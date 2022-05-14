Зеленський про обстріли Росією нашої цивільної інфраструктури: Намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не до снаги. ФОТОрепортаж
З кожним ударом по цивільній інфраструктурі України Росія все більше віддаляється від ц
Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги. Але до снаги – поки що – спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок", - зауважив глава держави.
Він також висловив впевненість, що чим більше таких ударів, то далі Росія від цивілізації.
"Від того, що називається цивілізованістю", - резюмує Зеленський.
Ну и на курортах разных:
Рашисти = фашисти !
А жто значит - освободить всю строительную и транспортную промышленность от налогов - чтобы они быстро строили .
и банковские кредиты под недвижимость сделать как в Словакии от 0-5% годовых , а не ту обдираловку , которую все эти годы банкиры устраивали