РУС
Новости Война
8 673 70

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

опзж

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий! Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в сообщении.

закон (3201) Зеленский Владимир (22050) партия (567) Совгиря Ольга (51)
Топ комментарии
+52
а про гундяевску сволоту не підписав???
14.05.2022 20:13 Ответить
+50
а в том "законе" есть критерии "пророссийских партий", которые однозначны ?

по мне, так "Слуга народа" - чисто пророссийская партия.

Её запретят ?
14.05.2022 20:21 Ответить
+24
Филькина грамота . Они уже все перекрасились . Вот если бы посадили всех из этих партий , тогда был бы толк .
14.05.2022 20:31 Ответить
Ви смішні 😄
Хіба жж вони заборонять самі себе ?
14.05.2022 20:30 Ответить
"это ж памятник, кто его посадит. Вот чудак-человек" 😆
14.05.2022 20:35 Ответить
ось ця пробдеиа буде номер один, після перемоги.....
бо президент на часі, чемпіон........
а оточення та смотрящі, гавно, антиукраїнське...
дожевемо, побачимо.
дзвінок президенту поступив........
14.05.2022 20:42 Ответить
після перемоги цієї проблеми не буде взагалі,

бо медведчуківсько-коломойські ведучі марафону по ТБ не допускають навіть натяку про прізвища реальних героїв

тому на слуху Верещук, Арахамія, Арестович і т.п.
14.05.2022 20:51 Ответить
Заборонили діяльність проросійських партій, а не проросійських політиків. Згідно вікіпедії серед "Слуг..." немало проросійських політиків від Максима Бужанського і т.д. А коли в партії проросійські політики, то як назвати діяльність партії? В тому й суть, що партії заборонили, але не діяльність політиків і складання ними мандатів шляхом обнулення партійних списків. Бо раз партія заборонена, то як її представники можуть бути народними депутатами, адже вони давали присягу народу України, а коли її порушили, то ... на вихід. Частина з них - це кандидати в СІЗО, бо цілою делегацією їздили до путіна, будучи носіями державної таємниці, вели сепаратні перемовини з командуючим ворожою армією без директив керівництва країни і погодження МЗС, а це державна зрада. Але справи кримінальні завели тільки на медведчука, козака і жомову яму, а решту шобли, що далі буде підголосовувати задля інтересів олігархів? Для цього потрібно таких тримати на гачку? Хіба так...
14.05.2022 20:59 Ответить
Один АраХАМия чего стоит.И не сам же он додумался до Стамбула
показать весь комментарий
Тільки їх додавати станеш, як вони вислезнуть з країни...достатньо тільки зняти обмеження
показать весь комментарий
Добре-але це потрібно було робити ще поза-поза-поза...вчора...
показать весь комментарий
14.05.2022 20:14 Ответить
8 років тому
14.05.2022 20:39 Ответить
Что мешает им создать другую партию?
14.05.2022 20:15 Ответить
Так вже і створили, переназвавши ОПЗЖ, і майже в тому ж складі)
показать весь комментарий
Надо было просто лет на 5 запретить полит деятельность всяких рабиновичей
14.05.2022 20:18 Ответить
А з ким слуги більшість складатимуть?!
показать весь комментарий
Вони вже створили ! Й повним складом, (голова бойко), залишилися в зраді !
"Платформа за життя та мир"
ось і все ! Вся заборона ! Чергова локшина на вуха ваті від зеленого.
15.05.2022 05:54 Ответить
так , я теж подумав саме про цю партію
показать весь комментарий
Чекаємо на рішення РНБО, що партія ЄС- проросійська...
показать весь комментарий
ДБР тоді буде раде старатися. Знову бігатимуть до патріотів з обшуками, як всраті песики.
показать весь комментарий
Т.е. партия гандонов к нам больше не прибудет?
14.05.2022 20:23 Ответить
так за логiкою депутати тих партiй повиннi скласти з себе повноваження! якщо вони продовжують каденцiю,то який сенс в цьому законi?
14.05.2022 20:24 Ответить
Як завжди - піар пісюніста!
показать весь комментарий
ОПЗЖ повним складом знову потрапить до ВР , замінивши назву партіі!

Я невпинно повторюю , що потрібно всім членам цієі партії( одноосібно ) заборонити брати участь в наступних виборах !

