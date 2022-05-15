Повітряні Сили ЗСУ "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів

Українські захисники збили 201-й літак російських окупантів від початку війни.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, інформує Цензор.НЕТ.

"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.

Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів.

Загалом за добу уражено 8 повітряних цілей:



- 1 літак (Су-30/Су-34)

- 7 БпЛА (ОТР);

- взводний опорний пункт;

- КСП роти;

- 10 броньованих машин;

- близько тридцяти окупантів", - поінформували в Повітряних Силах.

