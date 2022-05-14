УКР
8 674 70

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

опзж

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України підписав закон про заборону проросійських політичних партій! Закон набуде чинність з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, стаття 60 Регламенту Верховної Ради була доповнена новою частиною шостою такого змісту: "У разі затвердження президентом України рішення Ради національної безпеки та оборони щодо припинення діяльності політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, діяльність такої фракції припиняється з моменту оголошення про це головою Верховної Ради".

При цьому Кабінет Міністрів України протягом місяця з набрання чинності законом зобов'язується внести на розгляд Ради законопроєкт про наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.

закон (2896) Зеленський Володимир (25603) партія (372) Совгиря Ольга (52)
Топ коментарі
+52
а про гундяевску сволоту не підписав???
14.05.2022 20:13 Відповісти
14.05.2022 20:13 Відповісти
+50
а в том "законе" есть критерии "пророссийских партий", которые однозначны ?

по мне, так "Слуга народа" - чисто пророссийская партия.

Её запретят ?
14.05.2022 20:21 Відповісти
14.05.2022 20:21 Відповісти
+24
Филькина грамота . Они уже все перекрасились . Вот если бы посадили всех из этих партий , тогда был бы толк .
14.05.2022 20:31 Відповісти
14.05.2022 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а про гундяевску сволоту не підписав???
14.05.2022 20:13 Відповісти
14.05.2022 20:13 Відповісти
а в том "законе" есть критерии "пророссийских партий", которые однозначны ?

по мне, так "Слуга народа" - чисто пророссийская партия.

Её запретят ?
14.05.2022 20:21 Відповісти
14.05.2022 20:21 Відповісти
Ви смішні 😄
Хіба жж вони заборонять самі себе ?
14.05.2022 20:30 Відповісти
14.05.2022 20:30 Відповісти
"это ж памятник, кто его посадит. Вот чудак-человек" 😆
14.05.2022 20:35 Відповісти
14.05.2022 20:35 Відповісти
ось ця пробдеиа буде номер один, після перемоги.....
бо президент на часі, чемпіон........
а оточення та смотрящі, гавно, антиукраїнське...
дожевемо, побачимо.
дзвінок президенту поступив........
14.05.2022 20:42 Відповісти
14.05.2022 20:42 Відповісти
після перемоги цієї проблеми не буде взагалі,

бо медведчуківсько-коломойські ведучі марафону по ТБ не допускають навіть натяку про прізвища реальних героїв

тому на слуху Верещук, Арахамія, Арестович і т.п.
14.05.2022 20:51 Відповісти
14.05.2022 20:51 Відповісти
Заборонили діяльність проросійських партій, а не проросійських політиків. Згідно вікіпедії серед "Слуг..." немало проросійських політиків від Максима Бужанського і т.д. А коли в партії проросійські політики, то як назвати діяльність партії? В тому й суть, що партії заборонили, але не діяльність політиків і складання ними мандатів шляхом обнулення партійних списків. Бо раз партія заборонена, то як її представники можуть бути народними депутатами, адже вони давали присягу народу України, а коли її порушили, то ... на вихід. Частина з них - це кандидати в СІЗО, бо цілою делегацією їздили до путіна, будучи носіями державної таємниці, вели сепаратні перемовини з командуючим ворожою армією без директив керівництва країни і погодження МЗС, а це державна зрада. Але справи кримінальні завели тільки на медведчука, козака і жомову яму, а решту шобли, що далі буде підголосовувати задля інтересів олігархів? Для цього потрібно таких тримати на гачку? Хіба так...
14.05.2022 20:59 Відповісти
14.05.2022 20:59 Відповісти
Один АраХАМия чего стоит.И не сам же он додумался до Стамбула
показати весь коментар
14.05.2022 21:33 Відповісти
Тільки їх додавати станеш, як вони вислезнуть з країни...достатньо тільки зняти обмеження
14.05.2022 20:35 Відповісти
14.05.2022 20:35 Відповісти
Добре-але це потрібно було робити ще поза-поза-поза...вчора...
14.05.2022 20:14 Відповісти
14.05.2022 20:14 Відповісти
8 років тому
14.05.2022 20:39 Відповісти
14.05.2022 20:39 Відповісти
Что мешает им создать другую партию?
14.05.2022 20:15 Відповісти
14.05.2022 20:15 Відповісти
Так вже і створили, переназвавши ОПЗЖ, і майже в тому ж складі)
14.05.2022 20:17 Відповісти
14.05.2022 20:17 Відповісти
Надо было просто лет на 5 запретить полит деятельность всяких рабиновичей
14.05.2022 20:18 Відповісти
14.05.2022 20:18 Відповісти
А з ким слуги більшість складатимуть?!
14.05.2022 22:51 Відповісти
14.05.2022 22:51 Відповісти
Вони вже створили ! Й повним складом, (голова бойко), залишилися в зраді !
"Платформа за життя та мир"
ось і все ! Вся заборона ! Чергова локшина на вуха ваті від зеленого.
15.05.2022 05:54 Відповісти
15.05.2022 05:54 Відповісти
так , я теж подумав саме про цю партію
14.05.2022 20:21 Відповісти
14.05.2022 20:21 Відповісти
Чекаємо на рішення РНБО, що партія ЄС- проросійська...
14.05.2022 20:18 Відповісти
14.05.2022 20:18 Відповісти
ДБР тоді буде раде старатися. Знову бігатимуть до патріотів з обшуками, як всраті песики.
14.05.2022 20:32 Відповісти
14.05.2022 20:32 Відповісти
Т.е. партия гандонов к нам больше не прибудет?
14.05.2022 20:23 Відповісти
14.05.2022 20:23 Відповісти
так за логiкою депутати тих партiй повиннi скласти з себе повноваження! якщо вони продовжують каденцiю,то який сенс в цьому законi?
14.05.2022 20:24 Відповісти
14.05.2022 20:24 Відповісти
Як завжди - піар пісюніста!
14.05.2022 22:52 Відповісти
14.05.2022 22:52 Відповісти
ОПЗЖ повним складом знову потрапить до ВР , замінивши назву партіі!

