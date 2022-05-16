РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4019 посетителей онлайн
Новости Война
1 992 15

Установлены личности 45 россиян, совершавших военные преступления в Украине, - Венедиктова

венедіктова

Правоохранители установили личности 45 россиян, которые, по информации следствия, совершали зверства на территории нашего государства.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается наших расследований и военных преступлений... В настоящее время установлено уже 45 таких лиц, причастных к военным преступлениям, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Это один человек, который обвиняется нами в убийстве гражданского, и еще два человека переданы в суд (причем они физически находятся в Украине). Это те люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области", - проинформировала Венедиктова.

По ее словам, в этом вопросе "мы двигаемся гораздо быстрее, чем в международном правосудии".

"Сейчас у нас 45 физических людей рф, совершавших зверства на территории Украины, и более 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. Наша задача – находить каждого. При этом мы не просто должны найти людей, которые, возможно, были в том или ином месте, и привлечь к ответственности. Мы должны найти всех – свидетелей, все доказательства, которые будут приемлемы относительно того, что они (фигуранты – ред.) виновны", - сказала генпрокурор.

Она также отметила, что важен вопрос, как долго будет длиться весь этот процесс.

Также смотрите: СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. ВИДЕО

"Мы, разумеется, начинаем все расследования, но опять же в тех условиях, что у нас нет доступа (к местам совершения некоторых преступлений – ред.). Поэтому будем ли мы закрывать эти расследования? Нет, мы будем их расследовать. Но опять же – об объективной реальности. Где-то мы будем двигаться быстрее, как сейчас по Киевской области, Черниговской, Сумской области уже выходим на подозрения. Где-то нам нужно время. Но все равно украинское правосудие ставит своей целью – найти и привлечь каждого подонка к ответственности, сколько бы это времени нам ни стоило", - уточнила Венедиктова.

армия РФ (19885) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1466) Офис Генпрокурора (2518)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
це дуже багато за час війни.жесть.
показать весь комментарий
16.05.2022 16:24 Ответить
+4
Не заговорюй нас, коли виправдальний вирок по " вбивцям" Шеремета, вибачення і притягнення до відповідальності фальсифікаторів( підлеглих прокурорів) до Кримінальної відповідальності???!!
показать весь комментарий
16.05.2022 16:38 Ответить
+4
150000 зайшло, а винних 45. Добре працює венедіктова.
показать весь комментарий
16.05.2022 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краще б розкраданням гумдопомоги займалися-
показать весь комментарий
16.05.2022 16:18 Ответить
Не до дурниць їм. Там 150+ кримінальних справ Порошенка розслідується.
показать весь комментарий
16.05.2022 16:44 Ответить
це дуже багато за час війни.жесть.
показать весь комментарий
16.05.2022 16:24 Ответить
а путін серед них є? чи він ще не злочинець?
показать весь комментарий
16.05.2022 16:34 Ответить
с нашими "реформированными " судами на процессы над этими преступниками нечего и надеяться, то им некогда, то они болеют, то кто-то не явился..., это бесконечная история....
показать весь комментарий
16.05.2022 16:34 Ответить
Не заговорюй нас, коли виправдальний вирок по " вбивцям" Шеремета, вибачення і притягнення до відповідальності фальсифікаторів( підлеглих прокурорів) до Кримінальної відповідальності???!!
показать весь комментарий
16.05.2022 16:38 Ответить
горить-палає...(горіть у пеклі москалі)
///
На юге мац-квы загорелся бизнес-центр DM Tower.
Столб дыма виден в разных района российской столицы.

показать весь комментарий
16.05.2022 16:54 Ответить
Це московитські піонери вирішили анімувати "Взвейтесь кострами, синие ночи.."
показать весь комментарий
16.05.2022 17:59 Ответить
150000 зайшло, а винних 45. Добре працює венедіктова.
показать весь комментарий
16.05.2022 17:54 Ответить
Щось дуже повільно працюєте, пані прокурор. Більшу кількість можна встановити лише за одним відео з пошти Білорусі. Виникає питання - чи не багато грошей Україна на вас витрачає?
показать весь комментарий
16.05.2022 17:57 Ответить
А я гадав, що вже сам факт перебування озброєного рашиста на українській землі - це злочин
показать весь комментарий
16.05.2022 18:19 Ответить
 
 