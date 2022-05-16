Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, - мер Сєнкевич
Сьогодні зранку в Миколаєві було чути вибухи, місцева влада заклакає містян залишатись в укриттях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі.
"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін", - написав Сєнкевич.
Раніше о 5:19 у місті пролунала повітряна тривога. О 5:45 було оголошено її відбій.
Деталі наразі не повідомляють.
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Одесу теж обстрілють , так що там "захлєбнулАсь" , якщо орки були до Одеси на суходолі в 150 км , не ближче й це було йще на початку березня .
Зараз , як руйнує арта ЗСУ склади в Чорнобаївці , так й продовжує це робити !
Ви часом не шльондру Таньку Монтян переслухалися ?!