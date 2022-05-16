В войсках РФ не намечается серьезных продвижений на Николаевщине, – Денисенко

Пока у захватчиков нет каких-либо серьезных продвижений в районе Николаевской области и не намечается.

Такое мнение советник министра внутренних дел Вадим Денисенко выразил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Николаев продолжают обстреливать. Россияне продолжают делать попытки… не могу сказать атакующие, но обстрелами пытаются деморализовать жителей Николаева. Пока серьезных продвижений у них там нет, и честно говоря, по моему, и не намечается", - уточнил он.

Поэтому, как считает Денисенко, с этой точки зрения главное – что будет происходить на острове Змеином, потому что это точка, которая становится ключевой для россиян после сбитого крейсера "Москва".

Отвечая на вопрос о том, что россияне не собираются оттаскивать свои корабли из акватории вблизи Одесщины, советник министра отметил, что захватчики не могут подойти поближе.

"Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, в принципе, до тех пор они не могут подходить поближе к Николаеву и Одессе. Поэтому пока у них нет такой возможности, говорить о какой-то серьезной угрозе Одессе, к счастью, нельзя. В этом случае – да, они там находятся и блокируют наши порты, контролируют на расстоянии торговые пути из Украины по Черному морю, но говорить о том, что они могут наносить (Одессе. – Ред.) что-то, кроме ракетных ударов, к счастью, мы не можем", – уточнил Денисенко.

Он заявил, что есть понимание того, что ракетные удары – это очень серьезно, поскольку одновременно около 50 ракет может выпускаться из акватории Черного моря. Но в то же время, по его словам, у россиян нет сейчас сил для того, чтобы делать на Одесщине высадки десанта.

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Отвечая на вопрос, Денисенко отметил, что Чернобаевка является одним из главных логистических хабов для дальнейших наступлений захватчиков на юг Украины, причем как на Николаевском, так и Запорожском направлениях.

"Плюс Мелитополь. То есть, он и Чернобаевка – это два главных логистических хаба. В этом случае пока то, что вчера была очередная Чернобыевка, говорит о том, что пока мы имеем возможность ограничивать возможности россиян на этих направлениях", - сказал он .

Советник главы МВД также сообщил, что в целом по Украине на очень большой процент снизилась преступность.

Говоря о мародерстве, он уточнил, что не может сказать, что это явление стало какой-то доминантой или массовым глобальным явлением.

"Мародеров все время отлавливают. К сожалению, это явление присутствует, особенно в так называемых серых зонах, где наши уже зашли будто, где идет возвращение к нормальной жизни, но где еще очень мало жителей и недоналаженное электричество, водоснабжение, и так далее. То есть там, где еще фактически невозможно или очень сложно жить. Но фактически в ежедневном режиме есть определенное количество людей, которые отлавливаются за мародерство, за кражи на этих территориях", - уточнил советник главы МВД.

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