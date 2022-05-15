До 2,5 тис. резервістів готується відправити Росія в Україну, - Генштаб ЗСУ

Командування окупантів планує відправити до України до 2,5 тисяч резервістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Командування збройних сил російської федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні", - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб