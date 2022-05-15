РУС
Воздушные Силы ВСУ "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов

Украинские защитники сбили 201-й самолет российских оккупантов с начала войны.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, в Харьковской области, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов.

Всего за сутки поражено 8 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-30/Су-34)
– 7 БпЛА (ОТР);
- взводный опорный пункт;
- КСП роты;
- 10 бронированных машин;
- около тридцати оккупантов", - проинформировали в Воздушных Силах.

Топ комментарии
+56
Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Героям! Свободу Азову!
15.05.2022 00:21 Ответить
+49
Дуже добре !

А то така затримка була з тим 200-м.
Хай бояться літати !
15.05.2022 00:23 Ответить
+35
нечего летать над нашей Белгородщиной !
15.05.2022 00:36 Ответить
"..уничтожено около тридцати оккупантов", мало, надо больше, гораздо больше..
15.05.2022 10:48 Ответить
Та бо сцяться літати, не дають змоги підняти рахунок.

Навіть цей десь далеко за лінією зіткнення збили!
15.05.2022 02:34 Ответить
В нас над окупованою імерсійний слід - спочатку в напряму на Миколаїв, над нами різкий розворот на 180. То ж випустив ракети та й тікати.
15.05.2022 06:56 Ответить
Всі наступні мордорські літаки будуть 200-ті з арифметичною приставкою : 1.2.3. іт.д....
15.05.2022 12:23 Ответить
Збили ватольот за паребріком?
15.05.2022 00:23 Ответить
над порєбріком )))
15.05.2022 00:25 Ответить
Кстати пора уже и там сбивать.
15.05.2022 00:26 Ответить
", у глибині ворожої території Джерело: "
Виходить що так і є.
15.05.2022 00:29 Ответить
нечего летать над нашей Белгородщиной !
15.05.2022 00:36 Ответить
"на Харківщині, у глибині ворожої території Джерело: "
15.05.2022 08:52 Ответить
не факт, може над ОРДЛО
15.05.2022 00:47 Ответить
Ще точно не встановлено, можливо збили лаптэльот.
15.05.2022 00:53 Ответить
😊☺️😋😉👌👍
15.05.2022 00:23 Ответить
Не будем углубляться в терминологию. Они нас напали, не мы на них. Враг уничтожен, а где, неважно
15.05.2022 00:37 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 00:27 Ответить
Фсе идет па плану
15.05.2022 00:28 Ответить
Тобто відпраили трп пілота самодоставкой в родные *****. Це гарна тенденція.
15.05.2022 00:40 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Героям слава !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼
15.05.2022 00:50 Ответить
нет кацап тогда бы генштаб рисовал каждый день по десятке летаков
15.05.2022 02:53 Ответить
Вот честно, мнение лаптеногих вооще не интересно
15.05.2022 06:29 Ответить
Вот честно, мнение лаптеногих вооще не интересно
15.05.2022 06:34 Ответить
Пензюк?
15.05.2022 06:34 Ответить
Горят самолёты, и танки горят.
15.05.2022 02:11 Ответить
херсонщина руліт - спасіба парням
15.05.2022 02:30 Ответить
Пишут, что наши завалили третий Ми-28Н. ждем підтвердженя
15.05.2022 02:43 Ответить
Гром победы раздавася!
Сбит и сдох поганый сРУс.
15.05.2022 06:33 Ответить
ну что тут можно сказать, молодцы.
15.05.2022 06:47 Ответить
Пакуйте і далі )
15.05.2022 07:08 Ответить
старый анекдот советских времён о возможном китайском вторжении.
- Пехота будет наступать небольшими группировками по 1.5 - 2 миллиона численностью.
- А авиация?
- С авиацией сложности, их лётчик болен.
15.05.2022 08:55 Ответить
В тилу мордору вже діють маленькі (50 000 -100 000 осіб)диверсійно- розвідгрупи кнр.і беруть в полон лісові запаси лаптєногих...
15.05.2022 12:30 Ответить
200 літаків, серед них чимало 4++ покоління, та 160 гелікоптерів, в основному ударних, це, мабуть, більше, ніж мають в своїх ВПС навіть деякі великі країни Європи.
15.05.2022 09:03 Ответить
Це чудова новина!
Збивайте вже, що можете і треба збити, ні в чому собі не відмовляйте. ) Поквитайтеся із виродками за всі попередні роки, коли ви не мали можливості відповісти як слід.
15.05.2022 14:59 Ответить
 
 