Війська РФ готують спробу наступу в районі Ізюму, - Синєгубов

Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним Силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще зберігається.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби агресор влучав у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень.

Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. У Чугуївському районі 2 поранених.

У Харківському районі через обстріли росіян сталося 3 пожежі, постраждалих немає.

"Сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії. Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області. Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі м. Ізюм", - зауважив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку окупанти не намагалися наступати. Тривають бої на Ізюмщині, - Синєгубов. ФОТО

"На всі свої дії окупанти отримають гідну відсіч від наших захисників", - резюмує Синєгубов.