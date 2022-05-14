Зеленский об обстрелах Россией нашей гражданской инфраструктуры: Пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не не по силам. ФОТОрепортаж
С каждым ударом по гражданской инфраструктуре Украины Россия все больше отдаляется от цивилизации.
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не по силам. Но по силам - пока - сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост. Или вообще склад с зерном или жилой дом", - отметил глава государства.
Он также выразил уверенность, что чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации.
"От того, что называется цивилизованностью", – резюмирует Зеленский.
