Воздушные Силы ВСУ "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов

Украинские защитники сбили 201-й самолет российских оккупантов с начала войны.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, в Харьковской области, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов.

Всего за сутки поражено 8 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-30/Су-34)

– 7 БпЛА (ОТР);

- взводный опорный пункт;

- КСП роты;

- 10 бронированных машин;

- около тридцати оккупантов", - проинформировали в Воздушных Силах.

