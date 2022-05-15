До 2,5 тыс. резервистов готовится отправить Россия в Украину, - Генштаб ВСУ
Командование оккупантов планирует отправить в Украину до 2,5 тысячи резервистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+44 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий15.05.2022 20:22 Ответить Ссылка
+25 шеколадный зае%ец
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+22 Вася Шевченко #371210
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Наверно, милый мой идёт.
На нём был черный селофан,
Ах он с ума меня сведёт.
Ну-ну ))
Ми усі 3 місяці тому теж були цивільними. Резервістами. Відносно цивільними. Тому що за 8 років війни вогнепальна зброя вже була майже в кожного. Усі каталися на полігони, стрілецькі дні з ТрО від РВК.
В усіх в головах більше однієї клепки, тому активно навчалися усьому, до чого можна дотягнутися.
В 24 лютого увійшли переважно навченими, досвідченими, екіпірованими.
Ніколи не забуду ті перші дні. Думав, в мене є карабін, в мене є снаряга, буду самим упакованим ))
Такі монстри зібралися... такі монстри.. Якби ж це кацапня могла бачити.
Дехто й бачив. Під Мотижиним, Ясногородкою. Але вже нікому не скажуть ))
На усіх пікапах різко з'явилися кулеметні турелі.
26 лютого. Ще ходимо зі своїм власним. Від Арок до хатсанів. Йде колона бронетехніки.
Звідки взялися ті РПГ? До війни в магазинах таке точно не продавалося ))
А РКГ-3? Здорова кумулятивна байда з парашютіком? Небезпечна така, тривожна штуковина.
Хтось сунув в руки.
-Тримай. Кидай навєсіком...
Навєсіком, Карл... ))))
Отжеж, перші дні...
*****
А зараз? теж саме, тільки вже з нормальним озброєнням. Воно ще не доїхало, а вже нагугглили, переклали, почитали інструкції, вже вміємо.
У нас на трьох бійців ЗСУ по дві вищі освіти. У кацапів на трьох по дві тюремні ходки.
Так і воюємо ))
Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, планує провести анексію Півдня та Сходу України до складу Росії. Це означатиме, що Кремль може заявити, що доктрина РФ про те, що ядерну зброю можна застосувати для захисту своїх територій, поширюється на ці території, пише американський Інститут вивчення війни ISW.
На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.
не нужно будет везти их, опознавать, возвращать в мешках обратно, если что-нибудь останется.
а так рядом с домом, можно пионэров привести на 23-е февраля и 9-ое мая