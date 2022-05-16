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Утром в Николаеве раздались взрывы, - мэр Сенкевич

вибух

Сегодня утром в Николаеве были слышны взрывы, местные власти призывают горожан оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Телеграм-канале.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - написал Сенкевич.

Ранее в 5:19 в городе раздалась воздушная тревога. В 5:45 был объявлен ее отбой.

Детали пока не сообщают.

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после перевода Марченко освобождение Херсона захлебнулось а острелы Николаева возобновились...думай тэ
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16.05.2022 09:49 Ответить
Не вигадуйте , не було ніякого наступу (й навіть контрнаступу) на Херсон .
Одесу теж обстрілють , так що там "захлєбнулАсь" , якщо орки були до Одеси на суходолі в 150 км , не ближче й це було йще на початку березня .

Зараз , як руйнує арта ЗСУ склади в Чорнобаївці , так й продовжує це робити !

Ви часом не шльондру Таньку Монтян переслухалися ?!
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16.05.2022 10:03 Ответить
 
 