Войска РФ готовят попытку наступления в районе Изюма, - Синегубов
Российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще сохраняется.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения.
Также враг продолжает обстреливать населённые пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.
В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет.
"Силы обороны Харьковщины продолжают устойчиво держать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области. Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании занимаемых позиций и готовит попытку наступления в районе г. Изюм", - отметил глава региона.
"На все свои действия оккупанты получат достойный отпор от наших защитников", - резюмирует Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Внаслідок вдалої атаки українські бійці захопили ворожі боєкомплекти, міни, кулемет і навіть один історичний артефакт - шарф із символікою регіоналів.
https://youtu.be/2Nr9aJ2Ci5k
Общий объём усиления на правом фланге Изюмской группировки, оценивается нашей группой (ИС) приблизительно в 3 БТГр + до 2-х реадн на РСЗО типа "Ураган" и "Град"..
Одновременно с этим, отмечается стремление командования Изюмской группировки войск противника, ведя сковывающие бои на Барвенковском направлении, перенацелить и сосредоточить свои усилия в направлении юго-восточне Довгенького и Краснополья, с целью прорыва на ближние подступы к Славянску. Кроме того, противник действуя через Студенок и Яремовку стремится пробится и к Святогорску...
Такая резкая и отчётливая смена участков приложения главных усилий Изюмской группировки войск противника вполне объяснима. Теперь это стадо стремится действовать в интересах соседней Заречно-Кременной группировки войск противника, которая итак нынче получает львиную долю всех подкреплений, резервов и дополнительных сил, идущих на усиления "ударных" группировок, задействованных в операции-остатке под кодовым названием "огрызок малого Сатурна" по окружению Северодонецка, Лисичанска и их окрестностей. В общем, чёрт с ними... с этими Барвенковым и железнодорожным участком Барвенково-Славянск, даёшь Лиман и Святогорск...
Однако, было бы наивным считать, что сосоредоточеные на левом фланге Изюмской группировки ударные тактические группы ломанутся в лобовую на Святогорск, а потом на Лиман... ну или попытаются ворваться в Славянск (что было бы с их стороны форменным идиотизмом). Вовсе нет. На мой взгляд, главной задачей этих групп будет наступление по общей дирекции Богородичное - Маяки - Райгородок. С задачей перерезать сообщение между Славянском и той группой ВСУ, которая продолжает обороняться в районе Святогорск - Лиман и северо-восточнее его... И если им это удастся, то понятно, что вся эта группа будет фактически окружена...
Задумано неплохо, но как всегда... есть нюансы...
Нюанс первый...
Для того, что бы совершить столь смелый рывок... передовым ударным подразделениям левого фланга Изюмской группировки надо, по крайней мере, ещё выйти на некий исходный рубеж, расположенный севернее Богородичного и Краснополья. А кто сказал, что это будет легко и быстро...?
Нюанс второй
Этой группе войск противника придётся выделить часть СВОИХ сил, для сковывающих действий прямо вдоль дороги на собственно Славянск, через Хрестище. Иначе, как пить дать, весь этот анабасис "смелых, но тупых" вдоль Северского Донца, упокоится где-то приблизительно в районе Маяков... подозреваю, прямо вокруг тамошего Дендропарка... получив увесистую плюху со стороны Славянска в свою правую бочину.
В этом месте, расстояние между трассой М-03 и Северским Донцом весьма небольшое... и там ЛЕС... фактически деваться особо некуда, сильно не сманеврируешь.
Можете себе представить, что будет с теми балбесами, который всё-таки доедут до Маяков... на своих "железных коробках". Стоит там на перекрёстке с дорогой от Маяков окопать и замаскировать пару танков или посадить несколько суровых муСЧин с ПТРК в лесу... и "дорогая, *****, не узнает... какой у парня был конец". Впрочем, как говорил когда-то один мой знакомый старшина... "нехай спробують оточити"...
Машовец
Те знаменитые учения, о которых рассказал маршал Жора (где три короба лжи) также проводились по этому принципу и безотносительно к реальным действиям.
При проведении Харьковской операции 1942 года, этот район служил опорным для левого фланга КА, но именно отсюда в два дня прорвав оборону Южного форонта Малиновского, танковые корпуса Гота пошли на Север. Последствия-армия разбежалась.
Герасимов выехал в район Изюма на рекогностировку для определения направлений наступления. Очевидно, что такой сложный маневр как переправа войск и расширение захватываемого плацдарма в районк Лимана и был итогом визита. Експерт пишет о многовариантности действий Изюмской групировки. По моему, все это сковывающие действия, для прикрытия усиления удара с Севера в тыл ВСУ путем переброски основной части Изюмской группы. Но там дырявый простой кафтан, как говорили историки рузге о Вермахте. История повторяется. Как и весной 1942 года, увязли крепко и считают что пересидят, как у них называется, в подвижной обороне.
Аминь,курвы !
Так вот - орков можно купить, пообещав им при сдаче в плен лично (не обязательно на танке)не только сохранить жизнь, но и заплатить после окончания войны, чтобы был стимул для сдачи в плен.Надеюсь, США согласится израсходовать часть помощи на эти нужды - нужно не так уж много. Что касается "фашыстов"
и прочей хреноты, придуманной пропагандонами, орки видят, что здесь большинство людей умеют разговаривать по-русски, нет ни свастик, ни портретов Гитлера, а президент - так вообще еврей - вся пропаганда - тупое вранье , так что больше ничего, кроме зарапбатывания денег, никаких стимулов нет - разве что обещают еще расстрелять при побеге в РФ - так можно бежать в Украину, сохранив стимул, ради которого солдат и пошел в армию.