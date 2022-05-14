Украинцы снова могут зарегистрировать новорожденных в "Дії", - Минцифры
Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн - "єМалятко" снова в "Дії".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Также на "єМалятко" можно заказать такие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка:
- свидетельство о рождении;
- уникальный номер записи в реестре;
- РНУКНП (карта налогоплательщика);
- помощь при рождении;
- помощь на ребенка из многодетной семьи;
- денежная компенсация за "Пакет малыша";
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тей постійний тиск на "рефреш" убьє кого хочеш і робить спілкуваня неможливим.
Бутусов давай вже в хату - без тебе миші тут шабаш устроїли....