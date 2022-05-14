Минулої доби внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 5 людей

У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських військ за минулу добу зазнали поранень 5 людей. Усіх їх доправили до медзакладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву у Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Також дивіться: Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж