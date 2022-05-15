Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб
Деякі підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.
На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Mordor must die
показати весь коментар15.05.2022 19:47 Відповісти Посилання
+22 govtva
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+17 Mordor must die
показати весь коментар15.05.2022 19:46 Відповісти Посилання
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Доходить начнет только тогда, когда на каждую паперть, привокзальную площадь, автовокзвл, полустанок и электричку будет приходиться по одному полуветерану "спецоперации". А пока только пошел первый "тираж" из ростовских лазаретов в расейские глубеня.
По некоторым сведениям, к фронту на этом направлении подтягивается как миниму 3 БТГр войск противника. Они, правда, там - не совсем "свежие"... но всё же...
Думаю, в ближайшее время они опять попытаюся прорваться через Комышуваху на Николаевку и далее на Верхнекаменку.
И теперь понятным становится ослиное упрямство российского командования, которое стремится именно у Белогоровки "углубить и расширить" свой плацдарм за Северским Донцом - это самый короткий путь к Верхнекаменке через Золотарёвку.
Пока Попаснянская группа - чувствительно отстаёт... от своих "северных товариСЧей" по темпам наступления. По моему субъективному мнению, наращивание усилий командованием войск противника именно в её полосе наступления, обуславливается как раз этим фактором...
Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями максимального "напряжения сил" российских войск с целью реализации этого "микро-Сатурна", как у Северского Донца, так и со стороны Попасной...
И это будет последняя песня Джальсамино...
Разнообразные судорги ещё, конечно, будут возможны...