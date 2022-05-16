Войска РФ готовят попытку наступления в районе Изюма, - Синегубов

Российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще сохраняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения.

Также враг продолжает обстреливать населённые пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.

В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет.

"Силы обороны Харьковщины продолжают устойчиво держать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области. Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании занимаемых позиций и готовит попытку наступления в районе г. Изюм", - отметил глава региона.

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"На все свои действия оккупанты получат достойный отпор от наших защитников", - резюмирует Синегубов.