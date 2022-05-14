УКР
Зеленський про обстріли Росією нашої цивільної інфраструктури: Намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не до снаги. ФОТОрепортаж

З кожним ударом по цивільній інфраструктурі України Росія все більше віддаляється від ц

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги. Але до снаги – поки що – спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок", - зауважив глава держави.

Він також висловив впевненість, що чим більше таких ударів, то далі Росія від цивілізації.

"Від того, що називається цивілізованістю", - резюмує Зеленський.

армія рф (18793) Зеленський Володимир (25558) обстріл (31008) росія (67935)
Топ коментарі
+4
Справа не в безсиллі, рашафашисти просто продовжують знищувати Україну згідно затвердженого плану кремлівських фашистів.
показати весь коментар
14.05.2022 12:48 Відповісти
+3
Безсилля - це те, що в першу чергу характеризує українську владу щодо захисту від ракетних ударів
показати весь коментар
14.05.2022 13:04 Відповісти
+2
"Бо Україна їм не до снаги". ну и где здесь середина?
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
"Бо Україна їм не до снаги". ну и где здесь середина?
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
Не по силі,перевод
показати весь коментар
14.05.2022 12:25 Відповісти
Середина в зарослях кукурузы, где зеледент отчетливо слышал раскаты грома, а не артиллерийскую канонаду.

Ну и на курортах разных:
показати весь коментар
14.05.2022 12:26 Відповісти
Ось такий він руССкій мір !
Рашисти = фашисти !
показати весь коментар
14.05.2022 12:15 Відповісти
Може з кожним ударом вони й далі від цивілізації, але сьогодні наприклад мер Кременчука сказав, що місцева тец зруйнована, і якщо нічого не вдасться зробити місто залишиться на зиму без тепла. Подібні речі можуть бути скрізь. Треба щось вирішувати про.
показати весь коментар
14.05.2022 12:20 Відповісти
Що не відкриє рота наш недоучка, так все не те і не так. Без бомажки зовсім погано.
показати весь коментар
14.05.2022 12:20 Відповісти
Интересно, зачем люди на последнем фото выгоревшую хрущёбу зашивают листами ДВП?
показати весь коментар
14.05.2022 12:26 Відповісти
Зеленский, Вы не нойте, а создайте украинцам возможность все быстро строить и восстанавливать .
А жто значит - освободить всю строительную и транспортную промышленность от налогов - чтобы они быстро строили .
показати весь коментар
14.05.2022 12:27 Відповісти
Освободить не на время войны ( не смешите тапочки) , а на 20 лет .

и банковские кредиты под недвижимость сделать как в Словакии от 0-5% годовых , а не ту обдираловку , которую все эти годы банкиры устраивали
показати весь коментар
14.05.2022 12:29 Відповісти
Московити заздрять що не мають такого зезедента як ти. До речі, ти вже збудував космодром?
показати весь коментар
14.05.2022 12:37 Відповісти
Справа не в безсиллі, рашафашисти просто продовжують знищувати Україну згідно затвердженого плану кремлівських фашистів.
показати весь коментар
14.05.2022 12:48 Відповісти
Існування держави Україна смертельно небезпечно для парашистів. Тільки перемога в війні - шанс для українців мати свою незалежну, європейську державу.
показати весь коментар
14.05.2022 12:54 Відповісти
Безсилля - це те, що в першу чергу характеризує українську владу щодо захисту від ракетних ударів
показати весь коментар
14.05.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 15:52 Відповісти
 
 