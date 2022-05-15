Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб

Деякі підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

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