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Новини Війна
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У військ РФ не намічається серйозних просувань на Миколаївщині, – Денисенко

миколаїв

Наразі у загарбників немає якихось серйозних просувань у районі Миколаївської області й не намічається.

Таку думку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко висловив у ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миколаїв продовжують обстрілювати. Росіяни продовжують робити спроби… не можу сказати атакувальні, але обстрілами намагаються деморалізувати мешканців Миколаєва. Поки що серйозних просувань у них там немає, і чесно кажучи, по моєму, і не намічається", - уточнив він.

Тому, як вважає Денисенко, з цієї точки зору головне – що відбуватиметься на острові Зміїному, бо це – точка, яка стає ключовою для росіян після збитого крейсеру "Москва".

Відповідаючи на питання про те, що росіяни не збираються відтягати свої кораблі з акваторії поблизу Одещини, радник міністра зазначив, що загарбники не можуть і підійти ближче.

"Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, у принципі, доти вони не можуть підходити ближче до Миколаєва і Одеси. Тому поки у них немає такої можливості, говорити про якусь серйозну загрозу Одесі, на щастя, не можна. У цьому випадку – так, вони там знаходяться і блокують наші порти, контролюють на відстані торгові шляхи з України по Чорному морю, але говорити про те, що вони можуть завдавати (Одесі. – Ред.) щось, окрім ракетних ударів, на щастя, ми не можемо", - уточнив Денисенко.

Він заявив, що є розуміння того, що ракетні удари – це справді дуже серйозно, бо одночасно близько 50 ракет може випускатися з акваторії Чорного моря. Але водночас, за його словами, у росіян немає наразі потуги для того, щоб робити на Одещині висадки десанту.

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Відповідаючи на запитання, Денисенко зазначив, що Чорнобаївка є одним з головних логістичних хабів для подальших наступів загарбників на південь України, при чому як на Миколаївському, так і на Запорізькому напрямках.

"Плюс Мелітопіль. Тобто, він і Чорнобаївка – це два головних логістичних хаби. У цьому випадку поки що те, що учора була чергова Чорнобаївка, говорить про те, що поки що ми маємо можливість обмежувати можливості росіян на цих напрямках", - сказав він.

Радник глави МВС також повідомив, що у цілому по Україні на дуже великий відсоток знизилася злочинність.

Говорячи про мародерство, він уточнив, що не може сказати, що це явище наразі стало якоюсь домінантою чи масовим глобальним явищем.

"Мародерів весь час відловлюють. На жаль, це явище присутнє, особливо у так званих сірих зонах, де наші уже зайшли ніби, де йде повернення до нормального життя, але де ще дуже мало мешканців і недоналагоджена електрика, водопостачання, і так далі. Тобто, там, де ще фактично неможливо або дуже складно жити. Але фактично у щоденному режимі є певна кількість людей, яка відловлюється за мародерство, за крадіжки на цих територіях", - уточнив радник очільника МВС.

Також читайте: Минулої доби внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 5 людей

Автор: 

армія рф (18043) Миколаїв (1819) Миколаївська область (2304)


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Топ коментарі
+9
Большая просьба к журналистам не распространять измышления якобы " официальных лиц" на тему состояния боевых действий. Это Денисенко НИКАКОГО отношения к сказанному относительно состояния на фронте НЕ ИМЕЕТ. Как физическое лицо-он может болтать что угодно, но комментировать боевые действия КАК ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО он не может!!! Он болтает, люди верят, а достоверность сказанного- как у болтовни.
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16.05.2022 11:46 Відповісти
+5
єпоха абдристовичей
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16.05.2022 11:53 Відповісти
+3
А може їм і не треба вже. Херсонщину захопили, там укріплюються, і нам дедалі важче буде це все деокуповувати.
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16.05.2022 11:51 Відповісти
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Кацапня активно просувається лише під землю.
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16.05.2022 11:42 Відповісти
Чому сотні байрактарів, свічблейдів та ріперів не фарширують кацапів у режимі нонстоп 24* 7 на сході і у напрямку Маріуполя?
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16.05.2022 13:16 Відповісти
Большая просьба к журналистам не распространять измышления якобы " официальных лиц" на тему состояния боевых действий. Это Денисенко НИКАКОГО отношения к сказанному относительно состояния на фронте НЕ ИМЕЕТ. Как физическое лицо-он может болтать что угодно, но комментировать боевые действия КАК ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО он не может!!! Он болтает, люди верят, а достоверность сказанного- как у болтовни.
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16.05.2022 11:46 Відповісти
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16.05.2022 11:52 Відповісти
єпоха абдристовичей
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16.05.2022 11:53 Відповісти
Він - радник міністра внутрішніх справ. А ти хто?
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16.05.2022 11:57 Відповісти
А ти хто? Под радником сидишь? Какое отношение твой "радник-милиционер" имеет отношение к планированию войсковых операций? Его что, в Генштаб приглашают, шо он расказывает чего боятся и чего не опасаться по направлениям. С каких это пор операции ВСУ официально взялся комметировать милиционер? Какое он имеет даже моральное право говорить людям-"не стоит опасаться удара"
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16.05.2022 18:43 Відповісти
Буряти закінчилися...черга тунгусів ...
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16.05.2022 11:47 Відповісти
Тугусів (евенків) не займайте. Більша частина цього народу зараз живе в Китаї. А, якщо врахувати, що топоніми зі складовою "Тунгуска" є, навіть, у Західному Сибіру, то не треба довго гадати - чия це територія, і хто на ній надто засидівся.
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16.05.2022 12:03 Відповісти
А може їм і не треба вже. Херсонщину захопили, там укріплюються, і нам дедалі важче буде це все деокуповувати.
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16.05.2022 11:51 Відповісти
"по моєму" - малося на увазі "як на мене"? Чи "з моєї точки зору"?
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16.05.2022 12:09 Відповісти
Херсонское направление, особых изменений не произошло. Противник продолжает проводить подготовительные мероприятия для вырисовывающейся и принимающей всё более чёткие очертания будущей "битвы за плацдарм". Основная часть их проводится им ДО Днепра, а то что попадает собственно на плацдарм регулярно накрывается нашей артой и авиацией. В свою очередь, лаптеногие периодически лупят дальнобойными средствами поражения по Николаеву и окрестностям, оборудуют оперативные запасы МТС, усиливают группировку артиллерии и ПВО на плацдарме...
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16.05.2022 13:07 Відповісти
Ну, слава богу! "Нема серйозних просувань!". Так, просуваються але по трохи)))
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16.05.2022 13:08 Відповісти
 
 