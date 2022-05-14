РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9331 посетитель онлайн
Новости Война
2 999 2

Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевской громады Родионова

родіонов

В Херсонской области российские военные отпустили из плена заместителя Чернобаевского сельского совета Евгения Родионова.

Об этом Суспільному сообщила его супруга Инна Родионова, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили председателя Чернобаевской территориальной громады в Херсонской области Игоря Дудара и его заместителя Евгения Родионова.

Смотрите также: Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО

похищение (1702) Чернобаевка (74)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=i9QyGsSWETE
показать весь комментарий
14.05.2022 20:20 Ответить
Якщо би у нас було справжнє СБУ, просив би перевірити цього поца що до згоди на співпрацю з окупантом. Одночано з йомовірністтю 0.1 відсоткаперепросив би за поца. 99.9 відсотків колаборант з ОПЗЖ.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:54 Ответить
 
 