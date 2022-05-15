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Новости Война
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Оккупанты терпят значительные потери, на отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20%, - Генштаб

рф

Некоторые подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями российских частных военных компаний.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике.

На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты усилили охрану границы и обстреляли села на Сумщине, - Генштаб

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567)


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Топ комментарии
+24
підараха каторий час, не падскажитє?
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15.05.2022 19:47 Ответить
+22
Потери у них большие,но не достаточные для полного перелома ситуации.Все можно поменять только с приходом новых бригад оснащенных натовским тяжелым оружием,вот тогда у них земля будет гореть под ногами в прямом смысле.
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15.05.2022 19:43 Ответить
+17
Потяг «Київ-макшква» працює 24/7
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15.05.2022 19:46 Ответить
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20 это ещё много ,ВСЕХ **********...
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15.05.2022 19:43 Ответить
комплектація російських підрозділів менше 20% Джерело:
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15.05.2022 21:05 Ответить
Потери у них большие,но не достаточные для полного перелома ситуации.Все можно поменять только с приходом новых бригад оснащенных натовским тяжелым оружием,вот тогда у них земля будет гореть под ногами в прямом смысле.
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15.05.2022 19:43 Ответить
У меня лично чуйка шо они сами скоро разбегутся в разные стороны
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15.05.2022 19:46 Ответить
взамен будут новых подвозить. Это будет достаточно долго, потому что у кацапов проблема с коммуникацией и получением информации.
Доходить начнет только тогда, когда на каждую паперть, привокзальную площадь, автовокзвл, полустанок и электричку будет приходиться по одному полуветерану "спецоперации". А пока только пошел первый "тираж" из ростовских лазаретов в расейские глубеня.
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15.05.2022 21:07 Ответить
Потяг «Київ-макшква» працює 24/7
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15.05.2022 19:46 Ответить
підараха каторий час, не падскажитє?
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15.05.2022 19:47 Ответить
Якщо дохляк попаде в підарашку то кацапи годинник сходу с3,14здять
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15.05.2022 19:55 Ответить
Без п'яти як здох.
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15.05.2022 20:00 Ответить
Без двадцати пяти восми.
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15.05.2022 20:20 Ответить
классика жанра. по заветам дидов. велосипеда не хватает, согласно скрепам.
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15.05.2022 20:09 Ответить
все як дєди завєщалі
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15.05.2022 20:23 Ответить
Класс. Надо добавить к видео, где кацапы на Змеином показывали трупы якобы уничтоженных ВСУшников фоткой, но на них ремень с кацапской ВМФной бляхой был, фото сразу заретушировали как и рейхстаг, замазав ремень, но там еще же и видео было. Ждем через пару дней, когда кацапы будут переодевать свои трупы в ворованную форму и надевать по 5 пар часов, выдавая этот труп за свои "успехи".
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15.05.2022 21:11 Ответить
Шо ? опять ездит?
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15.05.2022 19:47 Ответить
Еще электроенергию на них тратить. Забросать в жомовую яму Кивы, пересыпать солью густо и пуская маринуются пока кацапоиды не решат их забрать и оплатить расходы
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15.05.2022 19:58 Ответить
Український Донбас "порожняк не гонит!"!
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15.05.2022 20:08 Ответить
Сколько же у них извилин? Даже крысы так настырно не поступают. Действительно вывели расу расчеловеченных белковых организмов...
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15.05.2022 19:53 Ответить
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15.05.2022 20:07 Ответить
Це ще німці дивувалися під час Другої Світової. Пишуть у своїх мемуарах про ту війну, що росіяни їх буквально завалювали своїми трупами. Якщо командири женуть своїх солдатів на вірну смерть, то на таке можуть погодитися лише істоти не сповна розуму або абсолютно переконані у правоті своєї жертовності, правоті боротьби. А ці ж орки не знають за що воюють, як самі про це кажуть. Варвари.
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15.05.2022 20:09 Ответить
1,5 землекопа?
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15.05.2022 19:56 Ответить
Хай саджають моряків на літаки - і буде їм бліц-криґ, а нам - хороша статистика.
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15.05.2022 20:01 Ответить
Так,прямо на крила.
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15.05.2022 20:07 Ответить
Це добре але їм ця статистика не заважає контролювати 90% території луганщини значну донецької і інші.І повзуча окупація йде.Вони не зважають на втрати свого м'яса їм начхати скільки гівна путінського вони положать.
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15.05.2022 20:02 Ответить
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15.05.2022 20:03 Ответить
Ха-ха-ха. Знаменита десантура.
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15.05.2022 20:04 Ответить
В Афгані казали: "Можна одеть на на чурку голубой берет и тельник но чурка от этого десантником не станет!"
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15.05.2022 20:36 Ответить
Противник резко наращивате усилия в полосе наступления своей Попаснянской группировки и вполне понятно почему...

По некоторым сведениям, к фронту на этом направлении подтягивается как миниму 3 БТГр войск противника. Они, правда, там - не совсем "свежие"... но всё же...

Думаю, в ближайшее время они опять попытаюся прорваться через Комышуваху на Николаевку и далее на Верхнекаменку.

И теперь понятным становится ослиное упрямство российского командования, которое стремится именно у Белогоровки "углубить и расширить" свой плацдарм за Северским Донцом - это самый короткий путь к Верхнекаменке через Золотарёвку.

Пока Попаснянская группа - чувствительно отстаёт... от своих "северных товариСЧей" по темпам наступления. По моему субъективному мнению, наращивание усилий командованием войск противника именно в её полосе наступления, обуславливается как раз этим фактором...

Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями максимального "напряжения сил" российских войск с целью реализации этого "микро-Сатурна", как у Северского Донца, так и со стороны Попасной...

И это будет последняя песня Джальсамино...

Разнообразные судорги ещё, конечно, будут возможны...
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15.05.2022 20:07 Ответить
Дай Бог нашим вистояти та перемогти!
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15.05.2022 22:31 Ответить
бабки путина и юнармия уже в пути
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15.05.2022 20:14 Ответить
Генштаб почав страждати обширним побєдобєсієм! Фу! Якщо рашистів так мало і їм хана, то чого не йде визволення Херсонщині Запоріжжя Донбасу Луганщини і чому досі окуповано південь Харківщини? Тьфу !
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15.05.2022 23:21 Ответить
 
 