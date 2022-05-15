Воздушные Силы ВСУ "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов
Украинские защитники сбили 201-й самолет российских оккупантов с начала войны.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, в Харьковской области, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.
Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов.
Всего за сутки поражено 8 воздушных целей:
- 1 самолет (Су-30/Су-34)
– 7 БпЛА (ОТР);
- взводный опорный пункт;
- КСП роты;
- 10 бронированных машин;
- около тридцати оккупантов", - проинформировали в Воздушных Силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то така затримка була з тим 200-м.
Хай бояться літати !
Навіть цей десь далеко за лінією зіткнення збили!
Виходить що так і є.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Героям слава !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Сбит и сдох поганый сРУс.
- Пехота будет наступать небольшими группировками по 1.5 - 2 миллиона численностью.
- А авиация?
- С авиацией сложности, их лётчик болен.
Збивайте вже, що можете і треба збити, ні в чому собі не відмовляйте. ) Поквитайтеся із виродками за всі попередні роки, коли ви не мали можливості відповісти як слід.