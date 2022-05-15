Повітряні Сили ЗСУ "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів
Українські захисники збили 201-й літак російських окупантів від початку війни.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, інформує Цензор.НЕТ.
"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.
Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів.
Загалом за добу уражено 8 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-30/Су-34)
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводний опорний пункт;
- КСП роти;
- 10 броньованих машин;
- близько тридцяти окупантів", - поінформували в Повітряних Силах.
А то така затримка була з тим 200-м.
Хай бояться літати !
Навіть цей десь далеко за лінією зіткнення збили!
Виходить що так і є.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Героям слава !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Сбит и сдох поганый сРУс.
- Пехота будет наступать небольшими группировками по 1.5 - 2 миллиона численностью.
- А авиация?
- С авиацией сложности, их лётчик болен.
Збивайте вже, що можете і треба збити, ні в чому собі не відмовляйте. ) Поквитайтеся із виродками за всі попередні роки, коли ви не мали можливості відповісти як слід.