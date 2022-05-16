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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, - мер Сєнкевич

вибух

Сьогодні зранку в Миколаєві було чути вибухи, місцева влада заклакає містян залишатись в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін", - написав Сєнкевич.

Раніше о 5:19 у місті пролунала повітряна тривога. О 5:45 було оголошено її відбій.

Деталі наразі не повідомляють.

Також читайте: Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води

Автор: 

вибух (4535) Миколаїв (1819)


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после перевода Марченко освобождение Херсона захлебнулось а острелы Николаева возобновились...думай тэ
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16.05.2022 09:49 Відповісти
Не вигадуйте , не було ніякого наступу (й навіть контрнаступу) на Херсон .
Одесу теж обстрілють , так що там "захлєбнулАсь" , якщо орки були до Одеси на суходолі в 150 км , не ближче й це було йще на початку березня .

Зараз , як руйнує арта ЗСУ склади в Чорнобаївці , так й продовжує це робити !

Ви часом не шльондру Таньку Монтян переслухалися ?!
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16.05.2022 10:03 Відповісти
 
 