Страны G7 продолжат помогать Украине и усиливать экономико-политическую изоляцию России, - заявление глав МИД

Министры иностранных дел стран "Группы семи" пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министров.

После встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море топ-дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского союза также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине "сколько будет нужно", уточняет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Они также пообещали бороться с российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России.

Министры считают, что ключом к усилению давления на Россию является запрет или поэтапный отказ от закупки российской нефти странами-членами ЕС, которые, как ожидается, на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия и дальше будет выступать против этого.

"Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти", - говорится в заявлении.

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить посредством военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - заявили министры.

Как сообщает AFP, министры также раскритиковали Беларусь за ее позицию по поводу войны.

"Мы... призываем Беларусь прекратить облегчать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.