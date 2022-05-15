До 2,5 тыс. резервистов готовится отправить Россия в Украину, - Генштаб ВСУ

Командование оккупантов планирует отправить в Украину до 2,5 тысячи резервистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - отметили в Генштабе.

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