Я невпинно повторюю , що потрібно всім членам цієі партії( одноосібно ) заборонити брати участь в наступних виборах !

Знову ця погань такі , як Шуврич , Рабінович , Бойко і решта колаборантів будуть в Парламенті !
14.05.2022 20:29 Відповісти
14.05.2022 20:29 Відповісти
саме так-персональні санкції,а так назви поміняють та й обійдуть той закон.
14.05.2022 20:41 Відповісти
14.05.2022 20:41 Відповісти
А вони й не виходили з ВРУ!
Заборонили партію,а не обраних за її списками депутангов!
14.05.2022 22:49 Відповісти
14.05.2022 22:49 Відповісти
Филькина грамота . Они уже все перекрасились . Вот если бы посадили всех из этих партий , тогда был бы толк .
14.05.2022 20:31 Відповісти
14.05.2022 20:31 Відповісти
100 відсотків..так ,як партія регінів стала опзж,змінять табличку а те ж саме дрантя залишиться
14.05.2022 20:43 Відповісти
14.05.2022 20:43 Відповісти
Да зачем их сажать? Просто отобрать лицензию на ведение политической деятельности.
15.05.2022 01:44 Відповісти
15.05.2022 01:44 Відповісти
Так суки з народу теж повинні бути в цьому списку...
14.05.2022 20:38 Відповісти
14.05.2022 20:38 Відповісти
а може Верховний тупо не знає, що ЄС - то не проросійська партія?..(
14.05.2022 20:40 Відповісти
14.05.2022 20:40 Відповісти
Боневтік все добре знає , але в даному випадку , клеїть дурня , не напружуючись
14.05.2022 20:44 Відповісти
14.05.2022 20:44 Відповісти
По любасіку знову зрада )))
14.05.2022 20:43 Відповісти
14.05.2022 20:43 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, чи забороняє цей Закон символіку заборонених партій? Дуже треба знати. Дякую.
14.05.2022 20:45 Відповісти
14.05.2022 20:45 Відповісти
Схвалюю!!! Респект!!! Ще б всю цю падаль перевірили, а то здається мені багато з них знали про майбутнє вторгнення
14.05.2022 20:45 Відповісти
14.05.2022 20:45 Відповісти
А які критерії для визначення проросійськості ?
Спілкування мовою окупанта рахується ?
14.05.2022 20:46 Відповісти
14.05.2022 20:46 Відповісти
********* , Ксенія 😕
14.05.2022 20:49 Відповісти
14.05.2022 20:49 Відповісти
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПАРТИЮ НУЖНО ЧТО БЫ ВЫБОРЦИ ХОТЬ КТО НИБУДЬ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НОВЫХ КАНДИДАТОВ. У НАС ЧТО БЫЛИ ВЫБОРЫ?
14.05.2022 20:49 Відповісти
14.05.2022 20:49 Відповісти
Із заборонами партій, навіть відверто ворожих, треба бути дуже обережними, адже від заборони партії до диктатури навіть не крок, а лише пів... А спокуса ой яка велика...
14.05.2022 20:50 Відповісти
14.05.2022 20:50 Відповісти
КиївМіськБудда
@saniolli
·
2 год
Печерський суд повернув Януковичу звання президена, бо "Сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни".
14.05.2022 20:50 Відповісти
14.05.2022 20:50 Відповісти
Це такий жарт , чи правда ?
14.05.2022 20:55 Відповісти
14.05.2022 20:55 Відповісти
Не знаю. Але не здивуюсь якщо дійсно правда.
14.05.2022 22:02 Відповісти
14.05.2022 22:02 Відповісти
Нагадаю: Сергій Тамтура і Олександр Маринченко, які розстрілювали людей на Майдані, і яких Зеленський обміняв на наших полонених, повернулись до Києва і суд їх поновив на їхніх посадах з грошовою компенсацією. Хай Зеленський розкаже Байдену як він реформи робить
