УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Війна
29 106 39

Повітряні Сили ЗСУ "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів

літак,авіація,російська,підбитий

Українські захисники збили 201-й літак російських окупантів від початку війни.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, інформує Цензор.НЕТ.

"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.

Також протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів.

Загалом за добу уражено 8 повітряних цілей:

- 1 літак (Су-30/Су-34)
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводний опорний пункт;
- КСП роти;
- 10 броньованих машин;
- близько тридцяти окупантів", - поінформували в Повітряних Силах.

Також дивіться: Знищили до 2 взводів піхоти РФ, пару БМП: Інтерв'ю з безпосереднім учасником бою на р. Сіверський Донець. ВIДЕО

Автор: 

Повітряні сили (3040)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Героям! Свободу Азову!
показати весь коментар
15.05.2022 00:21 Відповісти
+49
Дуже добре !

А то така затримка була з тим 200-м.
Хай бояться літати !
показати весь коментар
15.05.2022 00:23 Відповісти
+35
нечего летать над нашей Белгородщиной !
показати весь коментар
15.05.2022 00:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Героям! Свободу Азову!
показати весь коментар
15.05.2022 00:21 Відповісти
"..уничтожено около тридцати оккупантов", мало, надо больше, гораздо больше..
показати весь коментар
15.05.2022 10:48 Відповісти
Дуже добре !

А то така затримка була з тим 200-м.
Хай бояться літати !
показати весь коментар
15.05.2022 00:23 Відповісти
Та бо сцяться літати, не дають змоги підняти рахунок.

Навіть цей десь далеко за лінією зіткнення збили!
показати весь коментар
15.05.2022 02:34 Відповісти
В нас над окупованою імерсійний слід - спочатку в напряму на Миколаїв, над нами різкий розворот на 180. То ж випустив ракети та й тікати.
показати весь коментар
15.05.2022 06:56 Відповісти
Всі наступні мордорські літаки будуть 200-ті з арифметичною приставкою : 1.2.3. іт.д....
показати весь коментар
15.05.2022 12:23 Відповісти
Збили ватольот за паребріком?
показати весь коментар
15.05.2022 00:23 Відповісти
над порєбріком )))
показати весь коментар
15.05.2022 00:25 Відповісти
Кстати пора уже и там сбивать.
показати весь коментар
15.05.2022 00:26 Відповісти
", у глибині ворожої території Джерело: "
Виходить що так і є.
показати весь коментар
15.05.2022 00:29 Відповісти
нечего летать над нашей Белгородщиной !
показати весь коментар
15.05.2022 00:36 Відповісти
"на Харківщині, у глибині ворожої території Джерело: "
показати весь коментар
15.05.2022 08:52 Відповісти
не факт, може над ОРДЛО
показати весь коментар
15.05.2022 00:47 Відповісти
Ще точно не встановлено, можливо збили лаптэльот.
показати весь коментар
15.05.2022 00:53 Відповісти
😊☺️😋😉👌👍
показати весь коментар
15.05.2022 00:23 Відповісти
Не будем углубляться в терминологию. Они нас напали, не мы на них. Враг уничтожен, а где, неважно
показати весь коментар
15.05.2022 00:37 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
15.05.2022 00:27 Відповісти
Фсе идет па плану
показати весь коментар
15.05.2022 00:28 Відповісти
Тобто відпраили трп пілота самодоставкой в родные *****. Це гарна тенденція.
показати весь коментар
15.05.2022 00:40 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Героям слава !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
15.05.2022 00:50 Відповісти
нет кацап тогда бы генштаб рисовал каждый день по десятке летаков
показати весь коментар
15.05.2022 02:53 Відповісти
Вот честно, мнение лаптеногих вооще не интересно
показати весь коментар
15.05.2022 06:29 Відповісти
Вот честно, мнение лаптеногих вооще не интересно
показати весь коментар
15.05.2022 06:34 Відповісти
Пензюк?
показати весь коментар
15.05.2022 06:34 Відповісти
Горят самолёты, и танки горят.
показати весь коментар
15.05.2022 02:11 Відповісти
херсонщина руліт - спасіба парням
показати весь коментар
15.05.2022 02:30 Відповісти
Пишут, что наши завалили третий Ми-28Н. ждем підтвердженя
показати весь коментар
15.05.2022 02:43 Відповісти
Гром победы раздавася!
Сбит и сдох поганый сРУс.
показати весь коментар
15.05.2022 06:33 Відповісти
ну что тут можно сказать, молодцы.
показати весь коментар
15.05.2022 06:47 Відповісти
Пакуйте і далі )
показати весь коментар
15.05.2022 07:08 Відповісти
старый анекдот советских времён о возможном китайском вторжении.
- Пехота будет наступать небольшими группировками по 1.5 - 2 миллиона численностью.
- А авиация?
- С авиацией сложности, их лётчик болен.
показати весь коментар
15.05.2022 08:55 Відповісти
В тилу мордору вже діють маленькі (50 000 -100 000 осіб)диверсійно- розвідгрупи кнр.і беруть в полон лісові запаси лаптєногих...
показати весь коментар
15.05.2022 12:30 Відповісти
200 літаків, серед них чимало 4++ покоління, та 160 гелікоптерів, в основному ударних, це, мабуть, більше, ніж мають в своїх ВПС навіть деякі великі країни Європи.
показати весь коментар
15.05.2022 09:03 Відповісти
Це чудова новина!
Збивайте вже, що можете і треба збити, ні в чому собі не відмовляйте. ) Поквитайтеся із виродками за всі попередні роки, коли ви не мали можливості відповісти як слід.
показати весь коментар
15.05.2022 14:59 Відповісти
 
 