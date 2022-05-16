Установлены личности 45 россиян, совершавших военные преступления в Украине, - Венедиктова

Правоохранители установили личности 45 россиян, которые, по информации следствия, совершали зверства на территории нашего государства.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается наших расследований и военных преступлений... В настоящее время установлено уже 45 таких лиц, причастных к военным преступлениям, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Это один человек, который обвиняется нами в убийстве гражданского, и еще два человека переданы в суд (причем они физически находятся в Украине). Это те люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области", - проинформировала Венедиктова.

По ее словам, в этом вопросе "мы двигаемся гораздо быстрее, чем в международном правосудии".

"Сейчас у нас 45 физических людей рф, совершавших зверства на территории Украины, и более 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. Наша задача – находить каждого. При этом мы не просто должны найти людей, которые, возможно, были в том или ином месте, и привлечь к ответственности. Мы должны найти всех – свидетелей, все доказательства, которые будут приемлемы относительно того, что они (фигуранты – ред.) виновны", - сказала генпрокурор.

Она также отметила, что важен вопрос, как долго будет длиться весь этот процесс.

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"Мы, разумеется, начинаем все расследования, но опять же в тех условиях, что у нас нет доступа (к местам совершения некоторых преступлений – ред.). Поэтому будем ли мы закрывать эти расследования? Нет, мы будем их расследовать. Но опять же – об объективной реальности. Где-то мы будем двигаться быстрее, как сейчас по Киевской области, Черниговской, Сумской области уже выходим на подозрения. Где-то нам нужно время. Но все равно украинское правосудие ставит своей целью – найти и привлечь каждого подонка к ответственности, сколько бы это времени нам ни стоило", - уточнила Венедиктова.