Українці знову можуть зареєструвати новонароджених у "Дії", - Мінцифри

Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн - "єМалятко" знову в "Дії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Також на "єМалятко" можна замовити такі державні послуги, потрібні для новонародженої дитини:

- свідоцтво про народження

- унікальний номер запису в реєстрі

- РНОКПП (картка платника податків)

- допомога при народженні

- допомога на дитину з багатодітної сім’ї

- грошова компенсація за пакунок малюка

- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів

а як ні - малюки будуть зареєстрованi чи весь процесс з початку починать і до мамки залицятися?
14.05.2022 10:33
таке враження шо Цензор вже ніколи не відновиться...
тей постійний тиск на "рефреш" убьє кого хочеш і робить спілкуваня неможливим.
Бутусов давай вже в хату - без тебе миші тут шабаш устроїли....
14.05.2022 10:39
еген і еген - бачу тільки свої комменти - цікаво...
14.05.2022 10:42
А без смартфона с установленной "Дией" рожать детей уже нельзя?
14.05.2022 11:02
 
 