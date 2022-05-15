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Новини Війна
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Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб

рф

Деякі підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869)


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Топ коментарі
+24
підараха каторий час, не падскажитє?
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15.05.2022 19:47 Відповісти
+22
Потери у них большие,но не достаточные для полного перелома ситуации.Все можно поменять только с приходом новых бригад оснащенных натовским тяжелым оружием,вот тогда у них земля будет гореть под ногами в прямом смысле.
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15.05.2022 19:43 Відповісти
+17
Потяг «Київ-макшква» працює 24/7
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15.05.2022 19:46 Відповісти
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20 это ещё много ,ВСЕХ **********...
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15.05.2022 19:43 Відповісти
комплектація російських підрозділів менше 20% Джерело:
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15.05.2022 21:05 Відповісти
Потери у них большие,но не достаточные для полного перелома ситуации.Все можно поменять только с приходом новых бригад оснащенных натовским тяжелым оружием,вот тогда у них земля будет гореть под ногами в прямом смысле.
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15.05.2022 19:43 Відповісти
У меня лично чуйка шо они сами скоро разбегутся в разные стороны
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15.05.2022 19:46 Відповісти
взамен будут новых подвозить. Это будет достаточно долго, потому что у кацапов проблема с коммуникацией и получением информации.
Доходить начнет только тогда, когда на каждую паперть, привокзальную площадь, автовокзвл, полустанок и электричку будет приходиться по одному полуветерану "спецоперации". А пока только пошел первый "тираж" из ростовских лазаретов в расейские глубеня.
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15.05.2022 21:07 Відповісти
Потяг «Київ-макшква» працює 24/7
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15.05.2022 19:46 Відповісти
підараха каторий час, не падскажитє?
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15.05.2022 19:47 Відповісти
Якщо дохляк попаде в підарашку то кацапи годинник сходу с3,14здять
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15.05.2022 19:55 Відповісти
Без п'яти як здох.
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15.05.2022 20:00 Відповісти
Без двадцати пяти восми.
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15.05.2022 20:20 Відповісти
классика жанра. по заветам дидов. велосипеда не хватает, согласно скрепам.
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15.05.2022 20:09 Відповісти
все як дєди завєщалі
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15.05.2022 20:23 Відповісти
Класс. Надо добавить к видео, где кацапы на Змеином показывали трупы якобы уничтоженных ВСУшников фоткой, но на них ремень с кацапской ВМФной бляхой был, фото сразу заретушировали как и рейхстаг, замазав ремень, но там еще же и видео было. Ждем через пару дней, когда кацапы будут переодевать свои трупы в ворованную форму и надевать по 5 пар часов, выдавая этот труп за свои "успехи".
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15.05.2022 21:11 Відповісти
Шо ? опять ездит?
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15.05.2022 19:47 Відповісти
Еще электроенергию на них тратить. Забросать в жомовую яму Кивы, пересыпать солью густо и пуская маринуются пока кацапоиды не решат их забрать и оплатить расходы
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15.05.2022 19:58 Відповісти
Український Донбас "порожняк не гонит!"!
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15.05.2022 20:08 Відповісти
Сколько же у них извилин? Даже крысы так настырно не поступают. Действительно вывели расу расчеловеченных белковых организмов...
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15.05.2022 19:53 Відповісти
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Це ще німці дивувалися під час Другої Світової. Пишуть у своїх мемуарах про ту війну, що росіяни їх буквально завалювали своїми трупами. Якщо командири женуть своїх солдатів на вірну смерть, то на таке можуть погодитися лише істоти не сповна розуму або абсолютно переконані у правоті своєї жертовності, правоті боротьби. А ці ж орки не знають за що воюють, як самі про це кажуть. Варвари.
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15.05.2022 20:09 Відповісти
1,5 землекопа?
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15.05.2022 19:56 Відповісти
Хай саджають моряків на літаки - і буде їм бліц-криґ, а нам - хороша статистика.
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15.05.2022 20:01 Відповісти
Так,прямо на крила.
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Це добре але їм ця статистика не заважає контролювати 90% території луганщини значну донецької і інші.І повзуча окупація йде.Вони не зважають на втрати свого м'яса їм начхати скільки гівна путінського вони положать.
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15.05.2022 20:02 Відповісти
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15.05.2022 20:03 Відповісти
Ха-ха-ха. Знаменита десантура.
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15.05.2022 20:04 Відповісти
В Афгані казали: "Можна одеть на на чурку голубой берет и тельник но чурка от этого десантником не станет!"
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15.05.2022 20:36 Відповісти
Противник резко наращивате усилия в полосе наступления своей Попаснянской группировки и вполне понятно почему...

По некоторым сведениям, к фронту на этом направлении подтягивается как миниму 3 БТГр войск противника. Они, правда, там - не совсем "свежие"... но всё же...

Думаю, в ближайшее время они опять попытаюся прорваться через Комышуваху на Николаевку и далее на Верхнекаменку.

И теперь понятным становится ослиное упрямство российского командования, которое стремится именно у Белогоровки "углубить и расширить" свой плацдарм за Северским Донцом - это самый короткий путь к Верхнекаменке через Золотарёвку.

Пока Попаснянская группа - чувствительно отстаёт... от своих "северных товариСЧей" по темпам наступления. По моему субъективному мнению, наращивание усилий командованием войск противника именно в её полосе наступления, обуславливается как раз этим фактором...

Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями максимального "напряжения сил" российских войск с целью реализации этого "микро-Сатурна", как у Северского Донца, так и со стороны Попасной...

И это будет последняя песня Джальсамино...

Разнообразные судорги ещё, конечно, будут возможны...
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Дай Бог нашим вистояти та перемогти!
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15.05.2022 22:31 Відповісти
бабки путина и юнармия уже в пути
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15.05.2022 20:14 Відповісти
Генштаб почав страждати обширним побєдобєсієм! Фу! Якщо рашистів так мало і їм хана, то чого не йде визволення Херсонщині Запоріжжя Донбасу Луганщини і чому досі окуповано південь Харківщини? Тьфу !
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15.05.2022 23:21 Відповісти
 
 