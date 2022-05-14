РУС
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам. ФОТОрепортаж

С каждым ударом по гражданской инфраструктуре Украины Россия все больше отдаляется от цивилизации.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не по силам. Но по силам - пока - сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост. Или вообще склад с зерном или жилой дом", - отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации.

"От того, что называется цивилизованностью", – резюмирует Зеленский.

Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 01
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 02
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 03
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 04
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 05
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 06
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 07
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 08
Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам 09

армия РФ (20641) Зеленский Владимир (22004) обстрел (29670) россия (97335)
Топ комментарии
+4
Справа не в безсиллі, рашафашисти просто продовжують знищувати Україну згідно затвердженого плану кремлівських фашистів.
14.05.2022 12:48 Ответить
+3
Безсилля - це те, що в першу чергу характеризує українську владу щодо захисту від ракетних ударів
14.05.2022 13:04 Ответить
+2
"Бо Україна їм не до снаги". ну и где здесь середина?
14.05.2022 12:13 Ответить
"Бо Україна їм не до снаги". ну и где здесь середина?
14.05.2022 12:13 Ответить
Не по силі,перевод
14.05.2022 12:25 Ответить
Середина в зарослях кукурузы, где зеледент отчетливо слышал раскаты грома, а не артиллерийскую канонаду.

Ну и на курортах разных:
14.05.2022 12:26 Ответить
Ось такий він руССкій мір !
Рашисти = фашисти !
14.05.2022 12:15 Ответить
Може з кожним ударом вони й далі від цивілізації, але сьогодні наприклад мер Кременчука сказав, що місцева тец зруйнована, і якщо нічого не вдасться зробити місто залишиться на зиму без тепла. Подібні речі можуть бути скрізь. Треба щось вирішувати про.
14.05.2022 12:20 Ответить
Що не відкриє рота наш недоучка, так все не те і не так. Без бомажки зовсім погано.
14.05.2022 12:20 Ответить
Интересно, зачем люди на последнем фото выгоревшую хрущёбу зашивают листами ДВП?
14.05.2022 12:26 Ответить
Зеленский, Вы не нойте, а создайте украинцам возможность все быстро строить и восстанавливать .
А жто значит - освободить всю строительную и транспортную промышленность от налогов - чтобы они быстро строили .
14.05.2022 12:27 Ответить
Освободить не на время войны ( не смешите тапочки) , а на 20 лет .

и банковские кредиты под недвижимость сделать как в Словакии от 0-5% годовых , а не ту обдираловку , которую все эти годы банкиры устраивали
14.05.2022 12:29 Ответить
Московити заздрять що не мають такого зезедента як ти. До речі, ти вже збудував космодром?
14.05.2022 12:37 Ответить
Справа не в безсиллі, рашафашисти просто продовжують знищувати Україну згідно затвердженого плану кремлівських фашистів.
14.05.2022 12:48 Ответить
Існування держави Україна смертельно небезпечно для парашистів. Тільки перемога в війні - шанс для українців мати свою незалежну, європейську державу.
14.05.2022 12:54 Ответить
Безсилля - це те, що в першу чергу характеризує українську владу щодо захисту від ракетних ударів
14.05.2022 13:04 Ответить
14.05.2022 15:52 Ответить
 
 