Українці знову можуть зареєструвати новонароджених у "Дії", - Мінцифри

Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн - "єМалятко" знову в "Дії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Також на "єМалятко" можна замовити такі державні послуги, потрібні для новонародженої дитини:

- свідоцтво про народження

- унікальний номер запису в реєстрі

- РНОКПП (картка платника податків)

- допомога при народженні

- допомога на дитину з багатодітної сім’ї

- грошова компенсація за пакунок малюка

- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів

