Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, - мер Сєнкевич

Сьогодні зранку в Миколаєві було чути вибухи, місцева влада заклакає містян залишатись в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін", - написав Сєнкевич.

Раніше о 5:19 у місті пролунала повітряна тривога. О 5:45 було оголошено її відбій.

Деталі наразі не повідомляють.

Також читайте: Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води