Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено водоснабжение, - ОВА

Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевщины.

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом из населенных пунктов. Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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