Бєлгородом знову лунали вибухи

бєлгород

Над Бєлгородом та областю цієї ночі чули звуки, схожі на вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі BBC Росія.

Зокрема, такі звуки було чутно у місті Строїтєль за 20 км від Бєлгорода.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно спалахи в нічному небі.

Офіційних коментарів від влади з цього приводу, а також повідомлень про жертви та руйнування немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про вибухи під Бєлгородом і кажуть про одного загиблого

вибух (4628) росія (67935) Бєлгород (520)
Дивно.. по усім канонам треба бомбити Воронєж
14.05.2022 08:18 Відповісти
Нічого особливого. Звичайна бавовна.
14.05.2022 08:19 Відповісти
Воронєжская народная рєспубліка каждую ноч бомбіт бєлгород. Но у БНР закачіваєтся тєрпєніє, скоро будєт отвєтка. Україна закликає всі сторони до дипломатичного врегулювання конфлікту.
14.05.2022 09:11 Відповісти
то инопланетяне там резвятся
14.05.2022 08:17 Відповісти
14.05.2022 10:52 Відповісти
Було чутно звук, схожий на вибух, предмета, схожого на бонбу, з апарата, схожого на військову техніку, від рук потвори, схожого на кацапсіну, по насєлєнію, схожому на років. Бьіл хлапок с паслєдующім задьімлєнієм і атріцатєльним ростам оркав.
14.05.2022 12:22 Відповісти
бавовна над багнюкою
14.05.2022 10:01 Відповісти
Що за прикол з бавовною, що я пропустив?
14.05.2022 10:30 Відповісти
потому что ты не украинец так и не сечешь прикола
14.05.2022 10:48 Відповісти
Колись повідомлення " перед пожаром жители слишалі мощний хлопок" Гугл транслейт подав в перекладі як " пред пожежною люди чули потужну бавовну". Тому зараз всі хлопки і вибухи то українською " бавовна"))
14.05.2022 11:00 Відповісти
Згідно кацапського новоязу заборонено казати "взрив", - треба вживати слово "хлопок".
А "хлопок" для кацапо-тролів після гугло-перекладу може мати вигляд "бавовни". )))
14.05.2022 11:06 Відповісти
Перед смутой в Рашке всегда в небе были знаки.
показати весь коментар
Разгулялась бавовна.
Толи ещё будет, СРУсня.
14.05.2022 08:26 Відповісти
Песня от Бутусова для Белгорода и не только) (Хлоп, хлоп). https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY
14.05.2022 08:29 Відповісти
11 травня https://focus.ua/uk/*******-novosti/515213-rossiyane-budut-shokirovany-mestom-po-kotoromu-skoro-udaryat-vsu-sovetnik-mvd-video анонсував
13 травня вдень https://www.unian.ua/war/radnik-glavi-mvs-zvernuvsya-do-zhiteliv-byelgoroda-zaklikavshi-gotuvatisya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11824512.html розкрив місце удару
14 травня
14.05.2022 08:35 Відповісти
Я також звернув на це увагу, надіюсь, наступного разу буде без пунктів 2 і 3
показати весь коментар
ПЦ советник МВД рассуждает о военных делах. Гнать этого советника в шею и язык отрезать, слишком длинный
показати весь коментар
Андрусів учора давав інтерв'ю 24 каналу. Його запитали про плани щодо Кримського мосту.
Він почав розказувати, що поки що ракетами Україна не має можливості його знищити. Але, буцімто, є можливість його знищення іншим чином. Після цього навіть ведучий його зупинив, і сказав, що про таке краще не говорити, щоб не завдати шкоди нашим планам.
показати весь коментар
Цікаво, у цього заступника ж поліцейська або військова освіта?
показати весь коментар
А шож такое)))
показати весь коментар
Какие-то смешные обстрелы. Когда у нас расхерачивают весь кременчугский нпз, то тут - хлопки в воздухе. Может тогда хватит боеприпасы тратить, если их постоянно там сбивают?
показати весь коментар
#бавовна
14.05.2022 08:50 Відповісти
Ой..., а как это произошло...
показати весь коментар
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
до одного місця ті хлопки подивіться на російські міста жодної подряпині на будинку жодного пошкодження жодного прилета те що тиждень горів нпз то таке житло людей які орки у нас свідомо руйнують ******** розтрілюють демонстративно з танків в кацапів все ціле
показати весь коментар
севастополь приготовиться...писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
І що тут доброго. Це лиш означає,що кацапи стягнули туди достатньо ппо, а наші об'єкти не досягають цілі. Унас же руйнується вже скоро три місяці критична інфраструктура по всій країні. У нас на Харківщині дійшло до того що ракетами луплять по музеям, будинкам культури, фермам, будь-яким підприємствам. Це я мовчу про арт удари де вони дістають. Кацапи вже звикли до цих феєрверків без жодних наслідків, навіть на тих відео це помітно. Треба міняти тактику, якщо наша зброя туди не дістається, то можливо десь застосувати на лінії фронту, інакше це просто витрачання ***********.
показати весь коментар
ты дурак или косишь под него ? новости почитай бот - как раз про харьковскую область..
показати весь коментар
Пора уже зачищать город.
показати весь коментар
Краще не над а в Бєлгороді
показати весь коментар
Білгород, Курськ, Ростов - Україна
показати весь коментар
