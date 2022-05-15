Оккупанты терпят значительные потери, на отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20%, - Генштаб

Некоторые подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями российских частных военных компаний.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике.

На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - говорится в сообщении.

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