Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської громади Родіонова

На Херсонщині російські військові відпустили з полону заступника Чорнобаївської сільської ради Євгенія Родіонова.

Про це Суспільному повідомила його дружина Інна Родіонова, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники викрали голову Чорнобаївської територіальної громади на Херсонщині Ігоря Дудара та його заступника Євгенія Родіонова.

