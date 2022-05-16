Утром в Николаеве раздались взрывы, - мэр Сенкевич

Сегодня утром в Николаеве были слышны взрывы, местные власти призывают горожан оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Телеграм-канале.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - написал Сенкевич.

Ранее в 5:19 в городе раздалась воздушная тревога. В 5:45 был объявлен ее отбой.

Детали пока не сообщают.

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