Знову ця погань такі , як Шуврич , Рабінович , Бойко і решта колаборантів будуть в Парламенті !
14.05.2022 20:29 Ответить
саме так-персональні санкції,а так назви поміняють та й обійдуть той закон.
показать весь комментарий
А вони й не виходили з ВРУ!
Заборонили партію,а не обраних за її списками депутангов!
показать весь комментарий
100 відсотків..так ,як партія регінів стала опзж,змінять табличку а те ж саме дрантя залишиться
показать весь комментарий
Да зачем их сажать? Просто отобрать лицензию на ведение политической деятельности.
показать весь комментарий
Так суки з народу теж повинні бути в цьому списку...
показать весь комментарий
а може Верховний тупо не знає, що ЄС - то не проросійська партія?..(
показать весь комментарий
Боневтік все добре знає , але в даному випадку , клеїть дурня , не напружуючись
показать весь комментарий
По любасіку знову зрада )))
показать весь комментарий
Підкажіть, будь ласка, чи забороняє цей Закон символіку заборонених партій? Дуже треба знати. Дякую.
показать весь комментарий
Схвалюю!!! Респект!!! Ще б всю цю падаль перевірили, а то здається мені багато з них знали про майбутнє вторгнення
показать весь комментарий
А які критерії для визначення проросійськості ?
Спілкування мовою окупанта рахується ?
показать весь комментарий
********* , Ксенія 😕
показать весь комментарий
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПАРТИЮ НУЖНО ЧТО БЫ ВЫБОРЦИ ХОТЬ КТО НИБУДЬ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НОВЫХ КАНДИДАТОВ. У НАС ЧТО БЫЛИ ВЫБОРЫ?
показать весь комментарий
Із заборонами партій, навіть відверто ворожих, треба бути дуже обережними, адже від заборони партії до диктатури навіть не крок, а лише пів... А спокуса ой яка велика...
показать весь комментарий
КиївМіськБудда
@saniolli
·
2 год
Печерський суд повернув Януковичу звання президена, бо "Сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни".
показать весь комментарий
Це такий жарт , чи правда ?
показать весь комментарий
Не знаю. Але не здивуюсь якщо дійсно правда.
показать весь комментарий
Нагадаю: Сергій Тамтура і Олександр Маринченко, які розстрілювали людей на Майдані, і яких Зеленський обміняв на наших полонених, повернулись до Києва і суд їх поновив на їхніх посадах з грошовою компенсацією. Хай Зеленський розкаже Байдену як він реформи робить
показать весь комментарий
А заодно і нехай запитає "Пачіму ми нє в НАТА?"
показать весь комментарий
Треба не партії забороняти, а помножувати на нуль їх лідерів і головних членів. Тоді і партій паскудних більше не буде.
показать весь комментарий
Если завтра Агрохимия скажет про "налаживание отношений с рф" - то значит Слуга народа проросийская партия, и подлежит самоуничтожению?
показать весь комментарий
Вже сказав й не один раз !
показать весь комментарий
Половина слуг надо запретить, того же бужанского который голосовал за закон про мову, и всех кто подписались за этот закон.
показать весь комментарий
А по каким критериям будут выявлять пророссииских партии?
показать весь комментарий
слуга народа -это регионы молодые...так что там с запретом?и вообще какой смысл запрета партий если самое главное А это депутаты этих партий не являются запрещеными?ну создадут они другие партии с другими названиями и что от этого изменится?-это не запрет прокацапских партий А запрет названий и только!
показать весь комментарий
Я поздоровляю довпойопів 73%, вас знову пошили в дурні ваші слуги. По-перше, сама партія слуга народу є проросійською (привіт бужанському, шевченко, дубінському та ін); по-друге, проросійськість партії не позбавляє її депутатів мандатів, що взагалі робить цей закон нікчемним; по-третє, тепер будь-яку опозиційну до клоунів партію можна заборонити обізвавши її проросійською. Короче, довпойоп у кріслі преза - горе країні.
показать весь комментарий
Да ловіть їх пачками це обмінний фонд вони всі росіяни
показать весь комментарий
Тоесть он сначала запустил людоеда- волка(пророссиские партии) в свое жилище. Ну а потом.....понял что это враг человека. Этот квнщик не перестает удивлять...
показать весь комментарий
Собака теж колись був вовком, та його приручили.
Узеленського мають намір отримати кишенькову слухняну групу.
показать весь комментарий
Ну а патом , понял что ето враг чєловєка і .... стал назівать волка чєбурашкой, оставіл в свойом жилищє, дал большє хавчіка, большє прав, усіліл єго охрану,
показать весь комментарий
Вова, будь последователен, - РПЦ-МП должна быть запрещена.
показать весь комментарий
Це що, Данилов визначає проросійсткість партії? А за якими критеріями? За своїм бажанням. Проросійськими будуть всі хто не підтримає зеленського. Сталінські часи повертаються.
показать весь комментарий
Залишається позбавити мандатів обраних від цих партій!
Але вже втомився.
І з ким тоді будуть складати більшість слуги?!
показать весь комментарий
В мене з'явились підозри, щодо створення штучних проблем з пальним.

