Минулої доби внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 5 людей
У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських військ за минулу добу зазнали поранень 5 людей. Усіх їх доправили до медзакладів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву у Telegram.
"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.
За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.
