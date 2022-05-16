У військ РФ не намічається серйозних просувань на Миколаївщині, – Денисенко

Наразі у загарбників немає якихось серйозних просувань у районі Миколаївської області й не намічається.

Таку думку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко висловив у ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Миколаїв продовжують обстрілювати. Росіяни продовжують робити спроби… не можу сказати атакувальні, але обстрілами намагаються деморалізувати мешканців Миколаєва. Поки що серйозних просувань у них там немає, і чесно кажучи, по моєму, і не намічається", - уточнив він.

Тому, як вважає Денисенко, з цієї точки зору головне – що відбуватиметься на острові Зміїному, бо це – точка, яка стає ключовою для росіян після збитого крейсеру "Москва".

Відповідаючи на питання про те, що росіяни не збираються відтягати свої кораблі з акваторії поблизу Одещини, радник міністра зазначив, що загарбники не можуть і підійти ближче.

"Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, у принципі, доти вони не можуть підходити ближче до Миколаєва і Одеси. Тому поки у них немає такої можливості, говорити про якусь серйозну загрозу Одесі, на щастя, не можна. У цьому випадку – так, вони там знаходяться і блокують наші порти, контролюють на відстані торгові шляхи з України по Чорному морю, але говорити про те, що вони можуть завдавати (Одесі. – Ред.) щось, окрім ракетних ударів, на щастя, ми не можемо", - уточнив Денисенко.

Він заявив, що є розуміння того, що ракетні удари – це справді дуже серйозно, бо одночасно близько 50 ракет може випускатися з акваторії Чорного моря. Але водночас, за його словами, у росіян немає наразі потуги для того, щоб робити на Одещині висадки десанту.

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Відповідаючи на запитання, Денисенко зазначив, що Чорнобаївка є одним з головних логістичних хабів для подальших наступів загарбників на південь України, при чому як на Миколаївському, так і на Запорізькому напрямках.

"Плюс Мелітопіль. Тобто, він і Чорнобаївка – це два головних логістичних хаби. У цьому випадку поки що те, що учора була чергова Чорнобаївка, говорить про те, що поки що ми маємо можливість обмежувати можливості росіян на цих напрямках", - сказав він.

Радник глави МВС також повідомив, що у цілому по Україні на дуже великий відсоток знизилася злочинність.

Говорячи про мародерство, він уточнив, що не може сказати, що це явище наразі стало якоюсь домінантою чи масовим глобальним явищем.

"Мародерів весь час відловлюють. На жаль, це явище присутнє, особливо у так званих сірих зонах, де наші уже зайшли ніби, де йде повернення до нормального життя, але де ще дуже мало мешканців і недоналагоджена електрика, водопостачання, і так далі. Тобто, там, де ще фактично неможливо або дуже складно жити. Але фактично у щоденному режимі є певна кількість людей, яка відловлюється за мародерство, за крадіжки на цих територіях", - уточнив радник очільника МВС.

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