В усіх населених пунктах Київщини відновлено водопостачання, - ОВА

Водопостачання підведено та відновлено в усіх населених пунктах Київщини.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів. Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Миколаєві відновили водопостачання, - ОП