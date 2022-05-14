Зеленский встретился с делегацией Сената США: Рассчитываю на дальнейшее ужесточение санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства подчеркнул, что этот важный визит является мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.
Зеленский отметил, что сегодня Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее.
"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – сказал он.
Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.
Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.
"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – акцентировал Зеленский.
Глава государства поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины.
Президент назвал выдающимся событием для нашей страны вступление в силу американского закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Ведь усиление оборонной и финансовой поддержки нашего государства чрезвычайно важно при противостоянии вооруженной агрессии России.
Зеленский также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долларов. до 39,6 млрд. дол. США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще десять європейських покупців газу відкривають рубльові рахунки для платежів
Доходи від нафти в Росії цього року зросли на 50%, незважаючи на бойкот, повідомляє МЕА
Рубль перевищив бразильський реал як найефективніша валюта року
..Трамп розкритикував демократів через витрати на Україну в той час, як американські діти «голодують» ......Про це https://thehill.com/news/administration/3487836-trump-criticizes-spending-for-ukraine/ повідомляє американське видання The Hill.
назовите их фамилии, будут вместо шуфрича по мордасам получать
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.