Уничтожена вражеская крылатая ракета, летевшая в направлении Одессы, - Воздушное командование "Південь"
Из российского истребителя выпущена крылатая ракета типа "Х" в Одессу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".
"16 мая, в полдень, воинами воздушного командования "Південь" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы", - говорится в сообщении.
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