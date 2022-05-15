Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено водоснабжение, - ОВА
Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевщины.
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом из населенных пунктов. Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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