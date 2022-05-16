РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8840 посетителей онлайн
Новости Война
4 395 14

Уничтожена вражеская крылатая ракета, летевшая в направлении Одессы, - Воздушное командование "Південь"

ракета

Из российского истребителя выпущена крылатая ракета типа "Х" в Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".

"16 мая, в полдень, воинами воздушного командования "Південь" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж

армия РФ (19885) Одесса (7953) ракеты (3634) самолет (3657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Жаль що без літака
показать весь комментарий
16.05.2022 15:04 Ответить
+3
Видать =гена= не в курсе, что ракеты Х приспособлены для пуска, в том числе, с истребителей!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:35 Ответить
+2
Ракета походу летела в роддом а на ракеты было написано, zа детей
показать весь комментарий
16.05.2022 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ракета походу летела в роддом а на ракеты было написано, zа детей
показать весь комментарий
16.05.2022 14:54 Ответить
Не удивился бы подобной направленности ударов, т.к. руССкие нацисты уже не раз замечены в извращённых вариантах садизма!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:38 Ответить
Жаль що без літака
показать весь комментарий
16.05.2022 15:04 Ответить
Літак орків знаходився на територіі кацапстану !!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:06 Ответить
сракета !
показать весь комментарий
16.05.2022 15:05 Ответить
Странное заявление для Воздушного Командования про крылатую ракету запущенную истребителем
показать весь комментарий
16.05.2022 15:06 Ответить
чем истребитель хуже или лучше подводной лодки или бомбардировщика, что его ракету не нужно сбивать ?
показать весь комментарий
16.05.2022 15:22 Ответить
Видать =гена= не в курсе, что ракеты Х приспособлены для пуска, в том числе, с истребителей!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:35 Ответить
Для них що винищувач що штурмовик - один хрен
показать весь комментарий
16.05.2022 15:31 Ответить
Если бы ты =Тэд= испытывал желание интересоваться хоть чем то, например тем с какого носителя могут запускаться ракеты Х, то не писал бы столь глупых постов!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:36 Ответить
Авиационный комплекс ракет Х-35 поступил на вооружение самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30 Су-30 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35%D0%A1 Су-35С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 Ту-142. Вопросы есть?!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:33 Ответить
Все СУ в основном штурмовики есть разведчики. ТУ бомбардировщик Миг 29 истребитель возможно есть модификация
показать весь комментарий
16.05.2022 15:44 Ответить
Таки да , они оказывается модификаций наклепали практически под любой носитель ,
показать весь комментарий
16.05.2022 15:47 Ответить
Для особо "одарённых" чьи посты здесь увидел: Авиационный комплекс Х-35 (как и остальные Х-ы) поступил в своё время на вооружение самолётов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30 Су-30 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35%D0%A1 Су-35С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 Ту-142. так что проблем с его пуском с истребителя, как и штурмовика, бомбардировщика, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-142 НЕТ!
показать весь комментарий
16.05.2022 15:45 Ответить
 
 