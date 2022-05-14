Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України підписав закон про заборону проросійських політичних партій! Закон набуде чинність з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, стаття 60 Регламенту Верховної Ради була доповнена новою частиною шостою такого змісту: "У разі затвердження президентом України рішення Ради національної безпеки та оборони щодо припинення діяльності політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, діяльність такої фракції припиняється з моменту оголошення про це головою Верховної Ради".

При цьому Кабінет Міністрів України протягом місяця з набрання чинності законом зобов'язується внести на розгляд Ради законопроєкт про наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.

