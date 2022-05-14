Украинцы снова могут зарегистрировать новорожденных в "Дії", - Минцифры

Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн - "єМалятко" снова в "Дії".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Также на "єМалятко" можно заказать такие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка:

- свидетельство о рождении;

- уникальный номер записи в реестре;

- РНУКНП (карта налогоплательщика);

- помощь при рождении;

- помощь на ребенка из многодетной семьи;

- денежная компенсация за "Пакет малыша";

- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

