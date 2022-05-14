Країни G7 продовжуватимуть допомагати Україні та посилювати економіко-політичну ізоляцію Росії, - заява глав МЗС
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністрів.
Після зустрічі на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі топ-дипломати з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського оюзу також пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Україні "скільки буде потрібно", уточнює Європейська правда з посиланням на Reuters.
Вони також пообіцяли боротися з російською дезінформацією, спрямованою на те, щоб звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти Москви, і закликали Китай не допомагати Москві та не виправдовувати війну Росії.
Міністри вважають, що ключем до посилення тиску на Росію є заборона або поетапна відмова від закупівлі російської нафти країнами-членами ЄС, які, як очікується, наступного тижня досягнуть угоди з цього питання, навіть якщо Угорщина й надалі виступатиме проти цього.
"Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити та припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов’язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля та нафти", - йдеться у заяві.
"Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим" - заявили міністри.
Як повідомляє AFP, міністри також розкритикували Білорусь за її позицію щодо війни.
"Ми... закликаємо Білорусь припинити полегшувати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань" - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/825C/production/_120527333_01.jpg
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed