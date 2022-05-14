Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевской громады Родионова

В Херсонской области российские военные отпустили из плена заместителя Чернобаевского сельского совета Евгения Родионова.

Об этом Суспільному сообщила его супруга Инна Родионова, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили председателя Чернобаевской территориальной громады в Херсонской области Игоря Дудара и его заместителя Евгения Родионова.