14.05.2022 21:13 Відповісти
14.05.2022 21:13 Відповісти
А заодно і нехай запитає "Пачіму ми нє в НАТА?"
14.05.2022 21:46 Відповісти
14.05.2022 21:46 Відповісти
Треба не партії забороняти, а помножувати на нуль їх лідерів і головних членів. Тоді і партій паскудних більше не буде.
14.05.2022 20:50 Відповісти
14.05.2022 20:50 Відповісти
Если завтра Агрохимия скажет про "налаживание отношений с рф" - то значит Слуга народа проросийская партия, и подлежит самоуничтожению?
14.05.2022 20:51 Відповісти
14.05.2022 20:51 Відповісти
Вже сказав й не один раз !
15.05.2022 06:02 Відповісти
15.05.2022 06:02 Відповісти
Половина слуг надо запретить, того же бужанского который голосовал за закон про мову, и всех кто подписались за этот закон.
14.05.2022 20:56 Відповісти
14.05.2022 20:56 Відповісти
А по каким критериям будут выявлять пророссииских партии?
14.05.2022 21:02 Відповісти
14.05.2022 21:02 Відповісти
слуга народа -это регионы молодые...так что там с запретом?и вообще какой смысл запрета партий если самое главное А это депутаты этих партий не являются запрещеными?ну создадут они другие партии с другими названиями и что от этого изменится?-это не запрет прокацапских партий А запрет названий и только!
14.05.2022 21:11 Відповісти
14.05.2022 21:11 Відповісти
Я поздоровляю довпойопів 73%, вас знову пошили в дурні ваші слуги. По-перше, сама партія слуга народу є проросійською (привіт бужанському, шевченко, дубінському та ін); по-друге, проросійськість партії не позбавляє її депутатів мандатів, що взагалі робить цей закон нікчемним; по-третє, тепер будь-яку опозиційну до клоунів партію можна заборонити обізвавши її проросійською. Короче, довпойоп у кріслі преза - горе країні.
14.05.2022 21:12 Відповісти
14.05.2022 21:12 Відповісти
Да ловіть їх пачками це обмінний фонд вони всі росіяни
14.05.2022 21:20 Відповісти
14.05.2022 21:20 Відповісти
Тоесть он сначала запустил людоеда- волка(пророссиские партии) в свое жилище. Ну а потом.....понял что это враг человека. Этот квнщик не перестает удивлять...
14.05.2022 21:29 Відповісти
14.05.2022 21:29 Відповісти
Собака теж колись був вовком, та його приручили.
Узеленського мають намір отримати кишенькову слухняну групу.
14.05.2022 23:19 Відповісти
14.05.2022 23:19 Відповісти
Ну а патом , понял что ето враг чєловєка і .... стал назівать волка чєбурашкой, оставіл в свойом жилищє, дал большє хавчіка, большє прав, усіліл єго охрану,
15.05.2022 05:48 Відповісти
15.05.2022 05:48 Відповісти
Вова, будь последователен, - РПЦ-МП должна быть запрещена.
14.05.2022 21:52 Відповісти
14.05.2022 21:52 Відповісти
Це що, Данилов визначає проросійсткість партії? А за якими критеріями? За своїм бажанням. Проросійськими будуть всі хто не підтримає зеленського. Сталінські часи повертаються.
14.05.2022 22:08 Відповісти
14.05.2022 22:08 Відповісти
Залишається позбавити мандатів обраних від цих партій!
Але вже втомився.
І з ким тоді будуть складати більшість слуги?!
14.05.2022 22:43 Відповісти
14.05.2022 22:43 Відповісти
В мене з'явились підозри, щодо створення штучних проблем з пальним.

