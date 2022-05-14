Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий! Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в сообщении.

