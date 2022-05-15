Рашисты на Донетчине убили троих гражданских, 13 человек получили ранения, - ОВА

Вследствие обстрелов российскими оккупантами на Донетчине погибли трое гражданских, 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Дробышевом и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских, погибших ранее: 2 в Северске и 1 в Вольном Поле.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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