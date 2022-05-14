Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий! Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с делегацией Сената США: Рассчитываю на дальнейшее ужесточение санкций против РФ
Топ комментарии
+52 Alex Sav #513490
показать весь комментарий14.05.2022 20:13 Ответить Ссылка
+50 133133
показать весь комментарий14.05.2022 20:21 Ответить Ссылка
+24 Влеррий
показать весь комментарий14.05.2022 20:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по мне, так "Слуга народа" - чисто пророссийская партия.
Её запретят ?
Хіба жж вони заборонять самі себе ?
бо президент на часі, чемпіон........
а оточення та смотрящі, гавно, антиукраїнське...
дожевемо, побачимо.
дзвінок президенту поступив........
бо медведчуківсько-коломойські ведучі марафону по ТБ не допускають навіть натяку про прізвища реальних героїв
тому на слуху Верещук, Арахамія, Арестович і т.п.
"Платформа за життя та мир"
ось і все ! Вся заборона ! Чергова локшина на вуха ваті від зеленого.
Я невпинно повторюю , що потрібно всім членам цієі партії( одноосібно ) заборонити брати участь в наступних виборах !
Знову ця погань такі , як Шуврич , Рабінович , Бойко і решта колаборантів будуть в Парламенті !
Заборонили партію,а не обраних за її списками депутангов!
Спілкування мовою окупанта рахується ?
@saniolli
·
2 год
Печерський суд повернув Януковичу звання президена, бо "Сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни".
Узеленського мають намір отримати кишенькову слухняну групу.
Але вже втомився.
І з ким тоді будуть складати більшість слуги?!
Пив каву сьогодні на одній іменитій заправці. Переді мною в черзі стояв військовий, просив заправити хоча б на 10 літрів за готівку, чи банк. Показував посвідчення, був у формі, зі зброєю і було зрозуміло, що йому дуже потрібно хоч пару літрів пального. На всі прохання отримував відповідь від касирші "немає, не можу, чекайте коли з'явиться". Через 10 хвилин, по талонам, якийсь чоловік залив чотири каністри по 20 літрів. Ще через 10 хвилин, якийсь модний хлопчик, відкинув фішку біля колонки, спокійно, по знаймоству заправив повний бак за готівку. Ще через 10 хвилин заправка відкрилась на пару годин (саме на певний час, а не на наявність) розливаючи з обмеженням 10 літрів для звичайних смертних людей.
Я вирішив трохи глибше вивчити це питання і набрав пару знайомих шнирів. Шнирі - це такі люди, які завжди крутяться в різних колах і вирішують будь які питання. Від всіх них я отримав одну і ту ж відповідь : "Бензін? Дізель? Сколько тєбє нужно? Та хоть милліон літров. Заправкі забіти до полного. Но цена...."
Купити мільон літрів можна по ціні від 55 до 70 грн. Але заправляти на азс тільки по талонах чи карточках. Це оптова ціна. Пояснюється це тим, що на роздрібну ціну стоіть обмеження, і по такій ціні заправки продавати не хочуть. А от на опт обмеження немає, тому ти можеш купити скільки тобі треба по тій ціні, яка вигідна заправкам. Ці "годинні" акції продажу пального для звичайних смертних - це зображення якоїсь діяльності для тримання напруги на певному рівні.
Я не буду писати, що це наслідок тупого керівництва країни. Бо це не так. Це наслідок перебування п@#$расів у владних кабінетах.
Я ніколи не повірю, що така схема централізовано створилася на всіх азс одночасно. Навіть якщо це так, то це монопольна змова, яку держава не повинна допускати. Але ставити обмеження націнки на роздріб і не ставити таке обмеження на опт - це геніальна ідея змови корупціонерів. І як бачимо ця схема дуже чудово працює.
Радий за того, хто добре заробляє на проблемах держави і громадян. Добра йому, добра.
Як і добра чудовій дівчині на заправці KLO. Яка залила по знайомству повний бак за готівку модному хлопчику і не дала навіть літра пального військовому.
Хотілось би написати, що серед нас живуть п@#$раси. Але вірніше написати : ми живемо серед п@#$расів.
Vadim Labas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 11 hrs · Без коментарів. Це журналіст з ІСТV Вадим Карпяк про відповідь мінткаченка на вимогу прибрати з "загальнонаціонального телемарафону" прорашистських журналістів, які роками нав'язували українцям ідеологію руцкага міра. Отже, відмова. Бо рашистські пропагандони цій владі завжди були й будуть потрібні, а патріоти сприймалися і в минулому й зараз, як ідеологічні вороги. Не здивуюся, якщо за якийсь час той же ІСТV також заглушать. Бо патріотизму забагато.
450450
4 Comments
120 Shares
Like
Share