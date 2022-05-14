Зеленский встретился с делегацией Сената США: Рассчитываю на дальнейшее ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

Глава государства подчеркнул, что этот важный визит является мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.

Зеленский отметил, что сегодня Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее.

"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – сказал он.

Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – акцентировал Зеленский.

Глава государства поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины.

Президент назвал выдающимся событием для нашей страны вступление в силу американского закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Ведь усиление оборонной и финансовой поддержки нашего государства чрезвычайно важно при противостоянии вооруженной агрессии России.

Зеленский также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долларов. до 39,6 млрд. дол. США.