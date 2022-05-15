В усіх населених пунктах Київщини відновлено водопостачання, - ОВА
Водопостачання підведено та відновлено в усіх населених пунктах Київщини.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів. Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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