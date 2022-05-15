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Новини Війна
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До 2,5 тис. резервістів готується відправити Росія в Україну, - Генштаб ЗСУ

рф,орки,окупанти,рашисти

Командування окупантів планує відправити до України до 2,5 тисяч резервістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Командування збройних сил російської федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869)


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Топ коментарі
+44
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15.05.2022 20:22 Відповісти
+25
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15.05.2022 20:35 Відповісти
+22
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15.05.2022 20:20 Відповісти
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Нові петенційні кацапські мерці...
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15.05.2022 20:17 Відповісти
Они уже дохлые как только ступили на нашу землю -- проклятые Богом свинособаки
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15.05.2022 20:20 Відповісти
Сльози заважають мені сміятися.
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15.05.2022 20:18 Відповісти
Нашкребли) Подготовка как я понимаю у них нулевая...
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15.05.2022 20:19 Відповісти
Буде робота у Золкіна та інших.

https://t.me/rf200_now_200

https://t.me/gruz_200_rus

https://t.me/pechalbeda200
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15.05.2022 20:19 Відповісти
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15.05.2022 20:19 Відповісти
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15.05.2022 20:20 Відповісти
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.
На нём был черный селофан,
Ах он с ума меня сведёт.
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15.05.2022 20:26 Відповісти
Это хорошо ,мы их ВСЕХ ********** во СЛАВУ УКРАИНЫ !!
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15.05.2022 20:22 Відповісти
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15.05.2022 20:22 Відповісти
Біосміття.
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15.05.2022 20:22 Відповісти
Та якого хрена ви до нас домахалися, відєбіться вже нарешті і гнийте в тому своємо винюшнику самі. Падлюки лізуть і лізуть. Здохнете тут як і попередники.
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15.05.2022 20:22 Відповісти
бабки путина останутся в засадном полку
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15.05.2022 20:23 Відповісти
Це практично нічого- лише плюс 2,5 тис трупів.
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15.05.2022 20:23 Відповісти
Чергові претенденти на пральні машини і "інтернет"
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15.05.2022 20:29 Відповісти
а их уже предупредили, что они уже пропали безвести?
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15.05.2022 20:30 Відповісти
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15.05.2022 20:30 Відповісти
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15.05.2022 20:33 Відповісти
Вельми дякую. Реготав до нестямки.
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15.05.2022 20:38 Відповісти
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15.05.2022 20:35 Відповісти
Свіженьке добриво.
Ну-ну ))

Ми усі 3 місяці тому теж були цивільними. Резервістами. Відносно цивільними. Тому що за 8 років війни вогнепальна зброя вже була майже в кожного. Усі каталися на полігони, стрілецькі дні з ТрО від РВК.

В усіх в головах більше однієї клепки, тому активно навчалися усьому, до чого можна дотягнутися.

В 24 лютого увійшли переважно навченими, досвідченими, екіпірованими.

Ніколи не забуду ті перші дні. Думав, в мене є карабін, в мене є снаряга, буду самим упакованим ))

Такі монстри зібралися... такі монстри.. Якби ж це кацапня могла бачити.
Дехто й бачив. Під Мотижиним, Ясногородкою. Але вже нікому не скажуть ))

На усіх пікапах різко з'явилися кулеметні турелі.

26 лютого. Ще ходимо зі своїм власним. Від Арок до хатсанів. Йде колона бронетехніки.

Звідки взялися ті РПГ? До війни в магазинах таке точно не продавалося ))

А РКГ-3? Здорова кумулятивна байда з парашютіком? Небезпечна така, тривожна штуковина.
Хтось сунув в руки.
-Тримай. Кидай навєсіком...
Навєсіком, Карл... ))))
Отжеж, перші дні...

*****

А зараз? теж саме, тільки вже з нормальним озброєнням. Воно ще не доїхало, а вже нагугглили, переклали, почитали інструкції, вже вміємо.

У нас на трьох бійців ЗСУ по дві вищі освіти. У кацапів на трьох по дві тюремні ходки.

Так і воюємо ))
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15.05.2022 20:36 Відповісти
Чи є в нашої влади відповідь на такий сценарій?

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, планує провести анексію Півдня та Сходу України до складу Росії. Це означатиме, що Кремль може заявити, що доктрина РФ про те, що ядерну зброю можна застосувати для захисту своїх територій, поширюється на ці території, пише американський Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.
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15.05.2022 20:38 Відповісти
Страх - це не політика...
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15.05.2022 23:02 Відповісти
У кожного в комплекті чорний мішок.
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15.05.2022 20:39 Відповісти
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15.05.2022 20:49 Відповісти
Нехай одразу в рефрижераторах і їдуть. Вигода і нашій, і їхній стороні.
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15.05.2022 20:52 Відповісти
почти все эти люди будут убиты. путин, если ненавидишь украинцев, пожалей, хотя бы своих
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15.05.2022 20:54 Відповісти
да пусть сразу закопают их у себя на местном кладбище.
не нужно будет везти их, опознавать, возвращать в мешках обратно, если что-нибудь останется.
а так рядом с домом, можно пионэров привести на 23-е февраля и 9-ое мая
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15.05.2022 21:29 Відповісти
Не нервуйте так це ж до 20 тис мрублів за пакет
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15.05.2022 21:37 Відповісти
Хер..ня...- на 2е суток боя и их "больше нет"...
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15.05.2022 23:50 Відповісти
 
 