В войсках РФ не намечается серьезных продвижений на Николаевщине, – Денисенко
Пока у захватчиков нет каких-либо серьезных продвижений в районе Николаевской области и не намечается.
Такое мнение советник министра внутренних дел Вадим Денисенко выразил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Николаев продолжают обстреливать. Россияне продолжают делать попытки… не могу сказать атакующие, но обстрелами пытаются деморализовать жителей Николаева. Пока серьезных продвижений у них там нет, и честно говоря, по моему, и не намечается", - уточнил он.
Поэтому, как считает Денисенко, с этой точки зрения главное – что будет происходить на острове Змеином, потому что это точка, которая становится ключевой для россиян после сбитого крейсера "Москва".
Отвечая на вопрос о том, что россияне не собираются оттаскивать свои корабли из акватории вблизи Одесщины, советник министра отметил, что захватчики не могут подойти поближе.
"Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, в принципе, до тех пор они не могут подходить поближе к Николаеву и Одессе. Поэтому пока у них нет такой возможности, говорить о какой-то серьезной угрозе Одессе, к счастью, нельзя. В этом случае – да, они там находятся и блокируют наши порты, контролируют на расстоянии торговые пути из Украины по Черному морю, но говорить о том, что они могут наносить (Одессе. – Ред.) что-то, кроме ракетных ударов, к счастью, мы не можем", – уточнил Денисенко.
Он заявил, что есть понимание того, что ракетные удары – это очень серьезно, поскольку одновременно около 50 ракет может выпускаться из акватории Черного моря. Но в то же время, по его словам, у россиян нет сейчас сил для того, чтобы делать на Одесщине высадки десанта.
Отвечая на вопрос, Денисенко отметил, что Чернобаевка является одним из главных логистических хабов для дальнейших наступлений захватчиков на юг Украины, причем как на Николаевском, так и Запорожском направлениях.
"Плюс Мелитополь. То есть, он и Чернобаевка – это два главных логистических хаба. В этом случае пока то, что вчера была очередная Чернобыевка, говорит о том, что пока мы имеем возможность ограничивать возможности россиян на этих направлениях", - сказал он .
Советник главы МВД также сообщил, что в целом по Украине на очень большой процент снизилась преступность.
Говоря о мародерстве, он уточнил, что не может сказать, что это явление стало какой-то доминантой или массовым глобальным явлением.
"Мародеров все время отлавливают. К сожалению, это явление присутствует, особенно в так называемых серых зонах, где наши уже зашли будто, где идет возвращение к нормальной жизни, но где еще очень мало жителей и недоналаженное электричество, водоснабжение, и так далее. То есть там, где еще фактически невозможно или очень сложно жить. Но фактически в ежедневном режиме есть определенное количество людей, которые отлавливаются за мародерство, за кражи на этих территориях", - уточнил советник главы МВД.
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