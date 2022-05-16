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Новости Война
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В войсках РФ не намечается серьезных продвижений на Николаевщине, – Денисенко

миколаїв

Пока у захватчиков нет каких-либо серьезных продвижений в районе Николаевской области и не намечается.

Такое мнение советник министра внутренних дел Вадим Денисенко выразил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Николаев продолжают обстреливать. Россияне продолжают делать попытки… не могу сказать атакующие, но обстрелами пытаются деморализовать жителей Николаева. Пока серьезных продвижений у них там нет, и честно говоря, по моему, и не намечается", - уточнил он.

Поэтому, как считает Денисенко, с этой точки зрения главное – что будет происходить на острове Змеином, потому что это точка, которая становится ключевой для россиян после сбитого крейсера "Москва".

Отвечая на вопрос о том, что россияне не собираются оттаскивать свои корабли из акватории вблизи Одесщины, советник министра отметил, что захватчики не могут подойти поближе.

"Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, в принципе, до тех пор они не могут подходить поближе к Николаеву и Одессе. Поэтому пока у них нет такой возможности, говорить о какой-то серьезной угрозе Одессе, к счастью, нельзя. В этом случае – да, они там находятся и блокируют наши порты, контролируют на расстоянии торговые пути из Украины по Черному морю, но говорить о том, что они могут наносить (Одессе. – Ред.) что-то, кроме ракетных ударов, к счастью, мы не можем", – уточнил Денисенко.

Он заявил, что есть понимание того, что ракетные удары – это очень серьезно, поскольку одновременно около 50 ракет может выпускаться из акватории Черного моря. Но в то же время, по его словам, у россиян нет сейчас сил для того, чтобы делать на Одесщине высадки десанта.

Смотрите: Сегодня утром войска РФ обстреляли Ингульский район Николаева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос, Денисенко отметил, что Чернобаевка является одним из главных логистических хабов для дальнейших наступлений захватчиков на юг Украины, причем как на Николаевском, так и Запорожском направлениях.

"Плюс Мелитополь. То есть, он и Чернобаевка – это два главных логистических хаба. В этом случае пока то, что вчера была очередная Чернобыевка, говорит о том, что пока мы имеем возможность ограничивать возможности россиян на этих направлениях", - сказал он .

Советник главы МВД также сообщил, что в целом по Украине на очень большой процент снизилась преступность.

Говоря о мародерстве, он уточнил, что не может сказать, что это явление стало какой-то доминантой или массовым глобальным явлением.

"Мародеров все время отлавливают. К сожалению, это явление присутствует, особенно в так называемых серых зонах, где наши уже зашли будто, где идет возвращение к нормальной жизни, но где еще очень мало жителей и недоналаженное электричество, водоснабжение, и так далее. То есть там, где еще фактически невозможно или очень сложно жить. Но фактически в ежедневном режиме есть определенное количество людей, которые отлавливаются за мародерство, за кражи на этих территориях", - уточнил советник главы МВД.

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армия РФ (19892) Николаев (2162) Николаевская область (2152)


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Топ комментарии
+9
Большая просьба к журналистам не распространять измышления якобы " официальных лиц" на тему состояния боевых действий. Это Денисенко НИКАКОГО отношения к сказанному относительно состояния на фронте НЕ ИМЕЕТ. Как физическое лицо-он может болтать что угодно, но комментировать боевые действия КАК ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО он не может!!! Он болтает, люди верят, а достоверность сказанного- как у болтовни.
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16.05.2022 11:46 Ответить
+5
єпоха абдристовичей
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16.05.2022 11:53 Ответить
+3
А може їм і не треба вже. Херсонщину захопили, там укріплюються, і нам дедалі важче буде це все деокуповувати.
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16.05.2022 11:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кацапня активно просувається лише під землю.
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16.05.2022 11:42 Ответить
Чому сотні байрактарів, свічблейдів та ріперів не фарширують кацапів у режимі нонстоп 24* 7 на сході і у напрямку Маріуполя?
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16.05.2022 13:16 Ответить
Большая просьба к журналистам не распространять измышления якобы " официальных лиц" на тему состояния боевых действий. Это Денисенко НИКАКОГО отношения к сказанному относительно состояния на фронте НЕ ИМЕЕТ. Как физическое лицо-он может болтать что угодно, но комментировать боевые действия КАК ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО он не может!!! Он болтает, люди верят, а достоверность сказанного- как у болтовни.
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16.05.2022 11:46 Ответить
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16.05.2022 11:52 Ответить
єпоха абдристовичей
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16.05.2022 11:53 Ответить
Він - радник міністра внутрішніх справ. А ти хто?
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16.05.2022 11:57 Ответить
А ти хто? Под радником сидишь? Какое отношение твой "радник-милиционер" имеет отношение к планированию войсковых операций? Его что, в Генштаб приглашают, шо он расказывает чего боятся и чего не опасаться по направлениям. С каких это пор операции ВСУ официально взялся комметировать милиционер? Какое он имеет даже моральное право говорить людям-"не стоит опасаться удара"
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16.05.2022 18:43 Ответить
Буряти закінчилися...черга тунгусів ...
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16.05.2022 11:47 Ответить
Тугусів (евенків) не займайте. Більша частина цього народу зараз живе в Китаї. А, якщо врахувати, що топоніми зі складовою "Тунгуска" є, навіть, у Західному Сибіру, то не треба довго гадати - чия це територія, і хто на ній надто засидівся.
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16.05.2022 12:03 Ответить
А може їм і не треба вже. Херсонщину захопили, там укріплюються, і нам дедалі важче буде це все деокуповувати.
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16.05.2022 11:51 Ответить
"по моєму" - малося на увазі "як на мене"? Чи "з моєї точки зору"?
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16.05.2022 12:09 Ответить
Херсонское направление, особых изменений не произошло. Противник продолжает проводить подготовительные мероприятия для вырисовывающейся и принимающей всё более чёткие очертания будущей "битвы за плацдарм". Основная часть их проводится им ДО Днепра, а то что попадает собственно на плацдарм регулярно накрывается нашей артой и авиацией. В свою очередь, лаптеногие периодически лупят дальнобойными средствами поражения по Николаеву и окрестностям, оборудуют оперативные запасы МТС, усиливают группировку артиллерии и ПВО на плацдарме...
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16.05.2022 13:07 Ответить
Ну, слава богу! "Нема серйозних просувань!". Так, просуваються але по трохи)))
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16.05.2022 13:08 Ответить
 
 