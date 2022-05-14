РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4434 посетителя онлайн
Новости
1 001 5

Украинцы снова могут зарегистрировать новорожденных в "Дії", - Минцифры

дети,роды,родители,мама,новорожденный,новорожденные

Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн - "єМалятко" снова в "Дії".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Также на "єМалятко" можно заказать такие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка:

- свидетельство о рождении;

- уникальный номер записи в реестре;

- РНУКНП (карта налогоплательщика); 

- помощь при рождении;

- помощь на ребенка из многодетной семьи;

- денежная компенсация за "Пакет малыша";

- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Читайте также: Минцифры отправило на фронт современное телекоммуникационное оборудование. Крутая работа команды Зеленского, - Шабунин

Автор: 

регистрация (291) новорожденные (72) Минцифры (321) Дія (436)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як ні - малюки будуть зареєстрованi чи весь процесс з початку починать і до мамки залицятися?
показать весь комментарий
14.05.2022 10:33 Ответить
таке враження шо Цензор вже ніколи не відновиться...
тей постійний тиск на "рефреш" убьє кого хочеш і робить спілкуваня неможливим.
Бутусов давай вже в хату - без тебе миші тут шабаш устроїли....
показать весь комментарий
14.05.2022 10:39 Ответить
еген і еген - бачу тільки свої комменти - цікаво...
показать весь комментарий
14.05.2022 10:42 Ответить
А без смартфона с установленной "Дией" рожать детей уже нельзя?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:02 Ответить
 
 