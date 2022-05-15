Оккупанты терпят значительные потери, на отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20%, - Генштаб
Некоторые подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями российских частных военных компаний.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике.
На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+24 Mordor must die
показать весь комментарий15.05.2022 19:47 Ответить Ссылка
+22 govtva
показать весь комментарий15.05.2022 19:43 Ответить Ссылка
+17 Mordor must die
показать весь комментарий15.05.2022 19:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доходить начнет только тогда, когда на каждую паперть, привокзальную площадь, автовокзвл, полустанок и электричку будет приходиться по одному полуветерану "спецоперации". А пока только пошел первый "тираж" из ростовских лазаретов в расейские глубеня.
По некоторым сведениям, к фронту на этом направлении подтягивается как миниму 3 БТГр войск противника. Они, правда, там - не совсем "свежие"... но всё же...
Думаю, в ближайшее время они опять попытаюся прорваться через Комышуваху на Николаевку и далее на Верхнекаменку.
И теперь понятным становится ослиное упрямство российского командования, которое стремится именно у Белогоровки "углубить и расширить" свой плацдарм за Северским Донцом - это самый короткий путь к Верхнекаменке через Золотарёвку.
Пока Попаснянская группа - чувствительно отстаёт... от своих "северных товариСЧей" по темпам наступления. По моему субъективному мнению, наращивание усилий командованием войск противника именно в её полосе наступления, обуславливается как раз этим фактором...
Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями максимального "напряжения сил" российских войск с целью реализации этого "микро-Сатурна", как у Северского Донца, так и со стороны Попасной...
И это будет последняя песня Джальсамино...
Разнообразные судорги ещё, конечно, будут возможны...