Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської громади Родіонова

На Херсонщині російські військові відпустили з полону заступника Чорнобаївської сільської ради Євгенія Родіонова.

Про це Суспільному повідомила його дружина Інна Родіонова, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники викрали голову Чорнобаївської територіальної громади на Херсонщині Ігоря Дудара та його заступника Євгенія Родіонова.

Читайте: Чорнобаївська сільрада відмовилася співпрацювати з окупантами

викрадення (835) Чорнобаївка (86)
https://www.youtube.com/watch?v=i9QyGsSWETE
показати весь коментар
14.05.2022 20:20 Відповісти
Якщо би у нас було справжнє СБУ, просив би перевірити цього поца що до згоди на співпрацю з окупантом. Одночано з йомовірністтю 0.1 відсоткаперепросив би за поца. 99.9 відсотків колаборант з ОПЗЖ.
показати весь коментар
14.05.2022 21:54 Відповісти
 
 