Пив каву сьогодні на одній іменитій заправці. Переді мною в черзі стояв військовий, просив заправити хоча б на 10 літрів за готівку, чи банк. Показував посвідчення, був у формі, зі зброєю і було зрозуміло, що йому дуже потрібно хоч пару літрів пального. На всі прохання отримував відповідь від касирші "немає, не можу, чекайте коли з'явиться". Через 10 хвилин, по талонам, якийсь чоловік залив чотири каністри по 20 літрів. Ще через 10 хвилин, якийсь модний хлопчик, відкинув фішку біля колонки, спокійно, по знаймоству заправив повний бак за готівку. Ще через 10 хвилин заправка відкрилась на пару годин (саме на певний час, а не на наявність) розливаючи з обмеженням 10 літрів для звичайних смертних людей.

Я вирішив трохи глибше вивчити це питання і набрав пару знайомих шнирів. Шнирі - це такі люди, які завжди крутяться в різних колах і вирішують будь які питання. Від всіх них я отримав одну і ту ж відповідь : "Бензін? Дізель? Сколько тєбє нужно? Та хоть милліон літров. Заправкі забіти до полного. Но цена...."

Купити мільон літрів можна по ціні від 55 до 70 грн. Але заправляти на азс тільки по талонах чи карточках. Це оптова ціна. Пояснюється це тим, що на роздрібну ціну стоіть обмеження, і по такій ціні заправки продавати не хочуть. А от на опт обмеження немає, тому ти можеш купити скільки тобі треба по тій ціні, яка вигідна заправкам. Ці "годинні" акції продажу пального для звичайних смертних - це зображення якоїсь діяльності для тримання напруги на певному рівні.

Я не буду писати, що це наслідок тупого керівництва країни. Бо це не так. Це наслідок перебування п@#$расів у владних кабінетах.

Я ніколи не повірю, що така схема централізовано створилася на всіх азс одночасно. Навіть якщо це так, то це монопольна змова, яку держава не повинна допускати. Але ставити обмеження націнки на роздріб і не ставити таке обмеження на опт - це геніальна ідея змови корупціонерів. І як бачимо ця схема дуже чудово працює.

Радий за того, хто добре заробляє на проблемах держави і громадян. Добра йому, добра.

Як і добра чудовій дівчині на заправці KLO. Яка залила по знайомству повний бак за готівку модному хлопчику і не дала навіть літра пального військовому.

Хотілось би написати, що серед нас живуть п@#$раси. Але вірніше написати : ми живемо серед п@#$расів.

Vadim Labas
показати весь коментар
14.05.2022 22:45 Відповісти
А в нас у місті заправки з нулями на табло і стрічками на в'їзді- 'типу закриті' , а на них постійно 5-10 машин цивільних, місцевих, точно не швидкі чи військові, спокійно собі набирають паливо самі з колонок, вочевидь без обмеження.
15.05.2022 11:13 Відповісти
15.05.2022 11:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXcoe3pGGDRp2msssypLoMsBRFNkq2TMO819YaNR81nzYfCZ3k9LsjXW9JvH0DCgWauDjRN93uy6alWAOOJsPhKPHb3F_bBLCdghQK2q6Yp9jvWn1hdvCaB996Kj8v8lUQ&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 11 hrs · Без коментарів. Це журналіст з ІСТV Вадим Карпяк про відповідь мінткаченка на вимогу прибрати з "загальнонаціонального телемарафону" прорашистських журналістів, які роками нав'язували українцям ідеологію руцкага міра. Отже, відмова. Бо рашистські пропагандони цій владі завжди були й будуть потрібні, а патріоти сприймалися і в минулому й зараз, як ідеологічні вороги. Не здивуюся, якщо за якийсь час той же ІСТV також заглушать. Бо патріотизму забагато.



450450

4 Comments

120 Shares



Like



Share

14.05.2022 23:50 Відповісти
14.05.2022 23:50 Відповісти
15.05.2022 02:23 Відповісти
15.05.2022 02:23 Відповісти
А який толк від заборони назви ? Й зе про це добре відомо, що Бойко вже поміняв назву й вся та погань залишилася у раді. До речі, у зраді сидить 95% сепаратистів з колаборантами, тобто відверті українофоби, вороги України
15.05.2022 05:36 Відповісти
15.05.2022 05:36 Відповісти
 
 