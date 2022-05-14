Українці знову можуть зареєструвати новонароджених у "Дії", - Мінцифри
Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн - "єМалятко" знову в "Дії".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Також на "єМалятко" можна замовити такі державні послуги, потрібні для новонародженої дитини:
- свідоцтво про народження
- унікальний номер запису в реєстрі
- РНОКПП (картка платника податків)
- допомога при народженні
- допомога на дитину з багатодітної сім’ї
- грошова компенсація за пакунок малюка
- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів
