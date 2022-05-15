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Новости Война
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До 2,5 тыс. резервистов готовится отправить Россия в Украину, - Генштаб ВСУ

рф,орки,окупанти,рашисти

Командование оккупантов планирует отправить в Украину до 2,5 тысячи резервистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - отметили в Генштабе.

Читайте: Оккупанты терпят значительные потери, на отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20%, - Генштаб

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567)


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Топ комментарии
+44
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15.05.2022 20:22 Ответить
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15.05.2022 20:35 Ответить
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15.05.2022 20:20 Ответить
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Нові петенційні кацапські мерці...
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15.05.2022 20:17 Ответить
Они уже дохлые как только ступили на нашу землю -- проклятые Богом свинособаки
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15.05.2022 20:20 Ответить
Сльози заважають мені сміятися.
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15.05.2022 20:18 Ответить
Нашкребли) Подготовка как я понимаю у них нулевая...
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15.05.2022 20:19 Ответить
Буде робота у Золкіна та інших.

https://t.me/rf200_now_200

https://t.me/gruz_200_rus

https://t.me/pechalbeda200
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15.05.2022 20:19 Ответить
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15.05.2022 20:19 Ответить
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15.05.2022 20:20 Ответить
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.
На нём был черный селофан,
Ах он с ума меня сведёт.
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15.05.2022 20:26 Ответить
Это хорошо ,мы их ВСЕХ ********** во СЛАВУ УКРАИНЫ !!
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15.05.2022 20:22 Ответить
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15.05.2022 20:22 Ответить
Біосміття.
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15.05.2022 20:22 Ответить
Та якого хрена ви до нас домахалися, відєбіться вже нарешті і гнийте в тому своємо винюшнику самі. Падлюки лізуть і лізуть. Здохнете тут як і попередники.
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15.05.2022 20:22 Ответить
бабки путина останутся в засадном полку
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15.05.2022 20:23 Ответить
Це практично нічого- лише плюс 2,5 тис трупів.
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15.05.2022 20:23 Ответить
Чергові претенденти на пральні машини і "інтернет"
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15.05.2022 20:29 Ответить
а их уже предупредили, что они уже пропали безвести?
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15.05.2022 20:30 Ответить
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15.05.2022 20:30 Ответить
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15.05.2022 20:33 Ответить
Вельми дякую. Реготав до нестямки.
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15.05.2022 20:38 Ответить
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15.05.2022 20:35 Ответить
Свіженьке добриво.
Ну-ну ))

Ми усі 3 місяці тому теж були цивільними. Резервістами. Відносно цивільними. Тому що за 8 років війни вогнепальна зброя вже була майже в кожного. Усі каталися на полігони, стрілецькі дні з ТрО від РВК.

В усіх в головах більше однієї клепки, тому активно навчалися усьому, до чого можна дотягнутися.

В 24 лютого увійшли переважно навченими, досвідченими, екіпірованими.

Ніколи не забуду ті перші дні. Думав, в мене є карабін, в мене є снаряга, буду самим упакованим ))

Такі монстри зібралися... такі монстри.. Якби ж це кацапня могла бачити.
Дехто й бачив. Під Мотижиним, Ясногородкою. Але вже нікому не скажуть ))

На усіх пікапах різко з'явилися кулеметні турелі.

26 лютого. Ще ходимо зі своїм власним. Від Арок до хатсанів. Йде колона бронетехніки.

Звідки взялися ті РПГ? До війни в магазинах таке точно не продавалося ))

А РКГ-3? Здорова кумулятивна байда з парашютіком? Небезпечна така, тривожна штуковина.
Хтось сунув в руки.
-Тримай. Кидай навєсіком...
Навєсіком, Карл... ))))
Отжеж, перші дні...

*****

А зараз? теж саме, тільки вже з нормальним озброєнням. Воно ще не доїхало, а вже нагугглили, переклали, почитали інструкції, вже вміємо.

У нас на трьох бійців ЗСУ по дві вищі освіти. У кацапів на трьох по дві тюремні ходки.

Так і воюємо ))
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15.05.2022 20:36 Ответить
Чи є в нашої влади відповідь на такий сценарій?

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, планує провести анексію Півдня та Сходу України до складу Росії. Це означатиме, що Кремль може заявити, що доктрина РФ про те, що ядерну зброю можна застосувати для захисту своїх територій, поширюється на ці території, пише американський Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.
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15.05.2022 20:38 Ответить
Страх - це не політика...
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15.05.2022 23:02 Ответить
У кожного в комплекті чорний мішок.
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15.05.2022 20:39 Ответить
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15.05.2022 20:49 Ответить
Нехай одразу в рефрижераторах і їдуть. Вигода і нашій, і їхній стороні.
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15.05.2022 20:52 Ответить
почти все эти люди будут убиты. путин, если ненавидишь украинцев, пожалей, хотя бы своих
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15.05.2022 20:54 Ответить
да пусть сразу закопают их у себя на местном кладбище.
не нужно будет везти их, опознавать, возвращать в мешках обратно, если что-нибудь останется.
а так рядом с домом, можно пионэров привести на 23-е февраля и 9-ое мая
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15.05.2022 21:29 Ответить
Не нервуйте так це ж до 20 тис мрублів за пакет
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15.05.2022 21:37 Ответить
Хер..ня...- на 2е суток боя и их "больше нет"...
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15.05.2022 23:50 Ответить
 
 