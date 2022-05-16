Уничтожена вражеская крылатая ракета, летевшая в направлении Одессы, - Воздушное командование "Південь"

Из российского истребителя выпущена крылатая ракета типа "Х" в Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".

"16 мая, в полдень, воинами воздушного командования "Південь" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы", - говорится в сообщении.

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