Страны G7 продолжат помогать Украине и усиливать экономико-политическую изоляцию России, - заявление глав МИД
Министры иностранных дел стран "Группы семи" пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министров.
После встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море топ-дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского союза также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине "сколько будет нужно", уточняет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Они также пообещали бороться с российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах снабжения продовольствием по всему миру из-за экономических санкций против Москвы, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну России.
Министры считают, что ключом к усилению давления на Россию является запрет или поэтапный отказ от закупки российской нефти странами-членами ЕС, которые, как ожидается, на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия и дальше будет выступать против этого.
"Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти", - говорится в заявлении.
"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить посредством военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - заявили министры.
Как сообщает AFP, министры также раскритиковали Беларусь за ее позицию по поводу войны.
"Мы... призываем Беларусь прекратить облегчать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/825C/production/_120527333_01.jpg
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