Пив каву сьогодні на одній іменитій заправці. Переді мною в черзі стояв військовий, просив заправити хоча б на 10 літрів за готівку, чи банк. Показував посвідчення, був у формі, зі зброєю і було зрозуміло, що йому дуже потрібно хоч пару літрів пального. На всі прохання отримував відповідь від касирші "немає, не можу, чекайте коли з'явиться". Через 10 хвилин, по талонам, якийсь чоловік залив чотири каністри по 20 літрів. Ще через 10 хвилин, якийсь модний хлопчик, відкинув фішку біля колонки, спокійно, по знаймоству заправив повний бак за готівку. Ще через 10 хвилин заправка відкрилась на пару годин (саме на певний час, а не на наявність) розливаючи з обмеженням 10 літрів для звичайних смертних людей.

Я вирішив трохи глибше вивчити це питання і набрав пару знайомих шнирів. Шнирі - це такі люди, які завжди крутяться в різних колах і вирішують будь які питання. Від всіх них я отримав одну і ту ж відповідь : "Бензін? Дізель? Сколько тєбє нужно? Та хоть милліон літров. Заправкі забіти до полного. Но цена...."

Купити мільон літрів можна по ціні від 55 до 70 грн. Але заправляти на азс тільки по талонах чи карточках. Це оптова ціна. Пояснюється це тим, що на роздрібну ціну стоіть обмеження, і по такій ціні заправки продавати не хочуть. А от на опт обмеження немає, тому ти можеш купити скільки тобі треба по тій ціні, яка вигідна заправкам. Ці "годинні" акції продажу пального для звичайних смертних - це зображення якоїсь діяльності для тримання напруги на певному рівні.

Я не буду писати, що це наслідок тупого керівництва країни. Бо це не так. Це наслідок перебування п@#$расів у владних кабінетах.

Я ніколи не повірю, що така схема централізовано створилася на всіх азс одночасно. Навіть якщо це так, то це монопольна змова, яку держава не повинна допускати. Але ставити обмеження націнки на роздріб і не ставити таке обмеження на опт - це геніальна ідея змови корупціонерів. І як бачимо ця схема дуже чудово працює.

Радий за того, хто добре заробляє на проблемах держави і громадян. Добра йому, добра.

Як і добра чудовій дівчині на заправці KLO. Яка залила по знайомству повний бак за готівку модному хлопчику і не дала навіть літра пального військовому.

Хотілось би написати, що серед нас живуть п@#$раси. Але вірніше написати : ми живемо серед п@#$расів.

Vadim Labas
14.05.2022 22:45 Ответить
А в нас у місті заправки з нулями на табло і стрічками на в'їзді- 'типу закриті' , а на них постійно 5-10 машин цивільних, місцевих, точно не швидкі чи військові, спокійно собі набирають паливо самі з колонок, вочевидь без обмеження.
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXcoe3pGGDRp2msssypLoMsBRFNkq2TMO819YaNR81nzYfCZ3k9LsjXW9JvH0DCgWauDjRN93uy6alWAOOJsPhKPHb3F_bBLCdghQK2q6Yp9jvWn1hdvCaB996Kj8v8lUQ&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 11 hrs · Без коментарів. Це журналіст з ІСТV Вадим Карпяк про відповідь мінткаченка на вимогу прибрати з "загальнонаціонального телемарафону" прорашистських журналістів, які роками нав'язували українцям ідеологію руцкага міра. Отже, відмова. Бо рашистські пропагандони цій владі завжди були й будуть потрібні, а патріоти сприймалися і в минулому й зараз, як ідеологічні вороги. Не здивуюся, якщо за якийсь час той же ІСТV також заглушать. Бо патріотизму забагато.



450450

4 Comments

120 Shares



Like



Share

14.05.2022 23:50 Ответить
15.05.2022 02:23 Ответить
А який толк від заборони назви ? Й зе про це добре відомо, що Бойко вже поміняв назву й вся та погань залишилася у раді. До речі, у зраді сидить 95% сепаратистів з колаборантами, тобто відверті українофоби, вороги України
показать весь комментарий
